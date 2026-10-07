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    iPhone 18 Pro ve Duo 16 GB RAM ile gelecekti iddiası!

    İddialara göre Apple, geliştirme aşamasında iPhone 18 Pro modelleri ve iPhone Duo'yu 16 GB RAM ile donatmayı değerlendirmiş ancak daha düşük bellek kapasitelerinde karar kılmış. İşte nedeni:

    apple iphone 18 pro max 16 gb ram ile gelecekti iddiası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın başta iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo için 16 GB RAM planladığı bilgisi Instant Digital'den geliyor. Kaynak, daha yüksek kapasitenin ne zaman düşünüldüğüne veya Apple'ın planlarını neden değiştirdiğine dair ayrıntı vermedi.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max, 12GB RAM ile geliyor

    Xcode 27 üzerinden elde edilen bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, önceki nesil Pro modelleri gibi 12 GB RAM ile geliyor. Pro modellerin bellek kapasitesini belirlemek için kullanılan Xcode verileri Apple'ın katlanabilir iPhone'unu içermese de, iPhone Duo'nun da 12 GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

    Tedarik zincirinden gelen önceki raporlar, Apple'ın 2026 amiral gemisi iPhone'ları için sürekli olarak 12 GB RAM'e işaret ediyordu; bu da iddia edilen 16 GB yapılandırmanın, piyasaya sürülmeye yakın planlanmış bir teknik özellikten ziyade, geliştirme sürecinin erken aşamalarındaki hedef olduğunu düşündürüyor.

    DRAM krizi Apple'ın planlarını değiştirdi

    Bu iddia, teknoloji sektörü genelinde bellek tedariki ve fiyatlandırma üzerindeki baskıların yaşandığı dönemde ortaya çıktı. Artan DRAM maliyetlerinin, iPhone Duo'nun fiyatlandırmasına ilişkin görüşmeler de dahil olmak üzere Apple'ın ürün planlamasını etkilediği bildiriliyor.

    Bellek miktarı, uygulamaların yan yana çalışmasına olanak tanıyan çoklu görev özellikleri ve daha büyük katlanabilir ekranı nedeniyle özellikle iPhone Duo açısından önem taşıyor. Apple, cihazlarının RAM kapasitesini açıklamasa da, muhtemelen 23 Ekim’de Apple dışı kaynaklardan bu bilgi gelecek.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    K
    kimbehicay 1 saat önce

    Ama.?

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