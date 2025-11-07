Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 serisi, ön kamerada beklenen yükseltmeyle geliyor

    Apple, iPhone 17 serisinde 18MP Center Stage kamera kullandı. Yeni bir rapor, Apple'ın yeni nesil iPhone 18 serisi ve iPhone Fold katlanır telefonunda ön kamerayı daha da geliştireceğini iddia ediyor.

    apple iphone 18 modelleri 24mp ön kamera Tam Boyutta Gör
    Birçok kaynak, tüm iPhone 17 modelleri için 24 megapiksel ön kamera söylentisi ortaya atmıştı ancak bu gerçekleşmedi. iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air, Apple’ın Center Stage olarak adlandırdığı kare sensörlü 18MP kamera bulunuyor. Yeni bir rapor, iPhone Fold ile birlikte iPhone 18 serisinde 24MP ön kameraya geçileceğini iddia ediyor.

    Tüm iPhone 18 modelleri, 24MP ön kameraya sahip olacak

    Tüm iPhone 17 modelleri, 18 megapiksel ön kamerayla donatıldı. iPhone’larda ilk kez kare ön kamera sensörü kullanılıyor ve Apple bunu “Center Stage” olarak adlandırıyor. Center Stage kamera, daha geniş görüş alanı ve fotoğraflarda 18 MP’e kadar daha yüksek çözünürlükle daha fazla detay yakalıyor. Ayrıca yatay pozisyonda selfie çekmek için iPhone'u çevirmek gerekmiyor.

    iPhone 18 serisinde 24 megapiksele geçiş kesinlikle dikkate değer olacak. Bu, iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 ve Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun daha keskin, daha detaylı özçekimler ve gelişmiş portre doğruluğu sunacağı anlamına geliyor.

    Bu arada, uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone 17e ve üçüncü nesil iPhone 18e’nin 12 megapiksel ön kamera kullanmaya devam edeceği söyleniyor.

    iPhone 18 ve iPhone Fold çıkış tarihine gelince; İkinci nesil iPhone Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone modelinin 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Düz iPhone 18 ve iPhone 18e’nin 2027 ilkbaharından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manav dükkanı açmak yorumları shell helix ultra 5w-30 yorumlar cifle araba yıkanır mı interstellar özet tc no kime ait

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum