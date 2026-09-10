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    iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo: Tüm farklar

    Apple, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Duo katlanır modeli tanıttı. Telefonlar arasındaki temel farkları merak edenler için, iPhone 18 Pro Max vs katlanabilir iPhone karşılaştırması burada.

    Apple iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül'deki etkinlikte üç yeni amiral gemisi iPhone modelini tanıttı; iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in yanı sıra katlanabilir iPhone Duo. İşte her bir model arasındaki temel farklar:

    Tasarım ve boyutlar: Katlanabilir ve geleneksel karşılaştırması 🤔

    iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo karşılaştırması Tam Boyutta Gör

    Bu en belirgin fark olsa da yine de belirtmekte fayda var. iPhone Duo ile çok farklı bir form faktörüne sahip oluyorsunuz. Cihaz katlanabilir bir tasarıma sahip. iPhone 18 Pro ise geleneksel iPhone deneyimi yaşatıyor. Daha önce hiç katlanabilir telefon kullanmadıysanız, modellerin pratikteki hissi arasındaki farkı açıklamak zor. Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse, iPhone Duo ile aslında tek bir cihazda hem iPhone hem de iPad deneyimi elde ediyorsunuz. Ekranlar, geleneksel iPhone'a kıyasla kendine has şekil ve boyutlara sahip; bu da bir süre alışmayı gerektiriyor.

    Ekranlar: Farklı boyutlarda çift ekran mı, tek ekran mı 📲

    iPhone Duo ve iPhone 18 Pro ekran karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    iPhone Duo iki ekrana sahip; 5.4 inç dış ekran ve 7.6 inç katlanabilir ekran. iPhone 18 Pro, 6.3 inç; Pro Max ise 6.9 inç ekran boyutuna sahip. Duo modeliyle hem küçük iPhone deneyimini yaşayabilir hem de iPhone 18 Pro Max'in sunduğundan daha büyük iç ekrana sahip olma seçeneğine kavuşuyorsunuz.

    Kameralar: iPhone 18 Pro için açık ara avantaj 📸

    iPhone 18 Pro kamerası ile iPhone Duo karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında iPhone 18 Pro açık ara kazanan taraf. iPhone 18 Pro’lar değişken diyafram açıklığına sahip yeni 48 MP ana kamera ile geliyor. iPhone Duo'da değişken diyafram özelliği bulunmuyor. iPhone 18 Pro ile, iPhone Duo'da bulunmayan telefoto kameraya da sahip oluyorsunuz. Yazılım özellikleri açısından her modelin kendine özgü ayrıcalıkları var: iPhone Duo: Akıllı Çekim, Çocuklar için Dikkat Çekici, Duo Preview ve Duo FaceTime ile gelirken, iPhone 18 Pro, Akıllı odak takibi, Pro kontroller, Apple Reference Image ile geliyor. iPhone 18 Pro ayrıca harici kayıt desteğiyle 4K 60 fps'ye kadar ProRes video kaydı, stüdyo kalitesinde dört mikrofon, 1080p 30 fps'de Uzamsal (Spatial) video kaydı, Uzamsal fotoğraflar, ProRes RAW, Genlock ve daha fazlasını destekliyor.

    Pil: Tüm modellerde mükemmel pil ömrü 🔋

    Katlanabilir iPhone ile iPhone 18 Pro pil ömrü karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    iPhone Duo iki ekrana sahip olduğundan, belirtilen pil ömrü hangi ekranı kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Ancak genel olarak Apple, hem Duo hem de iPhone 18 Pro modellerinde güçlü bir pil ömrü vaat ediyor. Apple’ın açıkladığı veriler ışığında, iPhone Duo dış ekranda 44 saate kadar, iç ekranda 31 saate kadar video oynatabiliyor. Bu süre, iPhone 18 Pro’da 36 saate kadar, 18 Pro Max’te 45 saate kadar.

    Diğer büyük ve küçük farklar: Face ID, düğmeler, yazılım, Apple Pencil ve daha fazlası 🧐

    Kimlik doğrulama yöntemi iPhone Duo ile iPhone 18 Pro arasında farklılık gösteriyor. Katlanabilir iPhone Touch ID, iPhone 18 Pro modelleri ise Face ID kullanıyor. iPhone Duo'da Eylem Düğmesi (Action button) bulunmuyor ancak Kamera Denetimi özelliği var. iPhone Duo, uygulamaları Bölünmüş Görünüm'de (Split View) kullanma ve özel yatay ekran görünümleri sunma gibi iOS 27'deki çeşitli çoklu görev avantajlarıyla geliyor. Ayrıca, kısmen katlanmış durumdayken çalışan StandBy modu gibi başka yazılım yeniliklerine de sahip. Apple Pencil (USB-C modeli) desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone Duo'ya da gelecek; bu da onu iPhone 18 Pro'ya kıyasla bir adım öne çıkaran bir diğer özellik.

    Hem iPhone Duo hem de iPhone 18 Pro'da yeni Apple C2 modem yer alıyor ancak ilginç bir şekilde bu modem iPhone 18 Pro Max'te bulunmuyor.

    iPhone 18 Pro renk seçenekleri arasında burgonya, buzul, siyah ve gümüş yer alıyor. iPhone Duo ise yalnızca iki renk seçeneğiyle sunuluyor: gece rengi ve yıldız rengi.

    Son olarak, malzemeleri de farklılık gösteriyor; iPhone 18 Pro yekpare alüminyum tasarıma sahipken, iPhone Duo titanyum kullanıyor.

    iPhone 18 Pro 🆚 katlanabilir iPhone
    Özellik iPhone 18 Pro iPhone Duo
    Ekran 6.3 inç, 2622x1206, 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR 7.6 inç, 1878x2670 (iç) / 5.4 inç, 1398x2034 (dış), 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR
    İşlemci Apple A20 Pro çip Apple A20 Pro çip
    Arka kamera 48MP Fusion Ana kamera (Değişken diyaframlı) + 48MP Fusion Ultra Geniş + 48MP Fusion Telefoto 48MP Fusion Ana kamera + 48MP Fusion Ultra Geniş
    Ön kamera 18MP Center Stage 12MP Center Stage (dış), Ekran altı FaceTime kamera (iç)
    Batarya 4056 mAh, 60W adaptörle 15 dakikada %50'ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj Batarya kapasitesi bilinmiyor, 60W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj
    İşletim sistemi iOS 27 iOS 27
    Biyometrik güvenlik  Face ID Touch ID (Yan düğmede yerleşik parmak izi sensörü
    Bağlantı 5G, WiFi 7, Bluetooth 6 5G, WiFi 7, Bluetooth 6
    SIM kart Çift SIM (nano-SIM ve eSIM) Yalnızca eSIM
    Tasarım Alüminyum kasa yekpare tasarım Katlanabilir titanyum tasarım
    Boyut ve ağırlık 150 x 71.9 x 8.75mm, 211g 117.8 x 164.6 x 5.2mm (açık), 117.8 x 84.1 x 11.3mm (kapalı), 254g
    Kapasite 256 GB, 512GB, 1TB, 2TB 256 GB, 512GB, 1TB, 2TB
    Renkler Siyah, Gümüş, Buzul Rengi, Burgonya Gece rengi, Yıldız rengi

    Fiyatlandırma ve çıkış tarihi 💲📆

    iPhone 18 Pro ile katlanan iPhone Duo fiyat kıyaslaması Tam Boyutta Gör
    Fiyatlandırma, Apple'ın yeni modelleri arasındaki bir diğer önemli fark. iPhone Duo 230 bin TL başlangıç fiyatıyla Apple’ın en pahalı telefonu konumunda. iPhone 18 Pro fiyatı 138 bin TL, iPhone 18 Pro Max fiyatı ise 150 bin TL’den başlıyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max ön siparişleri bu Cumartesi başlıyor ve teslimatlar önümüzdeki Cuma, yani 18 Eylül'de yapılacak. Öte yandan iPhone Duo ön siparişi 16 Ekim’de başlayacak. Katlanabilir iPhone 23 Ekim’de satışa çıkacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/iphone-18-pro/specs/ https://www.apple.com/tr/iphone-duo/specs/
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