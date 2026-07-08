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Tam Boyutta Gör Apple'ın bu sonbaharda tanıtması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Son iddiaya göre Apple, daha gelişmiş kamera sistemi ve daha büyük bataryalara yer açabilmek için telefonların kalınlığını önemli ölçüde artırabilir.

Nisan ayında ortaya çıkan maket üniteler, iPhone 18 Pro serisinin seleflerinden daha kalın olacağını göstermişti. Ancak Haziran ayında güvenilirliğiyle bilinen bir kaynak, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro modellerindeki 8,75 mm kalınlığı koruyacağını öne sürmüştü.

Şimdi aynı kaynak iPhone 18 Pro serisinin yaklaşık 2 mm daha kalın olacağını belirtiyor. Bu gerçekleşirse cihazların kalınlığı 10 mm'nin üzerine çıkarak 1 santimetre eşiğini aşabilir.

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Değişken diyaframlı kamera ve daha büyük batarya geliyor

Kalınlıktaki olası artışın en önemli nedenlerinden biri olarak, uzun süredir gündemde olan değişken diyaframlı ana kamera gösteriliyor. Bu sistem, farklı ışık koşullarında daha iyi fotoğraf performansı sunabilmek için mevcut kamera modülünden daha fazla iç hacim gerektirebilir.

Bunun yanı sıra hem iPhone 18 Pro hem de iPhone 18 Pro Max modellerinin, iPhone 17 Pro serisine kıyasla daha büyük bataryalarla gelmesi bekleniyor. Daha yüksek pil kapasitesi de doğal olarak cihazın iç tasarımında ek alan ihtiyacı oluşturuyor.

Şimdilik Apple tarafından doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yaklaşık 2 mm'lik kalınlık artışı iddiasının doğruluğu önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak yeni sızıntılarla netleşecek.

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iPhone 18 Pro serisi beklenenden çok daha kalın olabilir

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