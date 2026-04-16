iPhone 18 Pro'nun yeni kamera sistemi onaylandı: Üretime geçildi!

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro modellerinin değişken diyaframlı kamera sistemiyle geleceği uzun süredir konuşuyor. Sektör kaynaklarına göre Çinli Sunny Optical, Apple’ın değişken diyaframlı kamera sistemi için aktüatör üretimine başladı.

iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, değişken diyaframlı kamerayla geliyor

Apple, şimdiye kadar iPhone’da hiç değişken diyafram kullanmadı. iPhone 14 Pro'dan iPhone 17 Pro'ya kadar ana kamera, sabit ƒ/1.78 diyafram kullanıyor. Bu da lensin görüntü yakalama sırasında her zaman tamamen açık kaldığı anlamına geliyor. Değişken diyafram, kameranın sensöre ne kadar ışık ulaşacağını kontrol etmesini sağlıyor. Düşük ışık koşullarında daha fazla ışık almak için açılırken, parlak sahnelerde aşırı pozlamayı önlemek için kapanıyor. Bu aynı zamanda kullanıcılara alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

iPhone 18 Pro'nun kamera sistemi kimlere emanet?

Çinli tedarikçi Sunny Optical’ın diyafram mekanizmasını mümkün kılan aktüatörlerin üretimine çoktan başladığı söyleniyor. Kamera modülünün yerleştirilmesi işlemine ise yaz başında geçecek. Apple'ın ana kamera ortağı LG Innotek'in ise Haziran veya Temmuz ayında üretime başlamaya hazırlandığı ve Güney Kore'deki Gumi tesisinde özel ekipmanların kurulduğu söyleniyor. Cowell gibi modül üreticilerinin de sürece katılması bekleniyor.

Genellikle kamera modülleri gibi bileşenler, ürün lansmanından iki ila üç ay öncesinde seri üretime girer. Kamera modüllerinde kullanılan bileşenler olan aktüatörlerin üretimi ise bundan bir aydan daha önce başlar.

Sistemin karmaşıklığı nedeniyle LG Innotek'in ana kamera modülü üretiminde daha büyük bir pay üstlenmesi muhtemel görünüyor. Benzer bir durum, Apple'ın iPhone 15 Pro Max'te katlanabilir zoom lensini benimsemesiyle yaşanmıştı; o zaman LG Innotek başlangıçta tek tedarikçi olarak görev yapmıştı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone’uyla (iPhone Ultra) birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro, yeni kamera sistemiyle geliyor: Üretime geçildi!

