iPhone 18 Pro ve Pro Max yeniden sızdırıldı: İşte yeni renk seçeneği

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni renk seçeneği
Paylaşılan görsellere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinin ana rengi olarak "Dark Cherry" yani koyu kiraz tonunu hazırlıyor. Rengin, kırmızı ile bordo arasında konumlanan koyu bir şarap tonuna sahip olacağı belirtiliyor. Bu yeni renk, iPhone 17 Pro serisindeki "Star Orange" seçeneğinin yerini alabilir. Bunun yanında Apple'ın farklı renk seçenekleri üzerinde de çalıştığı söyleniyor.
Kamera tasarımı aynı ancak daha kalın
Kamera tarafında ise Apple'ın mevcut tasarım çizgisini koruyacağı ortaya çıktı. iPhone 18 Pro modellerinin arka kamera diziliminin büyük ölçüde değişmeyeceği belirtilirken, yeni 48 MP değişken diyaframlı sensör nedeniyle kamera modülünün bir miktar daha kalınlaşabileceği konuşuluyor.
Daha önce ortaya çıkan bilgilerde iPhone 18 Pro modellerinin LTPO+ ekran teknolojisine geçeceği de iddia edilmişti. Samsung ve LG tarafından üretileceği belirtilen yeni panellerin daha yüksek enerji verimliliği sunacağı ve pil ömrünü artıracağı söyleniyor. Ayrıca Apple'ın bazı Face ID bileşenlerini ekran altına taşıyarak Dinamik Ada'yı küçültme ihtimali de halen gündemde. Son olarak Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini 2026 yılının Eylül ayında tanıtması bekleniyor.
