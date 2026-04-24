iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve 18 Ultra modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 18 Pro ve 18 Ultra yan yana
Yeni paylaşılan görsellerde iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tasarım anlamında mevcut nesle oldukça benzer kaldığı görülüyor. Ancak en önemli değişim kamera tarafında. Pro Max modelinde kamera çıkıntısının belirgin şekilde kalınlaşıyor Bu durum, Apple'ın sensör boyutunu büyütmeye veya daha gelişmiş kamera sistemlerine geçiş yapmaya hazırlandığını gösteriyor olabilir.
iPhone 18, 18 Pro ve 18 Ultra ne zaman çıkıyor?
Sızıntılara göre iPhone 18 Pro, Pro Max ve Ultra modelleri aynı etkinlikte tanıtılacak. Standart iPhone 18 ve diğer varyantların ise daha sonraki bir döneme bırakılması planlanıyor. Tüm bu detaylar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak maketlerin genellikle üretim zincirine dayalı CAD çizimlerine göre hazırlandığı düşünüldüğünde, ortaya çıkan tasarımın büyük ölçüde gerçeğe yakın olması bekleniyor.