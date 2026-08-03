Yeni iPhone'lar Apple tarihinin en yüksek fiyatıyla geliyor

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Tam Boyutta Gör Yeni tedarik zinciri söylentilerine göre, iPhone 18 Pro Max, Apple’ın bugüne kadarki en pahalı ana akım akıllı telefonu olacak. Uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone Ultra daha da yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

Apple'da cihaz kiralama dönemi başladı: Aylık 18 dolara iPhone! 5 gün önce eklendi

iPhone 18 Pro için yüksek fiyat beklentisi

Tam Boyutta Gör Tanınmış teknoloji analisti Jeff Pu, yaklaşan iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in geçen yıla göre çok daha yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini tahmin ediyor. Bu yeni modeller, mevcut seriye kıyasla 300 dolara kadar bir artış gösterebilir. Gurman da iPhone 18 Pro fiyatında 100 ila 200 dolarlık bir artış bekliyor.

Şu anda iPhone Pro modelleri 1.099 dolar ve 1.199 dolardan başlıyor. Bu fiyat artışı gerçekleşirse, iPhone’lar Apple tarihindeki en pahalı telefonlar olacak. Şirket, Haziran ayında iPad, Mac ve diğer cihazların fiyatlarını zaten artırmıştı ancak telefonlara dokunmamıştı.

Katlanabilir iPhone fiyatı 2000 doları aşacak!

Tam Boyutta Gör Beklenen fiyat artışı Pro Max ile sınırlı kalmayacak. Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun (iPhone Ultra ismiyle gelmesi bekleniyor) başlangıç fiyatı 2000 doları aşacak. Tahminler doğru çıkarsa, katlanabilir model, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı iPhone olacak.

iPhone fiyatları neden artıyor?

Sektör raporları, olası fiyat artışlarının arkasındaki iki ana faktöre işaret ediyor. Birincisi, TSMC'nin gelişmiş 2 nanometre işlemi kullanılarak üretileceği söylenen Apple'ın A20 Pro işlemcisi. Yeni teknolojinin performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlaması beklenirken, yarı iletken endüstrisi tahminleri, üretim maliyetlerinin önceki nesil çiplerle karşılaştırıldığında %20'den fazla artabileceğini gösteriyor.

İkinci faktör ise bellek fiyatlarındaki keskin artış. Yapay zeka veri merkezleri, bulut altyapısı ve üst düzey tüketici elektroniği tarafından yönlendirilen DRAM ve NAND depolama talebinin, bileşen maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı bildiriliyor. Bazı sektör raporları, bellek maliyetlerinin son yıllarda iki katından fazla arttığını, depolamanın da akıllı telefon üretiminde en hızlı artan giderlerden biri olduğunu tahmin ediyor.

Bu nedenle, Apple'ın geleneksel olarak güçlü kâr marjlarını korumak, gelecekteki amiral gemisi cihazlar için daha yüksek perakende fiyatları gerektirebilir.

iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Eylül'de tanıtılacak

Mevcut söylentiler, Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra'yı geleneksel Eylül 2026 lansman etkinliğinde tanıtacağını gösteriyor. Daha uygun fiyatlı modellerin (iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air) 2027 baharına ertelendiği bildiriliyor.

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iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone fiyatı dudak uçuklatacak!

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