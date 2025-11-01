Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri paylaşıldı: Apple klasik tonları bırakıyor

    iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri sızdırıldı. Apple, siyah ve beyaz gibi klasik tonları geride bırakarak Coffee, Purple ve Burgundy isimli üç farklı renk seçeneği sunmayı planlıyor.

    iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026 yılında tanıtılacak iPhone 18 serisinde yalnızca donanım tarafında değil, tasarım ve renk çeşitliliğinde de değişikliğe gidiyor. Henüz iPhone 17 Pro'nun tanıtımından kısa bir süre geçmişken, iPhone 18 Pro hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı. Apple, yeni seride üç farklı renk seçeneği sunmayı planlıyor.

    Apple klasik tonları bırakıyor

    Çin'den gelen yeni bir sızıntıya göre, iPhone 18 Pro üç yeni renk seçeneğiyle geliyor. Buna göre seride Coffee, Purple ve Burgundy tonları yer alacak. Bu yeni renkler ise, geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 17 Pro'nun Silver, Cosmic Orange ve Deep Blue seçeneklerinin yerini alacak.

    iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, bu değişimle birlikte yıllardır Pro modellerinde yer verdiği siyah ve beyaz renklerden tamamen uzaklaşıyor. Özellikle Coffee ve Burgundy tonları, bugüne kadar hiçbir iPhone modelinde kullanılmadı. Purple rengi ise Apple kullanıcılara yabancı değil. Daha önce iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 14 serilerinde farklı tonlarda yer alan mor renk, bu kez daha koyu ve metalik bir yapıya sahip olacak.

    Yeni renklerin dışında, iPhone 18 Pro serisinin kamera ve ekran tarafında da önemli güncellemeler alması bekleniyor. Apple'ın değişken diyafram sistemini ve yeni 48 MP telefoto sensörünü bu seride daha gelişmiş bir formda kullanacağı gündemde. Bu da düşük ışık performansında gözle görülür bir artış anlamına geliyor. Apple, iPhone 18 Pro'yu Eylül 2026 döneminde tanıtacak. Dolayısıyla lansman tarihine kadar daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 13 saat önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 13 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 23 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 1 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 1 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 1 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 1 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 1 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 1 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 1 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 1 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 1 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 1 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 1 gün önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 1 gün önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 1 gün önce

    kod

    N
    nman 1 gün önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde çalışarak tıp kazanmak 1 kg filament ne kadar gider kuru temizleme yerine ne yapabilirim meslek öğrenmek istiyorum tv ekran kararıp geri gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum