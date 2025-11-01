iPhone 18 Pro'nun yeni renk seçenekleri paylaşıldı: Apple klasik tonları bırakıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2026 yılında tanıtılacak iPhone 18 serisinde yalnızca donanım tarafında değil, tasarım ve renk çeşitliliğinde de değişikliğe gidiyor. Henüz iPhone 17 Pro'nun tanıtımından kısa bir süre geçmişken, iPhone 18 Pro hakkında yepyeni detaylar ortaya çıktı. Apple, yeni seride üç farklı renk seçeneği sunmayı planlıyor.

Apple klasik tonları bırakıyor

Çin'den gelen yeni bir sızıntıya göre, iPhone 18 Pro üç yeni renk seçeneğiyle geliyor. Buna göre seride Coffee, Purple ve Burgundy tonları yer alacak. Bu yeni renkler ise, geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 17 Pro'nun Silver, Cosmic Orange ve Deep Blue seçeneklerinin yerini alacak.

Tam Boyutta Gör Apple, bu değişimle birlikte yıllardır Pro modellerinde yer verdiği siyah ve beyaz renklerden tamamen uzaklaşıyor. Özellikle Coffee ve Burgundy tonları, bugüne kadar hiçbir iPhone modelinde kullanılmadı. Purple rengi ise Apple kullanıcılara yabancı değil. Daha önce iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 14 serilerinde farklı tonlarda yer alan mor renk, bu kez daha koyu ve metalik bir yapıya sahip olacak.

Yeni renklerin dışında, iPhone 18 Pro serisinin kamera ve ekran tarafında da önemli güncellemeler alması bekleniyor. Apple'ın değişken diyafram sistemini ve yeni 48 MP telefoto sensörünü bu seride daha gelişmiş bir formda kullanacağı gündemde. Bu da düşük ışık performansında gözle görülür bir artış anlamına geliyor. Apple, iPhone 18 Pro'yu Eylül 2026 döneminde tanıtacak. Dolayısıyla lansman tarihine kadar daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyelim.

