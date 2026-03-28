Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek nesil akıllı telefonlarına dair sızıntılar, ekran tasarımında önemli bir değişimin olacağını gösteriyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, iPhone 14 Pro ile hayatımıza giren "Dinamik Ada" (Dynamic Island) yapısını iPhone 18 serisiyle birlikte ciddi oranda küçültmeyi planlıyor.

İddialar, mevcut 20,76 mm olan genişliğin 13,49 mm seviyesine çekilerek yaklaşık %35'lik bir daralma sağlanacağı yönünde. Üstelik bu değişikliğin yalnızca Pro modellerine özel kalmayıp, standart iPhone 18 ve yeni "iPhone Air" modelini de kapsayabileceği belirtiliyor.

Ekran altı sensör teknolojisine hazırlık

Bu tasarım değişikliğinin arkasında, Apple'ın Face ID bileşenlerini ekranın altına gizleme yolundaki stratejik hamlelerinin yattığı düşünülüyor. Bazı raporlar, Face ID nokta projektörünün ekran altına taşınması veya ön kamera donanımının minyatürleştirilmesi sayesinde bu küçülmenin mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan analistler, Apple'ın bu tür yenilikleri genellikle önce en pahalı modellerinde sunduğunu hatırlatarak, tüm serinin aynı anda bu tasarıma geçmesi konusunda temkinli yaklaşıyor. Ayrıca, iPhone 18 Pro modellerinin 2026 sonbaharında, baz modelin ise 2027 başlarında çıkabileceği yönündeki takvim farklılıkları, tasarımın modeller arasındaki dağılımını etkileyebilir.

iPhone 18 serisinde Dinamik Ada küçülebilir

