iPhone 18 Pro ve Pro Max LTPO+ ekranla geliyor: Face ID görünmez olacak

LTPO+ paneller ve gizli Face ID
Paylaşılan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, LTPO+ adı verilen yeni nesil OLED panellerle donatılacak. Bu paneller, Under-Display Infrared (UDIR) desteği sayesinde Face ID sistemine ait kızılötesi bileşenlerin ekranın altına yerleştirilmesine imkân tanıyor. Apple'ın bu sayede çentiği veya dinamik ada benzeri çözümleri tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.
Apple'ın daha önce daha düşük maliyetli High Mobility Oxide ekranları değerlendirdiği biliniyordu. Ancak ETNews kaynaklı son rapor, şirketin rotayı doğrudan LTPO+ teknolojisine çevirdiği yönünde. Son olarak LTPO+ teknolojisinin ilerleyen dönemde üst seviye MacBook Pro modellerine de uyarlanması bekleniyor. İlk ürünler ise, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max olacak.