iPhone 18 serisinde Dinamik Ada küçülebilir

İddialar, mevcut 20,76 mm olan genişliğin 13,49 mm seviyesine çekilerek yaklaşık %35'lik bir daralma sağlanacağı yönünde. Üstelik bu değişikliğin yalnızca Pro modellerine özel kalmayıp, standart iPhone 18 ve yeni "iPhone Air" modelini de kapsayabileceği belirtiliyor.
Ekran altı sensör teknolojisine hazırlık
Bu tasarım değişikliğinin arkasında, Apple'ın Face ID bileşenlerini ekranın altına gizleme yolundaki stratejik hamlelerinin yattığı düşünülüyor. Bazı raporlar, Face ID nokta projektörünün ekran altına taşınması veya ön kamera donanımının minyatürleştirilmesi sayesinde bu küçülmenin mümkün olabileceğine işaret ediyor.
Öte yandan analistler, Apple'ın bu tür yenilikleri genellikle önce en pahalı modellerinde sunduğunu hatırlatarak, tüm serinin aynı anda bu tasarıma geçmesi konusunda temkinli yaklaşıyor. Ayrıca, iPhone 18 Pro modellerinin 2026 sonbaharında, baz modelin ise 2027 başlarında çıkabileceği yönündeki takvim farklılıkları, tasarımın modeller arasındaki dağılımını etkileyebilir.