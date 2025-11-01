iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri paylaşıldı: Apple klasik tonları bırakıyor

Apple klasik tonları bırakıyor
Çin'den gelen yeni bir sızıntıya göre, iPhone 18 Pro üç yeni renk seçeneğiyle geliyor. Buna göre seride Coffee, Purple ve Burgundy tonları yer alacak. Bu yeni renkler ise, geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 17 Pro'nun Silver, Cosmic Orange ve Deep Blue seçeneklerinin yerini alacak.
Yeni renklerin dışında, iPhone 18 Pro serisinin kamera ve ekran tarafında da önemli güncellemeler alması bekleniyor. Apple'ın değişken diyafram sistemini ve yeni 48 MP telefoto sensörünü bu seride daha gelişmiş bir formda kullanacağı gündemde. Bu da düşük ışık performansında gözle görülür bir artış anlamına geliyor. Apple, iPhone 18 Pro'yu Eylül 2026 döneminde tanıtacak. Dolayısıyla lansman tarihine kadar daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyelim.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
