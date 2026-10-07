iPhone 18 Pro ve Duo 16 GB RAM ile gelecekti iddiası!

iPhone 18 Pro ve Pro Max, 12GB RAM ile geliyor
Xcode 27 üzerinden elde edilen bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, önceki nesil Pro modelleri gibi 12 GB RAM ile geliyor. Pro modellerin bellek kapasitesini belirlemek için kullanılan Xcode verileri Apple'ın katlanabilir iPhone'unu içermese de, iPhone Duo'nun da 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.
Tedarik zincirinden gelen önceki raporlar, Apple'ın 2026 amiral gemisi iPhone'ları için sürekli olarak 12 GB RAM'e işaret ediyordu; bu da iddia edilen 16 GB yapılandırmanın, piyasaya sürülmeye yakın planlanmış bir teknik özellikten ziyade, geliştirme sürecinin erken aşamalarındaki hedef olduğunu düşündürüyor.
DRAM krizi Apple'ın planlarını değiştirdi
Bu iddia, teknoloji sektörü genelinde bellek tedariki ve fiyatlandırma üzerindeki baskıların yaşandığı dönemde ortaya çıktı. Artan DRAM maliyetlerinin, iPhone Duo'nun fiyatlandırmasına ilişkin görüşmeler de dahil olmak üzere Apple'ın ürün planlamasını etkilediği bildiriliyor.
Bellek miktarı, uygulamaların yan yana çalışmasına olanak tanıyan çoklu görev özellikleri ve daha büyük katlanabilir ekranı nedeniyle özellikle iPhone Duo açısından önem taşıyor. Apple, cihazlarının RAM kapasitesini açıklamasa da, muhtemelen 23 Ekim’de Apple dışı kaynaklardan bu bilgi gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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