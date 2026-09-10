iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo: Tüm farklar

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül'deki etkinlikte üç yeni amiral gemisi iPhone modelini tanıttı; iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'in yanı sıra katlanabilir iPhone Duo. İşte her bir model arasındaki temel farklar:

iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. önce eklendi

Tasarım ve boyutlar: Katlanabilir ve geleneksel karşılaştırması 🤔

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Bu en belirgin fark olsa da yine de belirtmekte fayda var. iPhone Duo ile çok farklı bir form faktörüne sahip oluyorsunuz. Cihaz katlanabilir bir tasarıma sahip. iPhone 18 Pro ise geleneksel iPhone deneyimi yaşatıyor. Daha önce hiç katlanabilir telefon kullanmadıysanız, modellerin pratikteki hissi arasındaki farkı açıklamak zor. Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse, iPhone Duo ile aslında tek bir cihazda hem iPhone hem de iPad deneyimi elde ediyorsunuz. Ekranlar, geleneksel iPhone'a kıyasla kendine has şekil ve boyutlara sahip; bu da bir süre alışmayı gerektiriyor.

Ekranlar: Farklı boyutlarda çift ekran mı, tek ekran mı 📲

Tam Boyutta Gör iPhone Duo iki ekrana sahip; 5.4 inç dış ekran ve 7.6 inç katlanabilir ekran. iPhone 18 Pro, 6.3 inç; Pro Max ise 6.9 inç ekran boyutuna sahip. Duo modeliyle hem küçük iPhone deneyimini yaşayabilir hem de iPhone 18 Pro Max'in sunduğundan daha büyük iç ekrana sahip olma seçeneğine kavuşuyorsunuz.

Kameralar: iPhone 18 Pro için açık ara avantaj 📸

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında iPhone 18 Pro açık ara kazanan taraf. iPhone 18 Pro’lar değişken diyafram açıklığına sahip yeni 48 MP ana kamera ile geliyor. iPhone Duo'da değişken diyafram özelliği bulunmuyor. iPhone 18 Pro ile, iPhone Duo'da bulunmayan telefoto kameraya da sahip oluyorsunuz. Yazılım özellikleri açısından her modelin kendine özgü ayrıcalıkları var: iPhone Duo: Akıllı Çekim, Çocuklar için Dikkat Çekici, Duo Preview ve Duo FaceTime ile gelirken, iPhone 18 Pro, Akıllı odak takibi, Pro kontroller, Apple Reference Image ile geliyor. iPhone 18 Pro ayrıca harici kayıt desteğiyle 4K 60 fps'ye kadar ProRes video kaydı, stüdyo kalitesinde dört mikrofon, 1080p 30 fps'de Uzamsal (Spatial) video kaydı, Uzamsal fotoğraflar, ProRes RAW, Genlock ve daha fazlasını destekliyor.

Pil: Tüm modellerde mükemmel pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör iPhone Duo iki ekrana sahip olduğundan, belirtilen pil ömrü hangi ekranı kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Ancak genel olarak Apple, hem Duo hem de iPhone 18 Pro modellerinde güçlü bir pil ömrü vaat ediyor. Apple’ın açıkladığı veriler ışığında, iPhone Duo dış ekranda 44 saate kadar, iç ekranda 31 saate kadar video oynatabiliyor. Bu süre, iPhone 18 Pro’da 36 saate kadar, 18 Pro Max’te 45 saate kadar.

Diğer büyük ve küçük farklar: Face ID, düğmeler, yazılım, Apple Pencil ve daha fazlası 🧐

Kimlik doğrulama yöntemi iPhone Duo ile iPhone 18 Pro arasında farklılık gösteriyor. Katlanabilir iPhone Touch ID, iPhone 18 Pro modelleri ise Face ID kullanıyor. iPhone Duo'da Eylem Düğmesi (Action button) bulunmuyor ancak Kamera Denetimi özelliği var. iPhone Duo, uygulamaları Bölünmüş Görünüm'de (Split View) kullanma ve özel yatay ekran görünümleri sunma gibi iOS 27'deki çeşitli çoklu görev avantajlarıyla geliyor. Ayrıca, kısmen katlanmış durumdayken çalışan StandBy modu gibi başka yazılım yeniliklerine de sahip. Apple Pencil (USB-C modeli) desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone Duo'ya da gelecek; bu da onu iPhone 18 Pro'ya kıyasla bir adım öne çıkaran bir diğer özellik.

Hem iPhone Duo hem de iPhone 18 Pro'da yeni Apple C2 modem yer alıyor ancak ilginç bir şekilde bu modem iPhone 18 Pro Max'te bulunmuyor.

iPhone 18 Pro renk seçenekleri arasında burgonya, buzul, siyah ve gümüş yer alıyor. iPhone Duo ise yalnızca iki renk seçeneğiyle sunuluyor: gece rengi ve yıldız rengi.

Son olarak, malzemeleri de farklılık gösteriyor; iPhone 18 Pro yekpare alüminyum tasarıma sahipken, iPhone Duo titanyum kullanıyor.

iPhone 18 Pro 🆚 katlanabilir iPhone Özellik iPhone 18 Pro iPhone Duo Ekran 6.3 inç, 2622x1206, 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR 7.6 inç, 1878x2670 (iç) / 5.4 inç, 1398x2034 (dış), 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR İşlemci Apple A20 Pro çip Apple A20 Pro çip Arka kamera 48MP Fusion Ana kamera (Değişken diyaframlı) + 48MP Fusion Ultra Geniş + 48MP Fusion Telefoto 48MP Fusion Ana kamera + 48MP Fusion Ultra Geniş Ön kamera 18MP Center Stage 12MP Center Stage (dış), Ekran altı FaceTime kamera (iç) Batarya 4056 mAh, 60W adaptörle 15 dakikada %50'ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj Batarya kapasitesi bilinmiyor, 60W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj İşletim sistemi iOS 27 iOS 27 Biyometrik güvenlik Face ID Touch ID (Yan düğmede yerleşik parmak izi sensörü Bağlantı 5G, WiFi 7, Bluetooth 6 5G, WiFi 7, Bluetooth 6 SIM kart Çift SIM (nano-SIM ve eSIM) Yalnızca eSIM Tasarım Alüminyum kasa yekpare tasarım Katlanabilir titanyum tasarım Boyut ve ağırlık 150 x 71.9 x 8.75mm, 211g 117.8 x 164.6 x 5.2mm (açık), 117.8 x 84.1 x 11.3mm (kapalı), 254g Kapasite 256 GB, 512GB, 1TB, 2TB 256 GB, 512GB, 1TB, 2TB Renkler Siyah, Gümüş, Buzul Rengi, Burgonya Gece rengi, Yıldız rengi

Fiyatlandırma ve çıkış tarihi 💲📆

Tam Boyutta Gör Fiyatlandırma, Apple'ın yeni modelleri arasındaki bir diğer önemli fark. iPhone Duo 230 bin TL başlangıç fiyatıyla Apple’ın en pahalı telefonu konumunda. iPhone 18 Pro fiyatı 138 bin TL, iPhone 18 Pro Max fiyatı ise 150 bin TL’den başlıyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max ön siparişleri bu Cumartesi başlıyor ve teslimatlar önümüzdeki Cuma, yani 18 Eylül'de yapılacak. Öte yandan iPhone Duo ön siparişi 16 Ekim’de başlayacak. Katlanabilir iPhone 23 Ekim’de satışa çıkacak.

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iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo karşılaştırması

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