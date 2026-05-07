    iPhone 18 Pro, pil ömrünü uzatacak yeni ekranla geliyor

    iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in, selefleriyle aynı 6.3 inç ve 6.9 ??inç boyutuna sahip olması bekleniyor ancak yeni bir rapora göre bu ekranlar önemli bir teknoloji yükseltmesiyle geliyor.

    The Elec’in rapora göre Apple, iPhone 18 Pro modellerinde LTPO+ ekran teknolojisine geçecek. Rapora göre cihaz panellerinin neredeyse tamamen Samsung ve LG tarafından üretilmesi bekleniyor. BOE'nin bu yılki amiral gemisi telefonlar için Apple'ın onayını alamadığı bildiriliyor.

    Samsung Display ve LG Display ile karşılaştırıldığında, BOE'nin hem panel kalitesi hem de üretim verimliliği açısından geride kaldığı söyleniyor. BOE, iPhone 17 Pro panellerinde önemli bir ortaktı ancak iPhone 18 Pro'yu kaçıracak.

    iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, selefindeki LTPO yerine LTPO+ teknolojisini kullanacak. LTPO, dinamik yenileme hızı ayarlamasına olanak sağladığı için iPhone'un her zaman açık özelliğinin arkasındaki teknoloji. Geleneksel LTPO, ince film transistörlerini (TFT'ler) değiştirmek için oksit malzemeleri kullanır. LTPO+, oksit kullanımını TFT'leri sürmeye de genişleterek OLED ışık emisyonu için daha hassas akım kontrolü sağlar ve ekranların çevresel koşullara ve kullanıcı ortamlarına göre çalışmasını optimize etmesine olanak tanıyarak pil verimliliğini artırır.

    iPhone 18 Pro’larda LTPO+'a geçilmesi iki fayda sağlayacak; Daha uzun pil ömrü için iyileştirilmiş güç verimliliği ve özellikle düşük ışıklı ortamlarda daha duyarlı ayarlamalar.

    Ocak ayındaki ETNews raporunda ayrıca, iPhone 18 Pro modellerinin Samsung’un ekran altı kızılötesi teknolojisini kullanacağı ve bunun bazı Face ID bileşenlerinin ekranın altına taşınmasına olanak sağlayabileceği belirtilmişti. Bu, Apple'ın iPhone 18 Pro’larda Dinamik Ada'yı küçültmesine olanak sağlayabilir ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala tartışmalı. Apple’ın iPhone 18 Pro modellerini Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

