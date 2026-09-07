iPhone 18 Pro ve Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

iPhone 18 Pro ve Pro Max ilk kez canlı olarak görüntülendi
Sızdırılan görüntüler, iPhone 18 Pro serisinin tasarım açısından iPhone 17 Pro modellerinden büyük ölçüde ayrılmayacağını gösteriyor. Yeni renk seçenekleri, dış tasarım tarafındaki en belirgin değişikliklerden biri olabilir. Apple'ın Pro modellerinde mevcut tasarım çizgisini koruyarak donanım tarafındaki yeniliklere odaklanması bekleniyor.
Son olarak Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini de aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor. Şimdilik sızıntıda görülen renk seçeneklerinin satışa sunulacak nihai renkler olup olmadığı bilinmiyor. Apple'ın resmi tanıtımıyla birlikte iPhone 18 Pro serisinin renk seçenekleri, kamera özellikleri ve donanım detayları kesinlik kazanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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