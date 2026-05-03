    iPhone 18 Pro prototipi sızdırıldı: İşte yeni tasarım

    iPhone 18 Pro prototip görüntüsü ortaya çıktı. Tim Cook yönetiminde Apple'ın çıkardığı son telefon olacak iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, muhtemelen bu tasarımla gelecek.

    iPhone 18 Pro modellerinin daha küçük Dynamic Island ile geleceği uzun süredir konuşuluyor. Yakın zamanda paylaşılan iPhone 18 Pro prototip görüntüsü de bunu doğruluyor.

    Paylaşılan görüntüde Apple’ın yeni nesil Pro’larda Dinamik Ada’yı önemli ölçüde küçülttüğü açıkça görülüyor. Önceki raporlar, iPhone 18 Pro Max'in %25-30 daha küçük Dynamic Island ile geleceğini öne sürmüştü, bu son sızıntıyla örtüşüyor.

    iPhone 18 Pro özellikleri ile neler sunacak?

    Tedarik zinciri bilgilerine göre, Apple, Face ID kızılötesi aydınlatıcısını ekranın altına taşıyarak Dinamik Ada'yı küçültmeyi hedefliyor. Kamera ve nokta projektörünü ise daha küçük, hap şeklinde oyukta tutacak. Şirketin sensör doğruluğunun ekran katmanlarından etkilenmemesini sağlamak için lazer mikro delme yöntemini kullandığı söyleniyor. Bu, Apple’ın tam ekran iPhone’a (iPhone 20) ulaşma yolunda önemli bir adım anlamına geliyor.

    Daha küçük Dinamik Ada'nın ötesinde iPhone 18 Pro serisinin, iPhone 17 Pro tasarımını koruyacağı ve birkaç dahili yükseltme sunacağı bekleniyor. iPhone serisi için bir ilk olarak değişken diyaframlı ana kameraya göreceğiz. Bu, daha iyi alan derinliği kontrolü sağlayacak. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, TSMC’nin ilk 2nm işlemcisini kullanacak.

    iPhone 18 Pro ne zaman çıkacak?

    Apple’ın bu yıl iPhone lansmanlarını ikiye böleceği söyleniyor. iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, Eylül ayında tanıtılacakken, düz iPhone 18 ile birlikte diğer modeller bahar ayında piyasaya sürülecek.

