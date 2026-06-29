iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı: Katlanabilir iPhone da geliyor

iPhone 18 Pro tanıtım tarihi sızdı
Rapora göre etkinlikte yalnızca iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max değil, uzun süredir gündemde olan Apple'ın ilk katlanabilir telefonu da tanıtılacak. Şimdilik resmi adı doğrulanmasa da cihazın iPhone Ultra ismiyle satışa sunulması bekleniyor. Mark Gurman, Apple'ın her yıl olduğu gibi ABD'deki İşçi Bayramı'nın (Labor Day) ardından gelen ilk salı veya çarşamba gününü tercih edeceğini belirtiyor.
Bu nedenle en güçlü ihtimal 8 Eylül olurken, 9 Eylül tarihi de alternatif olabilir. Eğer Apple etkinliği 9 Eylül'de düzenlerse, ön siparişlerin 10 Eylül'de başlaması bekleniyor. Satışların ise şirketin önceki yıllardaki takvimine benzer şekilde ayın ilerleyen günlerinde başladığını görebiliriz. Etkinliğin en dikkat çekici duyurularından biri daha önce de bahsettiğimiz gibi Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacak.
Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, cihazın kitap gibi içe katlanan tasarıma sahip olacağını, A20 Pro işlemcisini kullanacağını ve yan tarafa konumlandırılmış Touch ID ile geleceğini öne sürmüştü. Son bilgiler ayrıca katlanabilir modelin dış ekranda Samsung'un M16 OLED, iç ekranda ise M14 OLED panelini kullanacağını, 48 MP çift arka kamera ve 12 GB RAM gibi özelliklerle geleceğini gösteriyor.
Öte yandan Apple'ın kısa süre önce Mac ve iPad ürünlerinde küresel çapta fiyat artışına gitmesinin ardından, iPhone 18 Pro serisinin de seleflerine kıyasla daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği konuşuluyor. Ancak şirket, yeni modellerin fiyatlandırmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş