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    iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de resmen satışa çıktı

    Apple’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri Türkiye’de satışa çıktı. iPhone 18 Pro fiyatları 137.999 TL’den başlarken ön sipariş teslimatları da bugün itibarıyla başladı.

    iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de resmen satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, 18 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Ön sipariş döneminde verilen siparişlerin teslimatları da bugün saat 08.00'de başladı.

    Ön siparişlerde iPhone 18 Pro Max öne çıktı

    Türkiye'de 12 Eylül'de başlayan ön sipariş döneminde en fazla ilgi gören modelin iPhone 18 Pro Max olduğu belirtildi. Renk seçenekleri arasında burgonya öne çıkarken, depolama kapasitesinde 256 GB tercih edildi. Bu seçeneklerde stokların tükendiği görüldü.

    Apple'ın yeni ürünleri arasında iPhone 18 Pro serisinin yanı sıra Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 yine satışa sunuldu.

    Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ise Türkiye'de 16 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak. iPhone Duo satışları ise 23 Ekim’de başlayacak.

    iPhone 18 Pro serisi Türkiye fiyatları

    iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 149.999 TL olarak açıklandı.

    iPhone 18 Pro fiyat listesi şu şekilde:

    • 256 GB: 137.999 TL
    • 512 GB: 154.999 TL
    • 1 TB: 188.999 TL
    • 2 TB: 243.999 TL

    iPhone 18 Pro Max fiyat listesi ise şöyle:

    • 256 GB: 149.999 TL
    • 512 GB: 166.999 TL
    • 1 TB: 200.999 TL
    • 2 TB: 255.999 TL
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