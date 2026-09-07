iPhone 18 Pro ve Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliğe sayılı günler kala iPhone 18 Pro serisine ilişkin yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bir videoda iPhone 18 Pro Max'in Dark Cherry (Koyu Kiraz), iPhone 18 Pro'nun ise mavi renk seçeneği canlı olarak görüntülendi.

iPhone 18 Pro ve Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan görüntüler, iPhone 18 Pro serisinin tasarım açısından iPhone 17 Pro modellerinden büyük ölçüde ayrılmayacağını gösteriyor. Yeni renk seçenekleri, dış tasarım tarafındaki en belirgin değişikliklerden biri olabilir. Apple'ın Pro modellerinde mevcut tasarım çizgisini koruyarak donanım tarafındaki yeniliklere odaklanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için daha önce ortaya çıkan iddialarda yeni bir ana kamera sensöründen söz edilmişti. Bu kameranın değişken diyafram mekanizmasına sahip olacağı ve farklı ışık koşullarında daha fazla kontrol sunacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Modellerin Apple'ın yeni nesil A20 Pro işlemcisini kullanması beklenirken, bağlantı tarafında yeni bir modem ve mevcut modellere kıyasla biraz daha büyük bataryalar sunulacağı gündemde.

iPhone 18 serisinin fiyatları sızdırıldı: Büyük zam geliyor 2 gün önce eklendi

Son olarak Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini de aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor. Şimdilik sızıntıda görülen renk seçeneklerinin satışa sunulacak nihai renkler olup olmadığı bilinmiyor. Apple'ın resmi tanıtımıyla birlikte iPhone 18 Pro serisinin renk seçenekleri, kamera özellikleri ve donanım detayları kesinlik kazanacak.

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iPhone 18 Pro ve Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi!

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