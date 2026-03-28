    iPhone 18 serisinde Dinamik Ada küçülebilir

    Apple'ın iPhone 18 serisinde Dinamik Ada'yı %35 oranında daraltabileceği konuşuluyor. Sızıntılar, bu değişikliğin sadece Pro modellerle sınırlı kalmayıp tüm aileye yayılabileceğini gösteriyor.

    iPhone 18 serisinde Dinamik Ada küçülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek nesil akıllı telefonlarına dair sızıntılar, ekran tasarımında önemli bir değişimin olacağını gösteriyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren "Dinamik Ada" (Dynamic Island) yapısını iPhone 18 serisiyle birlikte ciddi oranda küçültmeyi planlıyor.

    İddialar, mevcut 20,76 mm olan genişliğin 13,49 mm seviyesine çekilerek yaklaşık %35'lik bir daralma sağlanacağı yönünde. Üstelik bu değişikliğin yalnızca Pro modellerine özel kalmayıp, standart iPhone 18 ve yeni "iPhone Air" modelini de kapsayabileceği belirtiliyor.

    Ekran altı sensör teknolojisine hazırlık

    Bu tasarım değişikliğinin arkasında, Apple'ın Face ID bileşenlerini ekranın altına gizleme yolundaki stratejik hamlelerinin yattığı düşünülüyor. Bazı raporlar, Face ID nokta projektörünün ekran altına taşınması veya ön kamera donanımının minyatürleştirilmesi sayesinde bu küçülmenin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

    Öte yandan analistler, Apple'ın bu tür yenilikleri genellikle önce en pahalı modellerinde sunduğunu hatırlatarak, tüm serinin aynı anda bu tasarıma geçmesi konusunda temkinli yaklaşıyor. Ayrıca, iPhone 18 Pro modellerinin 2026 sonbaharında, baz modelin ise 2027 başlarında çıkabileceği yönündeki takvim farklılıkları, tasarımın modeller arasındaki dağılımını etkileyebilir.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

