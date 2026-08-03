Yeni iPhone'lar Apple tarihinin en yüksek fiyatıyla geliyor

iPhone 18 Pro için yüksek fiyat beklentisi
Şu anda iPhone Pro modelleri 1.099 dolar ve 1.199 dolardan başlıyor. Bu fiyat artışı gerçekleşirse, iPhone’lar Apple tarihindeki en pahalı telefonlar olacak. Şirket, Haziran ayında iPad, Mac ve diğer cihazların fiyatlarını zaten artırmıştı ancak telefonlara dokunmamıştı.
Katlanabilir iPhone fiyatı 2000 doları aşacak!
iPhone fiyatları neden artıyor?
Sektör raporları, olası fiyat artışlarının arkasındaki iki ana faktöre işaret ediyor. Birincisi, TSMC'nin gelişmiş 2 nanometre işlemi kullanılarak üretileceği söylenen Apple'ın A20 Pro işlemcisi. Yeni teknolojinin performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlaması beklenirken, yarı iletken endüstrisi tahminleri, üretim maliyetlerinin önceki nesil çiplerle karşılaştırıldığında %20'den fazla artabileceğini gösteriyor.
İkinci faktör ise bellek fiyatlarındaki keskin artış. Yapay zeka veri merkezleri, bulut altyapısı ve üst düzey tüketici elektroniği tarafından yönlendirilen DRAM ve NAND depolama talebinin, bileşen maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı bildiriliyor. Bazı sektör raporları, bellek maliyetlerinin son yıllarda iki katından fazla arttığını, depolamanın da akıllı telefon üretiminde en hızlı artan giderlerden biri olduğunu tahmin ediyor.
Bu nedenle, Apple'ın geleneksel olarak güçlü kâr marjlarını korumak, gelecekteki amiral gemisi cihazlar için daha yüksek perakende fiyatları gerektirebilir.
iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Eylül'de tanıtılacak
Mevcut söylentiler, Apple'ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra'yı geleneksel Eylül 2026 lansman etkinliğinde tanıtacağını gösteriyor. Daha uygun fiyatlı modellerin (iPhone 18e ve yeni nesil iPhone Air) 2027 baharına ertelendiği bildiriliyor.Kaynakça https://www.macobserver.com/news/iphone-18-pro-might-cost-up-to-300-more-due-to-part-shortages/ https://vietnamnet.vn/en/iphone-18-pro-max-tipped-for-record-price-as-ultra-may-hit-2-500-2541420.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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