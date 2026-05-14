    iPhone 18 Pro ve Pro Max yeniden sızdırıldı: İşte yeni renk seçeneği

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için yeni detaylar ortaya çıktı. Apple'ın bu yıl "Dark Cherry" adlı yeni bir renk seçeneğine yöneleceği ve kamera tasarımını büyük ölçüde koruyacağı belirtiliyor.

    Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında duyurması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntılar, şirketin bu nesilde özellikle renk seçeneklerine odaklanacağını gösterirken, kamera tarafında ise büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni renk seçeneği

    Paylaşılan görsellere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinin ana rengi olarak "Dark Cherry" yani koyu kiraz tonunu hazırlıyor. Rengin, kırmızı ile bordo arasında konumlanan koyu bir şarap tonuna sahip olacağı belirtiliyor. Bu yeni renk, iPhone 17 Pro serisindeki "Star Orange" seçeneğinin yerini alabilir. Bunun yanında Apple'ın farklı renk seçenekleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.

    Test edilen sürümler arasında açık mavi, koyu gri ve gümüş renkleri bulunuyor. Özellikle açık mavi seçeneği, iPhone 17 serisinde kullanılan "Mist Blue" tonuna yakın, düşük doygunluklu ve gri alt tonlu bir yapıya sahip olacak.

    Kamera tasarımı aynı ancak daha kalın

    Kamera tarafında ise Apple'ın mevcut tasarım çizgisini koruyacağı ortaya çıktı. iPhone 18 Pro modellerinin arka kamera diziliminin büyük ölçüde değişmeyeceği belirtilirken, yeni 48 MP değişken diyaframlı sensör nedeniyle kamera modülünün bir miktar daha kalınlaşabileceği konuşuluyor.

    Daha önce ortaya çıkan bilgilerde iPhone 18 Pro modellerinin LTPO+ ekran teknolojisine geçeceği de iddia edilmişti. Samsung ve LG tarafından üretileceği belirtilen yeni panellerin daha yüksek enerji verimliliği sunacağı ve pil ömrünü artıracağı söyleniyor. Ayrıca Apple'ın bazı Face ID bileşenlerini ekran altına taşıyarak Dinamik Ada'yı küçültme ihtimali de halen gündemde. Son olarak  Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 2026 yılının Eylül ayında tanıtması bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

