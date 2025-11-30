Apple A20 ve A20 Pro özellikleri ortaya çıktı: 2nm ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın 2026 itibarıyla mobil çip tasarımında önemli bir geçiş yapması bekleniyor. Bunun ilk örneği ise şirketin 2nm sürecini temel alan A20 ve A20 Pro yongaları olacak. A19 ailesinin N3P tabanlı mimarisini geride bırakacak olan yeni platform, yalnızca litografi avantajıyla değil, paketleme ve önbellek tarafındaki yeniliklerle geliyor.

Apple'ın 2nm planları netleşmeye başladı

Apple A20 ve A20 Pro'da beklenen en önemli özellik, uzun süredir kullanılan InFO paketlemenin bırakılıp WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) sistemine geçilmesi. CPU, GPU ve Neural Engine gibi bileşenlerin ayrı yongalar hâlinde tek pakette birleştirilmesi, tasarım esnekliğini artırırken üretim verimliliğini de yükseltecek. MUF tabanlı süreç maliyetleri azaltacak ve 2nm sürecinin yüksek fiyatını dengelemeye yardımcı olacak.

Önbellek tarafındaki artışlar da bu yılın temel konularından biri. A20'de performans çekirdekleri için 8MB, verimlilik çekirdekleri için 4MB L2 ve 12MB SLC önbellek planlanıyor. A20 Pro'nun ise 16MB L2, 8MB verimlilik çekirdeği L2 ve 36–48MB arasında SLC kapasitesine ulaşacağı söyleniyor. Bu rakamlar özellikle bellek bant genişliği ve GPU performansında ek bir avantaj sağlayacak.

Yeni önbellek tasarımı ve 3. nesil Dynamic Cache

Verimlilik çekirdeklerinde A19 ailesiyle başlayan mimari iyileştirmeler A20 serisinde de devam edecek. A19 Pro’nun güç tüketimini artırmadan elde ettiği yüzde 20’nin üzerindeki IPC kazanımlarının, 2nm düğümünün sunduğu alan ve enerji avantajlarıyla daha da geliştirilmesi bekleniyor. GPU tarafında ise üçüncü nesil Dynamic Cache öne çıkacak.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'ten kötü haber: Fiyat artışı kapıda 1 gün önce eklendi

GPU'nun ihtiyaç duyduğu bellek miktarını anlık olarak düzenleyen bu sistem, daha küçük bellek bloklarıyla çalışacak ve bellek kullanım verimliliğini artıracak. Özellikle emülasyon tabanlı oyunlarda kare zamanlama daha stabil hâle gelecek. A20 Pro'nun iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold'da kullanılacağı, standart A20'nin ise 2027'de beklenen iPhone 20 serisine aktarılacağı söyleniyor. Tabii ki, tüm detayların resmiyet kazanacağı dönem, 2026'nın son çeyreğinde gerçekleştirilecek iPhone 18 lansmanı olacak.

