iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Gürcistan fiyatları belli oldu: Peki ne kadar avantajlı?

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Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Apple’ın yeni modelleri yüksek fiyat etiketiyle gelirken, telefonu daha uygun fiyata satın almak isteyen tüketicilerin gözü Gürcistan fiyatlarına çevrildi. 25 Eylül itibarıyla satışa çıkacak iPhone 18 Pro Gürcistan fiyatları belli oldu.

Gürcistan’daki fiyatlar Türkiye’deki resmi satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında özellikle üst depolama seçeneklerinde belirgin farklar ortaya çıkıyor. Özellikle Tax Free yani vergi iadesinden (yüzde 12) yararlanıldığında fiyat avantajı daha da artıyor. Üst modellerde fiyat avantajı 100 bin TL'yi geçiyor.

Gürcistan iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları 💵 Model Gürcistan TL fiyatı Tax Free sonrası IMEI kayıtlı toplam fiyat Türkiye fiyatı iPhone 18 Pro 256 GB 86.537 TL 76.153 TL 130.411 TL 137.999 TL iPhone 18 Pro 512 GB 99.897 TL 87.909 TL 142.167 TL 154.999 TL iPhone 18 Pro 1 TB 126.804 TL 111.588 TL 165.846 TL 188.999 TL iPhone 18 Pro 2 TB 168.765 TL 148.513 TL 202.771 TL 243.999 TL iPhone 18 Pro Max 256 GB 93.687 TL 82.445 TL 136.703 TL 149.999 TL iPhone 18 Pro Max 512 GB 106.670 TL 93.870 TL 148.128 TL 166.999 TL iPhone 18 Pro Max 1 TB 133.954 TL 117.880 TL 172.138 TL 200.999 TL iPhone 18 Pro Max 2 TB 175.727 TL 154.640 TL 208.898 TL 255.999 TL

IMEI kaydı olmazsa fiyat avantajı büyük 💸

Model Tax Free sonrası Türkiye fiyatı Fiyat farkı iPhone 18 Pro 256 GB 76.153 TL 137.999 TL 61.846 TL iPhone 18 Pro 512 GB 87.909 TL 154.999 TL 67.090 TL iPhone 18 Pro 1 TB 111.587 TL 188.999 TL 77.412 TL iPhone 18 Pro 2 TB 148.513 TL 243.999 TL 95.486 TL iPhone 18 Pro Max 256 GB 82.445 TL 149.999 TL 67.554 TL iPhone 18 Pro Max 512 GB 93.870 TL 166.999 TL 73.129 TL iPhone 18 Pro Max 1 TB 117.879 TL 200.999 TL 83.120 TL iPhone 18 Pro Max 2 TB 154.640 TL 255.999 TL 101.359 TL

IMEI kayıt ücreti hesaba katılmadan yalnızca cihaz fiyatı ve Tax Free iadesi üzerinden bakıldığında iPhone 18 Pro 256 GB, yaklaşık 76.153 TL seviyesine iniyor. Bu modelin Türkiye fiyatı ise 137.999 TL. 512 GB model 87.909 TL, 1 TB model ise 111.587 TL seviyesine geliyor. Türkiye’de aynı modellerin fiyatları sırasıyla 154.999 TL ve 188.999 TL.

iPhone 18 Pro Max tarafında ise Tax Free sonrası 256 GB model yaklaşık 82.445 TL, 512 GB model 93.870 TL, 1 TB model ise 117.879 TL seviyesinde oluyor. Türkiye fiyatları aynı depolama seçenekleri için sırasıyla 149.999 TL, 166.999 TL ve 200.999 TL.

IMEI kaydı yapılırsa ne oluyor 🤔

IMEI kayıt ücreti de hesaba katıldığında Gürcistan ile Türkiye arasındaki fiyat farkı depolama kapasitesine göre değişiyor. iPhone 18 Pro 256 GB, Tax Free ve IMEI kaydı sonrasında yaklaşık 130.411 TL seviyesine geliyor. 512 GB modelde Gürcistan maliyeti 142.167 TL, Türkiye fiyatı ise 154.999 TL. 1 TB versiyonda ise Gürcistan tarafındaki toplam maliyet 165.846 TL'ye çıkıyor.

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iPhone 18 Pro Max modellerinde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor. 256 GB versiyonun Tax Free ve IMEI kaydı dahil maliyeti yaklaşık 136.703 TL oluyor. 512 GB model 148.128 TL, 1 TB model ise 172.138 TL oluyor.

iPhone 18 Pro Gürcistan’da ne kadar? diye soranlar için serinin tüm fiyatlarını sizin için karşılaştırmalı olarak derledik. iPhone 18 Pro Gürcistan fiyatları, Türkiye’ye göre oldukça uygun diyebiliriz.

IMEI kayıt ücreti ne kadar ❓

2026 yılında yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 54.258 TL olarak uygulanıyor. Dolayısıyla Gürcistan'dan alınan bir iPhone'un Türkiye'de resmi olarak kullanılabilmesi için cihaz fiyatına bu tutarın da eklenmesi gerekiyor.

Türkiye'deki mevcut uygulamaya göre bir kişi 3 yılda bir yalnızca 1 adet yurtdışı telefon kaydı gerçekleştirebiliyor.

Kayıtsız cihazlarda ise her bir SIM kart yuvası için 120 günlük kullanım süresi bulunuyor. Fiziki SIM ve e-SIM ayrı ayrı değerlendirildiğinde toplam kullanım süresi 240 güne, yani yaklaşık 8 aya ulaşabiliyor. Bu süre her yılın başında yeniden başlıyor.

Gürcistan'a giriş için pasaport gerekiyor mu 🛂

Türkiye vatandaşları Gürcistan'a pasaport olmadan, yeni tip kimlik kartıyla giriş yapabiliyor. Bu nedenle özellikle sınır bölgelerinden Gürcistan'a geçerek telefon satın almak isteyenler açısından seyahat işlemleri daha kolay gerçekleştirilebiliyor.

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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Gürcistan fiyatları belli oldu

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