Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 serisi için zam iddiası güçleniyor: Fiyatlar 100 dolar artabilir

    Apple’ın artan bellek maliyetleri nedeniyle iPhone 18 serisinin fiyatlarını 100 dolar artırabileceği iddia ediliyor. Zam gerçekleşirse iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolara çıkabilir.

    iPhone 18 serisi için zam iddiası güçleniyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone modellerinde fiyat artışına gideceği iddiası güçleniyor. Şirketin Mac ve iPad serisinde uyguladığı zamların ardından, artan bellek çipi maliyetlerinin iPhone 18 serisinin fiyatlarına da yansıtılabileceği belirtiliyor.

    Daha önce ortaya atılan iddialarda iPhone 18 serisindeki tüm modellerin önceki nesle kıyasla yaklaşık 100 dolar daha pahalı olacağı öne sürülmüştü. Son rapor ise bu iddiaları daha güvenilir kaynaklara dayandırarak fiyat artışı ihtimalini güçlendiriyor.

    iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolara çıkabilir

    Son dönemde RAM ve NAND bellek fiyatlarındaki yükseliş, Apple’ın maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Şirketin başlangıçta bu maliyetleri kendi kâr marjından karşılamaya çalıştığı, ancak artan fiyatların bu stratejiyi sürdürülemez hale getirdiği belirtiliyor. Bu nedenle Apple’ın maliyetlerin bir bölümünü tüketicilere yansıtmak için iPhone 18 serisinde yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat artışı yapabileceği ifade ediliyor. Eğer zam gerçekleşirse, iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatı 1.199 dolara çıkabilir.

    Apple’ın rakiplerinin de son dönemde akıllı telefon fiyatlarını artırması, şirketin bu hamleyi daha rahat gerçekleştirmesine olanak sağlayabilir. Samsung ve Google gibi üreticilerin fiyat artışlarına gitmiş olması, Apple’ın zam kararının rekabet açısından daha az riskli olacağı anlamına geliyor.

    Öte yandan 100 dolarlık artışın Apple açısından oldukça temkinli bir adım olduğu değerlendiriliyor. Şirketin güçlü kullanıcı kitlesi ve premium segmentteki konumu göz önüne alındığında, gelecekte maliyet baskılarının devam etmesi halinde daha yüksek fiyat artışlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    v kayışı neden kopar steam arayüzünde bir oyun rehberine bakın vodafone 2 gb internet hediye zf şanzıman yağı vodafone bakiye sorgulama numarası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum