iPhone 18 Pro'ya özel Apple A20 sızdırıldı: 2nm başlıyor

iPhone 18 Pro'ya özel Apple A20 sızdırıldı
Son raporlara göre Apple A20'nin TSMC'nin 2nm litografisiyle üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca N3P tabanlı A19 Pro'dan farklı olarak, bu yeni çip TSMC’nin WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) adı verilen gelişmiş paketleme teknolojisiyle gelecek. Bu teknoloji, CPU, GPU, bellek ve diğer bileşenleri doğrudan wafer seviyesinde birleştirerek tek bir yonga haline getirme olanağı sunuyor. Böylece daha küçük boyutta, yüksek verimlilik elde edilebiliyor.
Aktarılan bilgilere göre A20, A19 Pro’ya kıyasla aynı güç tüketimiyle %15 daha yüksek performans sunacak. Apple’ın son yıllarda batarya ömrünü ve ısıl dengeyi ön planda tutan yaklaşımı düşünüldüğünde, bu sıçramanın oldukça dikkat çekici olduğu söylenebilir.
RAM tarafında ise beklenen artış şimdilik gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 serisinin Pro modellerinde yine 12 GB RAM kapasitesiyle devam edecek.
Bu arada, TSMC'nin WMCM teknolojisine özel üretim hattı Tayvan'daki Chiayi AP7 tesisinde konumlanacak ve 2026 sonunda aylık 50.000 çip üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu da A20'nin ilk etapta sınırlı üretimle ve sadece üst seviye iPhone modelleri için kullanılacağı iddiasını güçlendiriyor. Tüm bu detayların netleşmesi ise 2026’nın son çeyreğinde iPhone 18 ailesi tanıtıldığında mümkün olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.