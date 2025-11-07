iPhone 18 serisi, ön kamerada beklenen yükseltmeyle geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Birçok kaynak, tüm iPhone 17 modelleri için 24 megapiksel ön kamera söylentisi ortaya atmıştı ancak bu gerçekleşmedi. iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air, Apple’ın Center Stage olarak adlandırdığı kare sensörlü 18MP kamera bulunuyor. Yeni bir rapor, iPhone Fold ile birlikte iPhone 18 serisinde 24MP ön kameraya geçileceğini iddia ediyor.

iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Delikli ekran ve dahası 3 sa. önce eklendi

Tüm iPhone 18 modelleri, 24MP ön kameraya sahip olacak

Tüm iPhone 17 modelleri, 18 megapiksel ön kamerayla donatıldı. iPhone’larda ilk kez kare ön kamera sensörü kullanılıyor ve Apple bunu “Center Stage” olarak adlandırıyor. Center Stage kamera, daha geniş görüş alanı ve fotoğraflarda 18 MP’e kadar daha yüksek çözünürlükle daha fazla detay yakalıyor. Ayrıca yatay pozisyonda selfie çekmek için iPhone'u çevirmek gerekmiyor.

iPhone 18 serisinde 24 megapiksele geçiş kesinlikle dikkate değer olacak. Bu, iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun daha keskin, daha detaylı özçekimler ve gelişmiş portre doğruluğu sunacağı anlamına geliyor.

Bu arada, uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone 17e ve üçüncü nesil iPhone 18e’nin 12 megapiksel ön kamera kullanmaya devam edeceği söyleniyor.

iPhone 18 ve iPhone Fold çıkış tarihine gelince; İkinci nesil iPhone Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelinin 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Düz iPhone 18 ve iPhone 18e’nin 2027 ilkbaharından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18 serisi, ön kamerada beklenen yükseltmeyi getiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: