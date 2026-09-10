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    iPhone 18 Pro serisinin performansı belli oldu: İşte AnTuTu ve Geekbench sonuçları

    Apple'ın 2 nm üretim süreciyle geliştirilen A20 Pro işlemcisi, iPhone 18 Pro serisinin ilk benchmark sonuçlarında yüksek performans değerleri ortaya koydu. İşte detaylar...

    iPhone 18 Pro serisinin performansı belli oldu: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni iPhone 18 Pro serisi piyasaya çıkmasının ardından cihazlar benchmark platformlarında görünmeye başladı. iPhone 18 Pro, Geekbench'te listelenirken iPhone 18 Pro Max hem Geekbench hem de AnTuTu'ta listelendi. Testler, Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisinin performansı hakkında ilk somut verileri sunuyor.

    iPhone 18 Pro Max benchmark sonuçları ortaya çıktı

    AnTuTu veritabanında iPhone 19,3 model numarasıyla görülen cihazın iPhone 18 Pro Max'te 12 GB RAM, 512 GB depolama ve iOS 27 bulunurken işlemci tarafında Apple A20 Pro yer alıyor. Cihaz, AnTuTu iOS V11 testinde toplam 3.551.073 puan aldı. Bu skorun 920.410 puanı CPU, 1.397.374 puanı GPU, 470.245 puanı bellek ve 763.044 puanı UX testlerinden geldi.

    iPhone 18 Pro serisinin performansı belli oldu: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırma açısından iPhone 17 Pro Max'in geçtiğimiz ayki ortalama AnTuTu skoru 2.275.118 puan seviyesindeydi. Bu nedenle yeni modelin sentetik testte önceki nesle kıyasla önemli bir sıçrama gerçekleştirdiği görülüyor. iPhone 18 Pro Max, Geekbench 6 testinde de 4.612 tek çekirdek ve 11.819 çok çekirdek puanı elde etti. Listelemede altı çekirdekli ve 4,93 GHz temel frekansa sahip bir işlemci, 12 GB RAM ve iOS 27 bilgileri yer alıyor.

    iPhone 18 Pro ise Geekbench 6.7 testinde daha yüksek sonuçlara sahip. iPhone 19,2 model numarasıyla listelenen cihaz 4.719 tek çekirdek ve 12.677 çok çekirdek puanına ulaştı. Bu modelde de A20 Pro işlemcisi ve 12 GB RAM bulunuyor. Ancak bu sonuçların erken benchmark kayıtları olduğu ve gerçek kullanım performansını doğrudan göstermediği unutulmamalı. 

    Ayrıca AnTuTu, Android ve iOS sürümlerinde farklı test sistemleri kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle platformlar arasındaki toplam skorların doğrudan karşılaştırılması doğru değil. Veriler daha çok farklı iPhone nesillerindeki performans değişimini görmek açısından anlam taşıyor.

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