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    iPhone 18 Pro'ya özel Apple A20 sızdırıldı: 2nm başlıyor

    iPhone 18 ile tanıtılması beklenen Apple A20 çipi hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. 2nm üretim süreci ve WMCM paketleme teknolojisiyle büyük bir verimlilik artışı hedefleniyor.

    iPhone 18 Pro'ya özel Apple A20 sızdırıldı: 2nm başlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, mobil işlemci tarafında çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan A19 Pro skorlarının ardından, bu kez A20 yongasına dair ilk bilgiler gün yüzüne çıktı. Gelen sızıntılara göre Apple A20, yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelinde yer alacak. Yani bu yıl olduğu gibi Apple’ın en güçlü işlemcisi yalnızca üst segment modellere özel olabilir.

    iPhone 18 Pro'ya özel Apple A20 sızdırıldı

    Son raporlara göre Apple A20'nin TSMC'nin 2nm litografisiyle üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca N3P tabanlı A19 Pro'dan farklı olarak, bu yeni çip TSMC’nin WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) adı verilen gelişmiş paketleme teknolojisiyle gelecek. Bu teknoloji, CPU, GPU, bellek ve diğer bileşenleri doğrudan wafer seviyesinde birleştirerek tek bir yonga haline getirme olanağı sunuyor. Böylece daha küçük boyutta, yüksek verimlilik elde edilebiliyor.

    Aktarılan bilgilere göre A20, A19 Pro’ya kıyasla aynı güç tüketimiyle %15 daha yüksek performans sunacak. Apple’ın son yıllarda batarya ömrünü ve ısıl dengeyi ön planda tutan yaklaşımı düşünüldüğünde, bu sıçramanın oldukça dikkat çekici olduğu söylenebilir.

    RAM tarafında ise beklenen artış şimdilik gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Yeni sızıntılara göre Apple, iPhone 18 serisinin Pro modellerinde yine 12 GB RAM kapasitesiyle devam edecek.

    Bu arada, TSMC'nin WMCM teknolojisine özel üretim hattı Tayvan'daki Chiayi AP7 tesisinde konumlanacak ve 2026 sonunda aylık 50.000 çip üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu da A20'nin ilk etapta sınırlı üretimle ve sadece üst seviye iPhone modelleri için kullanılacağı iddiasını güçlendiriyor. Tüm bu detayların netleşmesi ise 2026’nın son çeyreğinde iPhone 18 ailesi tanıtıldığında mümkün olacak.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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