iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max hakkında bugüne kadar kamera ve pil bölümünde yenilikler paylaşılmıştı. Değişken diyaframlı ana kamera, daha geniş açıklıklı telefoto lens testleri ve daha büyük pil kapasitesi Apple'ın donanım tarafında daha esnek bir yapıya yöneldiğini gösteriyordu. Ancak son sızıntı, bu kez doğrudan fiyatlandırma stratejisine odaklanıyor.

Artış beklenmiyor

GF Securities analisti Jeff Pu'nun paylaştığı araştırma notuna göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, selefleriyle aynı fiyat etiketiyle satışa çıkabilir. Bu iddia gerçekleşirse, Apple'ın artan üretim maliyetlerine rağmen fiyat artışından kaçındığı bir tablo ortaya çıkacak. Kaçıranlar için üreticiler özelinde özellikle bellek tarafında büyük bir baskı söz konusu.

iPhone 18 Pro (256GB) - 1.099 dolar

iPhone 18 Pro (512GB) - 1.299 dolar

iPhone 18 Pro (1TB) - 1.499 dolar

iPhone 18 Pro Max (256GB) - 1.199 dolar

iPhone 18 Pro Max (512GB) - 1.399 dolar

iPhone 18 Pro Max (1TB) - 1.599 dolar

iPhone 18 Pro Max (2TB) - 1.999 dolar

DRAM üretiminin önemli bir kısmı yapay zeka veri merkezlerine yönelmiş durumda. Bu da akıllı telefon üreticileri için RAM maliyetlerini yukarı çekiyor. Jeff Pu'ya göre Apple, bu artışı dengelemek adına Samsung ve SK Hynix ile daha avantajlı bellek anlaşmaları üzerinde çalışıyor.

Buna ek olarak Apple'ın ekran ve kamera gibi temel bileşenlerde maliyet optimizasyonuna gittiği belirtiliyor. Tedarik zinciri görüşmelerinde daha agresif bir pazarlık stratejisi izlenmesi, toplam üretim maliyetini kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Fiyatların sabit kalması, özellikle üst segmentte rekabetin sertleştiği bir dönemde Apple'a avantaj sağlayabilir. Ancak bu stratejinin sürdürülebilirliği, bellek piyasasındaki dalgalanmalara ve küresel tedarik koşullarına bağlı olacak.

Şu an için iPhone 18 Pro serisinin sonbahar döneminde tanıtılması bekleniyor. Önümüzdeki aylarda hem kamera tarafındaki donanımsal değişiklikler hem de nihai fiyatlandırma politikası daha netleşecek.

