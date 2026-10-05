iPhone 18 Pro vs Xiaomi 18 Pro karşı karşıya: Hangisi daha iyi?

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Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro, amiral gemisi seviyesinde güçlü işlemciler, gelişmiş kamera sistemleri ve üst düzey ekran teknolojileri sunuyor. Peki iPhone 18 Pro ile Xiaomi 18 Pro arasındaki farklar neler? Daha güçlü kamera, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj için Xiaomi 18 Pro mu, yoksa yazılım, video ve ekosistem avantajları nedeniyle iPhone 18 Pro mu alınmalı? İşte iPhone 18 Pro mu yoksa Xiaomi 18 Pro mu alınmalı? sorusunun cevabı:

Günümüzde iPhone 18 Pro yazılım, video yetenekleri ve ekosistem avantajlarıyla öne çıkarken Xiaomi 18 Pro, daha yüksek kapasiteli bataryası, güçlü kamera donanımı ve ikinci ekranıyla dikkat çekiyor. Peki iki model arasında hangisi daha iyi? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

iPhone 18 Pro VS Xiaomi 18 Pro Kategori iPhone 18 Pro Xiaomi 18 Pro Tasarım ve Gövde Ceramic Shield 2, alüminyum çerçeve, cam arka yüzey, IP68 Dragon Crystal Glass 3, alüminyum çerçeve, IP68 Ekran 6,3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, Dolby Vision, 3.000 nit 6,4 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4.000 nit, arka 120 Hz AMOLED İşlemci Apple A20 Pro, 2 nm Snapdragon 8 Elite Gen 6, 2 nm RAM / Depolama 12 GB RAM, 2 TB'a kadar, NVMe 16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar, UFS 4.1 Ana Kamera 48 MP geniş açı + 48 MP periskop + 48 MP ultra geniş açı, LiDAR 200 MP geniş açı + 200 MP periskop + 50 MP ultra geniş açı, Leica Ön Kamera 18 MP ultra geniş açı, PDAF 50 MP geniş açı, PDAF Video 4K 120 FPS, ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, Dolby Vision, 10-bit LOG Batarya 4.056 / 4.288 mAh 7.000 mAh Kablolu Şarj %50'ye 15 dakikada 100W Kablosuz Şarj 25W MagSafe / Qi2 50W Ters Şarj 4,5W kablolu 27W kablosuz Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2 Gen 2 Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR, USB-C 3.2 Biyometrik Güvenlik Face ID Ekran altı ultrasonik parmak izi İşletim Sistemi iOS 27 Android 17, HyperOS 4 Fiyat Yaklaşık 1.200 dolar Yaklaşık 1.000 dolar

Tasarım ve ekran

Tam Boyutta Gör İki telefon da amiral gemisi segmentine uygun malzeme ve dayanıklılık özellikleriyle geliyor. iPhone 18 Pro, Ceramic Shield 2, alüminyum çerçeve ve cam arka yüzey kullanırken IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.Xiaomi 18 Pro ise Dragon Crystal Glass 3 ve alüminyum çerçeveyle benzer bir yapı sunuyor. Ancak Xiaomi'nin tasarım tarafındaki en büyük farkı, telefonun arka bölümüne yerleştirilen ikinci AMOLED ekran.

Ekran tarafında iPhone 18 Pro, 6,3 inç LTPO Super Retina XDR OLED panel kullanıyor. 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10 desteğinin yanı sıra ekranın 3.000 nit maksimum parlaklığa ulaşabildiği belirtiliyor.Xiaomi 18 Pro ise 6,4 inç LTPO AMOLED panelle geliyor. 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR10+ ve 4.000 nit maksimum parlaklık sunan ekran, teknik özellikler açısından iPhone 18 Pro'nun önüne geçiyor.

Bununla birlikte arka taraftaki 120 Hz AMOLED ekran, Xiaomi modelini iki ekranlı oldukça farklı bir amiral gemisi haline getiriyor.Bu nedenle ekran özellikleri ve kullanım esnekliği açısından Xiaomi 18 Pro daha kapsamlı bir paket sunuyor.

iPhone 18 Pro: 6,3 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, 3.000 nit, Ceramic Shield 2, alüminyum çerçeve, IP68.

Xiaomi 18 Pro: 6,4 inç LTPO AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4.000 nit, Dragon Crystal Glass 3, alüminyum çerçeve, IP68.

Performans ve batarya

Tam Boyutta Gör Performans tarafında iki telefon da yeni nesil 2 nm üretim sürecine dayanan işlemciler kullanıyor.iPhone 18 Pro'nun kalbinde Apple A20 Pro bulunurken Xiaomi 18 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 yer alıyor. iPhone 18 Pro 12 GB RAM ve 2 TB'a kadar NVMe depolama seçeneği sunarken Xiaomi tarafında RAM kapasitesi 16 GB'a, depolama ise 1 TB'a kadar çıkıyor.

Burada yalnızca RAM miktarına bakarak bir performans sonucu çıkarmak doğru olmayacaktır. Apple'ın işlemci, işletim sistemi ve uygulama optimizasyonunu aynı ekosistem içerisinde gerçekleştirmesi iPhone 18 Pro'nun önemli avantajlarından biri. Xiaomi ise daha yüksek RAM kapasitesi ve UFS 4.1 depolama standardıyla donanım tarafında daha agresif bir yaklaşım sergiliyor. Günlük kullanım, oyun ve çoklu görev açısından her iki model de üst düzey performans sınıfında konumlanıyor.

iPhone 18 Pro: A20 Pro, 2 nm, 12 GB RAM, NVMe depolama.

Xiaomi 18 Pro: Snapdragon 8 Elite Gen 6, 2 nm, 16 GB'a kadar RAM, UFS 4.1.

Xiaomi 18 Pro: 7.000 mAh silikon-karbon batarya, 100W kablolu, 50W kablosuz ve 27W ters kablosuz şarj.

iPhone 18 Pro: MagSafe/Qi2 ile 25W'a kadar kablosuz şarj ve hızlı kablolu şarj.

Kamera

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında iki üreticinin yaklaşımı birbirinden oldukça farklı.iPhone 18 Pro'da üç adet 48 MP kamera bulunuyor. Ana kameraya periskop telefoto ve ultra geniş açı sensörü eşlik ederken LiDAR sensörü de kamera sisteminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.Apple'ın asıl güçlü olduğu nokta ise video tarafında ortaya çıkıyor.

ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision ve 4K 120 FPS gibi özellikler iPhone 18 Pro'yu profesyonel içerik üreticileri açısından oldukça güçlü bir seçenek haline getiriyor.Xiaomi 18 Pro ise donanım tarafında çok daha yüksek çözünürlüklere çıkıyor. Leica destekli kamera sisteminde 200 MP ana kamera, 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı bulunuyor.

Ön kamerada da Xiaomi'nin çözünürlük avantajı var. iPhone 18 Pro'daki 18 MP ultra geniş açı ön kameraya karşılık Xiaomi 18 Pro 50 MP PDAF destekli ön kamera kullanıyor. Video konusunda Xiaomi 18 Pro'nun 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, Dolby Vision ve 10-bit LOG desteği bulunuyor. Bu nedenle Xiaomi'nin kamera donanımı daha iddialı görünürken Apple, video işleme ve profesyonel video özellikleriyle farklılaşıyor.

iPhone 18 Pro üç adet 48 MP kameraya sahip. Ana kameraya 4x optik telefoto ve ultra geniş açı eşlik ediyor. LiDAR sensörü, sensör kaydırmalı görüntü sabitleme ve ProRes RAW, Apple Log 2, Dolby Vision ile 4K 120 FPS video desteği cihazı özellikle içerik üreticileri için güçlü hale getiriyor.

Xiaomi 18 Pro ise 200 MP Leica ana kamera, 200 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı üçlüsüyle geliyor. Ön tarafta da 50 MP otomatik odaklamalı kamera bulunuyor.

Yazılım ve biyometrik özellikler

iPhone 18 Pro, iOS 27 ile gelirken Xiaomi 18 Pro, Android 17 ve HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor. Xiaomi 18 Pro, en az 5 yıl güncelleme desteğine sahip. iPhone 18 Pro ise 5 ila 7 yıl güncelleme alması bekleniyor. Apple tarafında Face ID biyometrik güvenlik sisteminin yanı sıra Apple ekosistemi önemli bir avantaj oluşturuyor. iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ve diğer Apple ürünleriyle birlikte kullanıldığında cihazlar arasındaki entegrasyon öne çıkıyor.

Xiaomi ise ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucusu kullanıyor. Bu sistem, yüz tanımaya alternatif olarak özellikle telefonu farklı açılardan açmak isteyen kullanıcılar için pratiklik sağlayabilir. Xiaomi 18 Pro'nun IR blaster gibi ek bağlantı özelliklerine sahip olması da kullanım alanını genişleten detaylardan biri.

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Sonuç

Burada seçim büyük ölçüde kullanıcının önceliklerine bağlı. iPhone 18 Pro, Apple ekosistemini kullanan, uzun süreli yazılım entegrasyonuna önem veren ve özellikle video çekimi konusunda gelişmiş özellikler arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. A20 Pro, LiDAR, Face ID, ProRes RAW, Apple Log 2 ve Dolby Vision desteği cihazın güçlü olduğu alanlar arasında.

Xiaomi 18 Pro ise donanım özelliklerini mümkün olduğunca üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcıları hedefliyor. 7.000 mAh batarya, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj, 200 MP ana ve periskop kameralar, 16 GB RAM seçeneği ve arka ekran bu yaklaşımın en önemli göstergeleri. Xiaomi 18 Pro, teknik özellikler, batarya, şarj teknolojileri, kamera donanımı ve fiyat açısından daha iddialı bir paket ortaya koyuyor.

Özellikle 7.000 mAh batarya ve 100W şarj desteği, iPhone 18 Pro ile arasındaki en önemli donanım farklarından biri. Buna karşılık iPhone 18 Pro, Apple ekosistemi, yazılım-donanım entegrasyonu ve profesyonel video özellikleriyle farklılaşıyor. Dolayısıyla yüksek donanım özellikleri ve fiyat-performans arayanlar için Xiaomi 18 Pro, Apple ekosisteminden vazgeçmek istemeyen ve özellikle video üretimine önem verenler için ise iPhone 18 Pro daha uygun bir tercih olabilir.

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iPhone 18 Pro vs Xiaomi 18 Pro karşı karşıya: Hangisi daha iyi?

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