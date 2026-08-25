iPhone 18 serisi için zam iddiası güçleniyor: Fiyatlar 100 dolar artabilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone modellerinde fiyat artışına gideceği iddiası güçleniyor. Şirketin Mac ve iPad serisinde uyguladığı zamların ardından, artan bellek çipi maliyetlerinin iPhone 18 serisinin fiyatlarına da yansıtılabileceği belirtiliyor.

Daha önce ortaya atılan iddialarda iPhone 18 serisindeki tüm modellerin önceki nesle kıyasla yaklaşık 100 dolar daha pahalı olacağı öne sürülmüştü. Son rapor ise bu iddiaları daha güvenilir kaynaklara dayandırarak fiyat artışı ihtimalini güçlendiriyor.

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolara çıkabilir

Son dönemde RAM ve NAND bellek fiyatlarındaki yükseliş, Apple’ın maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Şirketin başlangıçta bu maliyetleri kendi kâr marjından karşılamaya çalıştığı, ancak artan fiyatların bu stratejiyi sürdürülemez hale getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Apple’ın maliyetlerin bir bölümünü tüketicilere yansıtmak için iPhone 18 serisinde yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı yapabileceği ifade ediliyor. Eğer zam gerçekleşirse, iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolara çıkabilir.

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Apple’ın rakiplerinin de son dönemde akıllı telefon fiyatlarını artırması, şirketin bu hamleyi daha rahat gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir. Samsung ve Google gibi üreticilerin fiyat artışlarına gitmiş olması, Apple’ın zam kararının rekabet açısından daha az riskli olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan 100 dolarlık artışın Apple açısından oldukça temkinli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Şirketin güçlü kullanıcı kitlesi ve premium segmentteki konumu göz önüne alındığında, gelecekte maliyet baskılarının devam etmesi halinde daha yüksek fiyat artışlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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iPhone 18 serisi için zam iddiası güçleniyor

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