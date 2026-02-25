Giriş
    iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island küçülüyor

    Sızıntı kaynaklarına göre Apple’ın 2026’da tanıtacağı iPhone 18 Pro ve Pro Max’te Dynamic Island küçülebilir. Tasarımın tamamen kaldırılması ise şimdilik beklenmiyor.

    iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island küçülüyor Tam Boyutta Gör

    Apple’ın 2026 sonbaharında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi modelleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri daha küçük bir Dynamic Island tasarımıyla gelebilir.

    Ekran altı Face ID olmayacak

    Bazı kaynaklar, Apple’ın 2026 model Pro serisinde Dynamic Island’ı tamamen kaldırarak delikli kamera tasarımına geçeceğini ve Face ID sistemini ekran altına taşıyacağını öne sürüyordu. Ancak son bilgiler, şirketin bu radikal değişimi henüz hayata geçirmeye hazır olmadığını gösteriyor.

    Weibo başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında güvenilir sızıntı kaynakları da Dynamic Island’ın küçültüleceğini ancak tamamen ortadan kaldırılmayacağını dile getiriyor.

    Benzer söylentiler geçen yıl da iPhone 17 Pro modelleri için ortaya atılmış, Dynamic Island’ın daha küçük olacağı iddia edilmişti. Ancak nihai ürün tanıtıldığında tasarımın önceki nesille aynı boyutta kaldığı görülmüştü. Ancak bu sefer çok daha fazla kaynaktan benzer söylemler yapılmış durumda. Bu da iddiaların doğruluk payını artırıyor.

    [bkzdh=202446

    Öte yandan Dynamic Island’ın küçültülmesi için Apple’ın bazı donanım bileşenlerinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. İddialara göre şirket, Face ID sisteminin nokta aydınlatıcı bileşenini ekran altına yerleştirecek. Bu sayede üst kısımdaki alanın fiziksel olarak daraltılması mümkün olacak. Diğer bileşenlerde de minyatürleştirme işlemleri uygulanacak ancak onlar Dynamic Island’da kalmaya devam edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
