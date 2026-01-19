iPhone 18 Pro ve Pro Max LTPO+ ekranla geliyor: Face ID görünmez olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone tasarımında uzun süredir konuşulan "tam ekran" görünümü için somut adımlar atmaya başladı. Öyle ki bir süredir, iPhone 18 Pro serisinin Face ID bileşenlerini ekran altına taşıyacağından bahsediliyor. Son raporlara göre bu gelişmenin arkasında ise daha gelişmiş LTPO+ teknolojisi yer alacak.

LTPO+ paneller ve gizli Face ID

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, LTPO+ adı verilen yeni nesil OLED panellerle donatılacak. Bu paneller, Under-Display Infrared (UDIR) desteği sayesinde Face ID sistemine ait kızılötesi bileşenlerin ekranın altına yerleştirilmesine imkân tanıyor. Apple'ın bu sayede çentiği veya dinamik ada benzeri çözümleri tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör LTPO+ panellerin üretim süreci oldukça karmaşık. Bu nedenle Apple, iPhone 18 Pro serisinin ekran tedarikini yalnızca Samsung ve LG ile sınırlı tutacak. Çinli üretici BOE'nin bu model ailesi için tedarik zinciri dışında kaldığı belirtiliyor. Aynı raporda Samsung'un, iPhone Fold için de tek OLED tedarikçisi olacağı bilgisi yer alıyor.

Apple'ın daha önce daha düşük maliyetli High Mobility Oxide ekranları değerlendirdiği biliniyordu. Ancak ETNews kaynaklı son rapor, şirketin rotayı doğrudan LTPO+ teknolojisine çevirdiği yönünde. Son olarak LTPO+ teknolojisinin ilerleyen dönemde üst seviye MacBook Pro modellerine de uyarlanması bekleniyor. İlk ürünler ise, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olacak.

