iPhone 18 Pro serisinin performansı belli oldu: İşte AnTuTu ve Geekbench sonuçları

iPhone 18 Pro Max benchmark sonuçları ortaya çıktı
AnTuTu veritabanında iPhone 19,3 model numarasıyla görülen cihazın iPhone 18 Pro Max'te 12 GB RAM, 512 GB depolama ve iOS 27 bulunurken işlemci tarafında Apple A20 Pro yer alıyor. Cihaz, AnTuTu iOS V11 testinde toplam 3.551.073 puan aldı. Bu skorun 920.410 puanı CPU, 1.397.374 puanı GPU, 470.245 puanı bellek ve 763.044 puanı UX testlerinden geldi.
iPhone 18 Pro ise Geekbench 6.7 testinde daha yüksek sonuçlara sahip. iPhone 19,2 model numarasıyla listelenen cihaz 4.719 tek çekirdek ve 12.677 çok çekirdek puanına ulaştı. Bu modelde de A20 Pro işlemcisi ve 12 GB RAM bulunuyor. Ancak bu sonuçların erken benchmark kayıtları olduğu ve gerçek kullanım performansını doğrudan göstermediği unutulmamalı.
Ayrıca AnTuTu, Android ve iOS sürümlerinde farklı test sistemleri kullanıldığını belirtiyor. Bu nedenle platformlar arasındaki toplam skorların doğrudan karşılaştırılması doğru değil. Veriler daha çok farklı iPhone nesillerindeki performans değişimini görmek açısından anlam taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: