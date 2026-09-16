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    iPhone 18 Pro'ya talep geçen yılın gerisinde kalmış olabilir

    Apple’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde ön sipariş teslimat süreleri 3-4 haftaya kadar çıkarken, analist Jeff Pu talebi geçen yılki iPhone 17 Pro serisine kıyasla zayıf olarak değerlendiriyor.

    iPhone 18 Pro'ya talep geçen yılın gerisinde kalmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine yönelik ön sipariş süreci başladı. Ancak analist Jeff Pu’nun farklı konfigürasyonlar için takip ettiği teslimat süreleri, yeni Pro modellerine yönelik talebin geçen yılki iPhone 17 Pro serisine kıyasla daha sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

    Pu’nun verilerine göre en popüler olması beklenen 256 GB ve 512 GB kapasiteli iPhone 18 Pro modellerinde, renklerin büyük bölümünde teslimat süreleri 3 ila 4 haftaya ulaşmış durumda. Daha yüksek fiyatlı 1 TB ve 2 TB modellerinde ise Silver renkli seçenekler hemen temin edilebilirken, Black ve Glacier renkleri için 1-2 hafta, Burgundy renkli modeller için ise 3-4 hafta beklemek gerekiyor. Teslimat süreleri, Burgundy renginin tüketiciler tarafından diğer seçeneklere kıyasla çok daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Buna karşılık Silver renk seçeneğine yönelik ilginin oldukça düşük olduğu görülüyor.

    iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldığında talep daha düşük görünüyor

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için 3-4 haftalık teslimat süreleri tek başına düşük talep anlamına gelmeyebilir. Ancak geçen yılki iPhone 17 Pro serisiyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir fark ortaya çıkıyor. iPhone 17 Pro Max, ön siparişlerin başlamasından yalnızca bir gün sonra, 13 Eylül’de 3-4 haftalık teslimat sürelerine ulaşmıştı. Üstelik telefonların planlanan satış tarihi olan 19 Eylül’e yalnızca altı gün kalmıştı.

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler ise 12 Eylül’de başladı ve ilk ülkelerde satışlar 18 Eylül’de başlayacak. Buna rağmen bazı modellerde 3-4 haftalık teslimat sürelerinin görülmesi, Pu tarafından “ılık” bir ön sipariş performansı olarak değerlendiriliyor.

    Pu, daha sınırlı yükseltmeler ve iPhone 18 Pro modellerinin artan fiyatlarının talebi baskılamış olabileceğini belirtiyor. Modellerin ağırlıkları da tüketicilerin tercihlerini etkileyebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli olan iPhone Duo da Pro modellerinin talebini etkileyebilecek bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Katlanabilir iPhone’u denemek isteyen bazı kullanıcıların satın alma kararlarını ertelemiş olabileceği değerlendiriliyor.

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