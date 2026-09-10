iPhone 18 Pro vs katlanabilir iPhone Duo: Tüm farklar

Tasarım ve boyutlar: Katlanabilir ve geleneksel karşılaştırması 🤔
Bu en belirgin fark olsa da yine de belirtmekte fayda var. iPhone Duo ile çok farklı bir form faktörüne sahip oluyorsunuz. Cihaz katlanabilir bir tasarıma sahip. iPhone 18 Pro ise geleneksel iPhone deneyimi yaşatıyor. Daha önce hiç katlanabilir telefon kullanmadıysanız, modellerin pratikteki hissi arasındaki farkı açıklamak zor. Ancak genel olarak ifade etmek gerekirse, iPhone Duo ile aslında tek bir cihazda hem iPhone hem de iPad deneyimi elde ediyorsunuz. Ekranlar, geleneksel iPhone'a kıyasla kendine has şekil ve boyutlara sahip; bu da bir süre alışmayı gerektiriyor.
Ekranlar: Farklı boyutlarda çift ekran mı, tek ekran mı 📲
Kameralar: iPhone 18 Pro için açık ara avantaj 📸
Pil: Tüm modellerde mükemmel pil ömrü 🔋
Diğer büyük ve küçük farklar: Face ID, düğmeler, yazılım, Apple Pencil ve daha fazlası 🧐
Kimlik doğrulama yöntemi iPhone Duo ile iPhone 18 Pro arasında farklılık gösteriyor. Katlanabilir iPhone Touch ID, iPhone 18 Pro modelleri ise Face ID kullanıyor. iPhone Duo'da Eylem Düğmesi (Action button) bulunmuyor ancak Kamera Denetimi özelliği var. iPhone Duo, uygulamaları Bölünmüş Görünüm'de (Split View) kullanma ve özel yatay ekran görünümleri sunma gibi iOS 27'deki çeşitli çoklu görev avantajlarıyla geliyor. Ayrıca, kısmen katlanmış durumdayken çalışan StandBy modu gibi başka yazılım yeniliklerine de sahip. Apple Pencil (USB-C modeli) desteği bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone Duo'ya da gelecek; bu da onu iPhone 18 Pro'ya kıyasla bir adım öne çıkaran bir diğer özellik.
Hem iPhone Duo hem de iPhone 18 Pro'da yeni Apple C2 modem yer alıyor ancak ilginç bir şekilde bu modem iPhone 18 Pro Max'te bulunmuyor.
iPhone 18 Pro renk seçenekleri arasında burgonya, buzul, siyah ve gümüş yer alıyor. iPhone Duo ise yalnızca iki renk seçeneğiyle sunuluyor: gece rengi ve yıldız rengi.
Son olarak, malzemeleri de farklılık gösteriyor; iPhone 18 Pro yekpare alüminyum tasarıma sahipken, iPhone Duo titanyum kullanıyor.
|Özellik
|iPhone 18 Pro
|iPhone Duo
|Ekran
|6.3 inç, 2622x1206, 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR
|7.6 inç, 1878x2670 (iç) / 5.4 inç, 1398x2034 (dış), 120Hz, 3000 nit, Super Retina XDR
|İşlemci
|Apple A20 Pro çip
|Apple A20 Pro çip
|Arka kamera
|48MP Fusion Ana kamera (Değişken diyaframlı) + 48MP Fusion Ultra Geniş + 48MP Fusion Telefoto
|48MP Fusion Ana kamera + 48MP Fusion Ultra Geniş
|Ön kamera
|18MP Center Stage
|12MP Center Stage (dış), Ekran altı FaceTime kamera (iç)
|Batarya
|4056 mAh, 60W adaptörle 15 dakikada %50'ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj
|Batarya kapasitesi bilinmiyor, 60W adaptörle 20 dakikada %50’ye kadar şarj, 25W’a kadar kablosuz şarj
|İşletim sistemi
|iOS 27
|iOS 27
|Biyometrik güvenlik
|Face ID
|Touch ID (Yan düğmede yerleşik parmak izi sensörü
|Bağlantı
|5G, WiFi 7, Bluetooth 6
|5G, WiFi 7, Bluetooth 6
|SIM kart
|Çift SIM (nano-SIM ve eSIM)
|Yalnızca eSIM
|Tasarım
|Alüminyum kasa yekpare tasarım
|Katlanabilir titanyum tasarım
|Boyut ve ağırlık
|150 x 71.9 x 8.75mm, 211g
|117.8 x 164.6 x 5.2mm (açık), 117.8 x 84.1 x 11.3mm (kapalı), 254g
|Kapasite
|256 GB, 512GB, 1TB, 2TB
|256 GB, 512GB, 1TB, 2TB
|Renkler
|Siyah, Gümüş, Buzul Rengi, Burgonya
|Gece rengi, Yıldız rengi