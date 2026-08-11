iPhone 18 Pro ve Pro Max için beklenen 12 büyük yenilik

Daha küçük Dynamic Island ve LTPO+ ekran
iPhone 18 Pro serisinde en dikkat çekici görsel değişikliklerden biri Dynamic Island tarafında yaşanabilir. Apple'ın Face ID sistemindeki bazı bileşenleri ekranın altına taşıyarak Dynamic Island'ın boyutunu küçültmeyi planladığı öne sürülüyor.
Ekran boyutlarında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. iPhone 18 Pro'nun 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max'in ise 6,9 inç panel bulunacak. Ancak her iki modelde de daha gelişmiş LTPO+ ekran teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu teknolojinin özellikle güç tüketimini azaltarak pil ömrüne katkı sağlaması amaçlanıyor.
Değişken diyaframlı kamera
Kamera tarafındaki en önemli yeniliklerden biri, 48 megapiksellik ana kamerada değişken diyafram sistemine geçilmesi olacak. Bu sistem, lensin sensöre ulaşan ışık miktarını fiziksel olarak ayarlamasına imkan tanıyacak. Böylece farklı ışık koşullarında daha fazla kontrol ve alan derinliği üzerinde daha fazla esneklik sağlanması bekleniyor. Ancak akıllı telefonlardaki sensör boyutları nedeniyle gerçek kullanımda ne kadar büyük bir fark yaratacağı henüz bilinmiyor.
2nm A20 Pro ve C2 modem
iPhone 18 Pro serisinin en önemli donanım değişikliklerinden biri işlemci tarafında olacak. A20 Pro'nun TSMC'nin ilk nesil 2nm üretim süreciyle hazırlanması bekleniyor. A19 Pro'da kullanılan 3nm sürecinden 2nm'ye geçişin hem performans hem de enerji verimliliği açısından çift haneli avantaj sağlaması bekleniyor. Ayrıca yeni paketleme teknolojisi de bu kazanımlara katkıda bulunacak.
Apple'ın bağlantı tarafındaki bir diğer yeni bileşeni ise N2 kablosuz çipi olacak. N1'in Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğinin ardından yeni nesil çipte bağlantı performansı ve güç verimliliği tarafında iyileştirmeler bekleniyor.
Yeni Kamera Kontrol düğmesi
Apple'ın iPhone 16 serisiyle sunduğu Camera Control düğmesinde de değişiklik bekleniyor. Yeni modellerde dokunmaya duyarlı yapı ve dokunsal geri bildirimin kaldırılarak kontrolün yalnızca basınç hassasiyetine dayandırılabileceği sızıntılar arasında. Arka taraftaki Ceramic Shield bölümünün de MagSafe çevresinde daha bütünleşik ve buzlu bir görünüme kavuşabileceği belirtiliyor.
Yeni renk seçeneği ve daha büyük batarya
Apple'ın yeni Pro modellerinde farklı renk seçeneklerine de yer vermesi bekleniyor. İddialara göre Dark Cherry adı verilen koyu kırmızı ton, iPhone 18 Pro serisinin öne çıkan renklerinden biri olacak. Bu rengin Light Blue, Dark Gray ve Silver seçeneklerine eşlik edeceği, iPhone 17 Pro serisindeki Cosmic Orange ve Deep Blue renklerinin ise yeni nesilde iptal edilmesi bekleniyor.
Ancak daha büyük bataryanın bir karşılığı olabilir. iPhone 18 Pro Max'in iPhone 17 Pro Max'ten daha kalın bir gövdeye sahip olabileceği iddia ediliyor. iPhone 18 Pro serisinde beklenen tüm değişiklikler ise şu şekilde:
- Daha küçük Dynamic Island
- LTPO+ ekran teknolojisi
- 48 MP ana kamerada değişken diyafram
- 2nm A20 Pro işlemci
- Yeni C2 modem
- Uydu üzerinden 5G bağlantısı
- Yeni nesil N2 kablosuz çip
- Yeni Dark Cherry renk seçeneği
- Yenilenen Camera Control düğmesi
- Daha bütünleşik Ceramic Shield arka tasarımı
- iPhone 18 Pro Max'te yaklaşık %10 daha büyük batarya
- Pro Max modelinde daha kalın gövde
Tüm bu iddialar, iPhone 18 Pro serisinin tamamen yeni bir tasarım yerine mevcut yapıyı koruyup donanım tarafında kapsamlı bir güncelleme sunacağını gösteriyor. Özellikle 2nm A20 Pro, LTPO+ ekran, değişken diyafram, C2 modem ve daha büyük Pro Max bataryası serinin öne çıkan yenilikleri arasında yer alabilir.
iPhone 18 & iPhone 18 Pro ne zaman tanıtılacak?
Apple'ın iPhone 18 Pro ve Pro Max'i eylül ayında tanıtması bekleniyor. Bununla birlikte, modellerin fiyatlarının da iPhone 17 Pro serisine göre 200-300 dolar daha yüksek olabileceği iddialar arasında. Tabii ki bu fiyat bilgisi şu aşamada yalnızca tahminlere dayanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: