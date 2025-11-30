Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple A20 ve A20 Pro özellikleri ortaya çıktı: 2nm ve dahası

    Apple'ın ilk 2nm çipleri A20 ve A20 Pro için yeni teknik detaylar paylaşıldı. Gelişmiş WMCM paketleme, artırılmış önbellek ve yeni GPU mimarisi performans ile verimliliği yukarı taşıyor.

    iPhone 18 Pro'ya güç verecek Apple A20 sızdırıldı: 2nm ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2026 itibarıyla mobil çip tasarımında önemli bir geçiş yapması bekleniyor. Bunun ilk örneği ise şirketin 2nm sürecini temel alan A20 ve A20 Pro yongaları olacak. A19 ailesinin N3P tabanlı mimarisini geride bırakacak olan yeni platform, yalnızca litografi avantajıyla değil, paketleme ve önbellek tarafındaki yeniliklerle geliyor.

    Apple'ın 2nm planları netleşmeye başladı

    Apple A20 ve A20 Pro'da beklenen en önemli özellik, uzun süredir kullanılan InFO paketlemenin bırakılıp WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) sistemine geçilmesi. CPU, GPU ve Neural Engine gibi bileşenlerin ayrı yongalar hâlinde tek pakette birleştirilmesi, tasarım esnekliğini artırırken üretim verimliliğini de yükseltecek. MUF tabanlı süreç maliyetleri azaltacak ve 2nm sürecinin yüksek fiyatını dengelemeye yardımcı olacak.

    Önbellek tarafındaki artışlar da bu yılın temel konularından biri. A20'de performans çekirdekleri için 8MB, verimlilik çekirdekleri için 4MB L2 ve 12MB SLC önbellek planlanıyor. A20 Pro'nun ise 16MB L2, 8MB verimlilik çekirdeği L2 ve 36–48MB arasında SLC kapasitesine ulaşacağı söyleniyor. Bu rakamlar özellikle bellek bant genişliği ve GPU performansında ek bir avantaj sağlayacak.

    Yeni önbellek tasarımı ve 3. nesil Dynamic Cache

    Verimlilik çekirdeklerinde A19 ailesiyle başlayan mimari iyileştirmeler A20 serisinde de devam edecek. A19 Pro’nun güç tüketimini artırmadan elde ettiği yüzde 20’nin üzerindeki IPC kazanımlarının, 2nm düğümünün sunduğu alan ve enerji avantajlarıyla daha da geliştirilmesi bekleniyor. GPU tarafında ise üçüncü nesil Dynamic Cache öne çıkacak.

    GPU'nun ihtiyaç duyduğu bellek miktarını anlık olarak düzenleyen bu sistem, daha küçük bellek bloklarıyla çalışacak ve bellek kullanım verimliliğini artıracak. Özellikle emülasyon tabanlı oyunlarda kare zamanlama daha stabil hâle gelecek. A20 Pro'nun iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold'da kullanılacağı, standart A20'nin ise 2027'de beklenen iPhone 20 serisine aktarılacağı söyleniyor. Tabii ki, tüm detayların resmiyet kazanacağı dönem, 2026'nın son çeyreğinde gerçekleştirilecek iPhone 18 lansmanı olacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 1 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 milyona alınacak arabalar bahiste 1000 kazanma formülü iddaa formülleri a101 tv kurulum servisi telefon numarası zıplayan böcekler erkek muhabbet kuşu yemi dışarı atıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600
    Casper Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum