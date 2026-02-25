iPhone 18 Pro serisinde Dynamic Island küçülüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple’ın 2026 sonbaharında tanıtması beklenen yeni amiral gemisi modelleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri daha küçük bir Dynamic Island tasarımıyla gelebilir.

Ekran altı Face ID olmayacak

Bazı kaynaklar, Apple’ın 2026 model Pro serisinde Dynamic Island’ı tamamen kaldırarak delikli kamera tasarımına geçeceğini ve Face ID sistemini ekran altına taşıyacağını öne sürüyordu. Ancak son bilgiler, şirketin bu radikal değişimi henüz hayata geçirmeye hazır olmadığını gösteriyor.

Weibo başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında güvenilir sızıntı kaynakları da Dynamic Island’ın küçültüleceğini ancak tamamen ortadan kaldırılmayacağını dile getiriyor.

Benzer söylentiler geçen yıl da iPhone 17 Pro modelleri için ortaya atılmış, Dynamic Island’ın daha küçük olacağı iddia edilmişti. Ancak nihai ürün tanıtıldığında tasarımın önceki nesille aynı boyutta kaldığı görülmüştü. Ancak bu sefer çok daha fazla kaynaktan benzer söylemler yapılmış durumda. Bu da iddiaların doğruluk payını artırıyor.

Öte yandan Dynamic Island’ın küçültülmesi için Apple’ın bazı donanım bileşenlerinde değişikliğe gitmesi bekleniyor. İddialara göre şirket, Face ID sisteminin nokta aydınlatıcı bileşenini ekran altına yerleştirecek. Bu sayede üst kısımdaki alanın fiziksel olarak daraltılması mümkün olacak. Diğer bileşenlerde de minyatürleştirme işlemleri uygulanacak ancak onlar Dynamic Island’da kalmaya devam edecek.

