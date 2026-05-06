    iPhone 18 Pro, şikayetlere rağmen "alüminyum" tasarımı koruyacak

    iPhone 17 Pro'da dayanıklılığa ilişkin şikayetlere rağmen, Apple'ın iPhone 18 Pro'da aynı alüminyum tasarımı sürdüreceği bildiriliyor. İşte ayrıntılar:          

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max kullanıcıları yüzey aşınması ve çizik şikayetlerinde bulunmaya devam ederken, Apple, iPhone 18 Pro'da aynı anotlanmış alüminyum kaplamayı korumayı planlıyor.

    Renk dönmesi, çizilme ve başka sorunlar

    Birçok iPhone 17 Pro kullanıcısı özellikle kenarlar ve çok temas eden yerlerde aşınma, çizinme vb. şikayetlerde bulundu ancak Apple bu durumları bir kusur yerine normal bir durum olarak değerlendirdi; bu da kullanıcıların genellikle garanti kapsamında değişim veya onarım alamaması anlamına geliyor.

    Sorun, cihazların piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Kullanıcılar, özellikle daha koyu renkli cihazlarda, birkaç gün içinde çiziklerin oluştuğunu fark etti. Gerçek kullanıcı deneyim, alüminyum gövdenin günlük kullanıma iyi dayandığını ancak yükseltilmiş kamera bölgesinin açıkta kalan kenarları nedeniyle daha kolay çizildiğini gösterdi.

    Aynı zamanda, bazı Kozmik Turuncu renkli modellerde zamanla renk değişimi görüldü, çerçeveler hafifçe pembeleşti ve Apple etkilenen birkaç cihazı değiştirse de, bu durum malzeme seçimi üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

    "Dark Cherry" iPhone 18 Pro'nun imza rengi olacak

    Söylentiler, iPhone 18 Pro modelleri için dört renk seçeneğine işaret ediyor: Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray ve Silver. Koyu Kiraz'ın geçen yılki Kozmik Turuncu'dan önemli ölçüde daha soluk, derin, şarap kırmızısı olarak tanımlanan yeni imza rengi olması bekleniyor. iPhone 18 Pro'nun bu yıl da siyah renk seçeneği olmayacak gibi görünüyor ancak söylentilere göre gri renk seçeneği buna yakın olabilir.

    iPhone 18 Pro Max Eylül'de geliyor

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in ilk katlanabilir iPhone ile birlikte Eylül 2026'da tanıtılması bekleniyor.

