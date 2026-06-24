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    iPhone 18 Pro'nun kamera tasarımı değişiyor: İşte yenilikler

    iPhone 18 Pro serisi için yeni sızıntılar, Apple'ın kamera donanımında ciddi bir güncellemeye hazırlandığını gösteriyor. Bir özelliği ise bekleyenleri üzebilir. İşte detaylar...

    iPhone 18 Pro'nun kamera tasarımı değişiyor: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 18 Pro serisinde kamera tarafında kayda değer bir donanım güncellemesine hazırlandığı ortaya çıktı. Son sızıntılara göre şirket, uzun süredir konuşulan değişken diyaframlı ana kamera sistemine geçiş yapabilir. Bu değişiklik yalnızca fotoğraf yeteneklerini değil, telefonun arka tasarımını da doğrudan etkileyecek.

    iPhone 18 Pro'nun kamera tasarımı değişiyor

    Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerindeki kamera çıkıntısı, iPhone 17 Pro serisine kıyasla yaklaşık 2 mm daha büyük olabilir. Sızdırılan maket modeller, lensler dahil toplam kalınlığın 12,92 mm'den 13,77 mm seviyesine çıkabileceğini gösteriyor. Kamera adasının kendisinin de bir miktar büyümesi bekleniyor. Bu artışın ana nedeni olarak ise yeni değişken diyafram mekanizması ve daha büyük sensör yapısı gösteriliyor.

    İddiaya göre Apple, ana kamerada 48 megapiksel çözünürlüğe sahip 1/1.12 inç boyutunda yeni bir sensör kullanacak. Mevcut Pro iPhone'larda sabit f/1.78 diyafram tercih ediliyor. Değişken diyafram sistemine geçilmesi halinde lens açıklığı fiziksel olarak ayarlanabilecek. Bu da parlak ışıkta daha kontrollü alan derinliği ve daha keskin kareler, düşük ışıkta ise sensöre daha fazla doğal ışık alınması anlamına geliyor.

    Böyle bir sistem, yalnızca ışık kontrolü açısından değil, daha doğal arka plan ayrımı ve DSLR benzeri bokeh kontrolü açısından da önemli olabilir. Özellikle büyük sensörle birleştiğinde iPhone'un portre ve yaratıcı çekim kabiliyetini yukarı taşıma potansiyeli bulunuyor. Ancak bunun bazı yan etkileri de yok değil. Apple'ın mevcut iPhone modellerinde ana kamerayla yakın mesafe odaklama tarafında zaten kusursuz bir tablo sunmadığı biliniyor. Daha büyük sensör ve mekanik diyafram sistemi, lens yapısını daha karmaşık hale getirebilir.

    Tedarik zinciri tarafında konuşulan bir başka detay ise maliyet artışı. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre yeni değişken diyaframlı lens sistemi, Apple'a mevcut çözüme kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha pahalıya mal olabilir. Ancak bu detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa Apple, uzun süredir yazılım destekli fotoğrafçılıkla kapattığı bazı farkları bu kez daha güçlü donanımla dengelemeye çalışacak.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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