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    iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı: Katlanabilir iPhone da geliyor

    Apple'ın 2026 sonbahar etkinliği için yeni bir tarih iddiası gündemde. Son bilgilere göre iPhone 18 Pro serisi ve ilk katlanabilir iPhone modelini çok yakında duyurabilir.

    iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı: Katlanabilir iPhone da yolda Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek nesil iPhone modelleri için beklenen tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, geleneksel lansman takvimini koruyarak yeni iPhone ailesini 8 Eylül 2026 tarihinde duyurmayı planlıyor. Ayrıca bu lansmana, katlanabilir model de eşlik edecek.

    iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı

    Rapora göre etkinlikte yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max değil, uzun süredir gündemde olan Apple'ın ilk katlanabilir telefonu da tanıtılacak. Şimdilik resmi adı doğrulanmasa da cihazın iPhone Ultra ismiyle satışa sunulması bekleniyor. Mark Gurman, Apple'ın her yıl olduğu gibi ABD'deki İşçi Bayramı'nın (Labor Day) ardından gelen ilk salı veya çarşamba gününü tercih edeceğini belirtiyor.

    Bu nedenle en güçlü ihtimal 8 Eylül olurken, 9 Eylül tarihi de alternatif olabilir. Eğer Apple etkinliği 9 Eylül'de düzenlerse, ön siparişlerin 10 Eylül'de başlaması bekleniyor. Satışların ise şirketin önceki yıllardaki takvimine benzer şekilde ayın ilerleyen günlerinde başladığını görebiliriz. Etkinliğin en dikkat çekici duyurularından biri daha önce de bahsettiğimiz gibi Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak.

    Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın kitap gibi içe katlanan tasarıma sahip olacağını, A20 Pro işlemcisini kullanacağını ve yan tarafa konumlandırılmış Touch ID ile geleceğini öne sürmüştü. Son bilgiler ayrıca katlanabilir modelin dış ekranda Samsung'un M16 OLED, iç ekranda ise M14 OLED panelini kullanacağını, 48 MP çift arka kamera ve 12 GB RAM gibi özelliklerle geleceğini gösteriyor.

    Öte yandan Apple'ın kısa süre önce Mac ve iPad ürünlerinde küresel çapta fiyat artışına gitmesinin ardından, iPhone 18 Pro serisinin de seleflerine kıyasla daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği konuşuluyor. Ancak şirket, yeni modellerin fiyatlandırmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 3 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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