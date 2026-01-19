Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro ve Pro Max LTPO+ ekranla geliyor: Face ID görünmez olacak

    Apple'ın iPhone 18 Pro serisiyle ekran tarafında önemli bir değişime hazırlandığı konuşuluyor. LTPO+ paneller sayesinde Face ID ekran altına taşınacak. İşte detaylar...

    iPhone 18 Pro ve Pro Max LTPO+ ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone tasarımında uzun süredir konuşulan "tam ekran" görünümü için somut adımlar atmaya başladı. Öyle ki bir süredir, iPhone 18 Pro serisinin Face ID bileşenlerini ekran altına taşıyacağından bahsediliyor. Son raporlara göre bu gelişmenin arkasında ise daha gelişmiş LTPO+ teknolojisi yer alacak.

    LTPO+ paneller ve gizli Face ID

    Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, LTPO+ adı verilen yeni nesil OLED panellerle donatılacak. Bu paneller, Under-Display Infrared (UDIR) desteği sayesinde Face ID sistemine ait kızılötesi bileşenlerin ekranın altına yerleştirilmesine imkân tanıyor. Apple'ın bu sayede çentiği veya dinamik ada benzeri çözümleri tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max LTPO+ ekranla geliyor Tam Boyutta Gör
    LTPO+ panellerin üretim süreci oldukça karmaşık. Bu nedenle Apple, iPhone 18 Pro serisinin ekran tedarikini yalnızca Samsung ve LG ile sınırlı tutacak. Çinli üretici BOE'nin bu model ailesi için tedarik zinciri dışında kaldığı belirtiliyor. Aynı raporda Samsung'un, iPhone Fold için de tek OLED tedarikçisi olacağı bilgisi yer alıyor.

    Apple'ın daha önce daha düşük maliyetli High Mobility Oxide ekranları değerlendirdiği biliniyordu. Ancak ETNews kaynaklı son rapor, şirketin rotayı doğrudan LTPO+ teknolojisine çevirdiği yönünde. Son olarak LTPO+ teknolojisinin ilerleyen dönemde üst seviye MacBook Pro modellerine de uyarlanması bekleniyor. İlk ürünler ise, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi dizel motorlar doğalgaz sobası pilot alevi sönüyor manga indir türk telekom 4.5 g açma sevgiliyle gidilecek tenha yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum