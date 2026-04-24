    iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve 18 Ultra modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    iPhone 18 serisinin tamamını gösteren yeni maket görselleri sızdırıldı. Özellikle “Ultra” olarak anılan model, serinin en farklı cihazı olmaya aday. İşte iPhone 18 Pro tasarımı...

    Önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisi hakkında sürpriz bir görüntü paylaşıldı. Dört farklı modelle gelmesi beklenen seriye ait maket görüntüleri sızdırıldı. Apple'ın yeni seride katlanabilir modele yer vereceği bir süredir söyleniyordu ve son sızıntı da bu iddiaları doğruluyor. İşte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Ultra için paylaşılan maket fotoğrafları...

    iPhone 18 Pro ve 18 Ultra yan yana

    Yeni paylaşılan görsellerde iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tasarım anlamında mevcut nesle oldukça benzer kaldığı görülüyor. Ancak en önemli değişim kamera tarafında. Pro Max modelinde kamera çıkıntısının belirgin şekilde kalınlaşıyor Bu durum, Apple'ın sensör boyutunu büyütmeye veya daha gelişmiş kamera sistemlerine geçiş yapmaya hazırlandığını gösteriyor olabilir.

    Serinin en farklı üyesi olması beklenen iPhone Ultra ise tasarım anlamında klasik iPhone çizgisinden tamamen ayrılıyor. Katlanabilir yapıya sahip olması beklenen cihaz, açıldığında neredeyse küçük bir tablet boyutuna ulaşıyor. İlginç şekilde bu modelde MagSafe desteğinin bulunmaması dikkat çeken detaylar arasında.
    Ayrıca cihazın yalnızca çift kamera kurulumuyla gelmesi, "en pahalı iPhone" iddialarına rağmen Apple'ın farklı bir ürün stratejisi izleyebileceğini gösteriyor. Boyut tarafında da önemli detaylar var. Ultra modelin açıldığında ekran genişliği, Pro Max'in uzunluğuna oldukça yakın. Öte yandan Apple'ın lansman takvimiyle ilgili bilgiler de netleşmeye başladı.

    iPhone 18, 18 Pro ve 18 Ultra ne zaman çıkıyor?

    Sızıntılara göre iPhone 18 Pro, Pro Max ve Ultra modelleri aynı etkinlikte tanıtılacak. Standart iPhone 18 ve diğer varyantların ise daha sonraki bir döneme bırakılması planlanıyor. Tüm bu detaylar henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak maketlerin genellikle üretim zincirine dayalı CAD çizimlerine göre hazırlandığı düşünüldüğünde, ortaya çıkan tasarımın büyük ölçüde gerçeğe yakın olması bekleniyor.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

