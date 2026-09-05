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    iPhone 18 serisinin fiyatları sızdırıldı: Büyük zam geliyor

    iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için fiyat bilgileri sızdırıldı. Pro modellerinde yüzde 10'a varan zam beklenirken iPhone Ultra 2.000 dolara ulaşacak.

    iPhone 18 serisinin fiyatları sızdırıldı: Büyük zam geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına kısa süre kala, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir iPhone'u içeren fiyat bilgileri ortaya çıktı. Vodafone Mısır üzerinde kısa süreliğine görülen fiyatlar, Apple'ın Pro modellerinde zam yapabileceğine ve katlanabilir iPhone’un ise serinin açık ara en pahalı modeli olacağına işaret ediyor.

    iPhone 18, 18 Pro ve 18 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

    Söz konusu sızıntının merkezinde Apple'ın ilk katlanabilir telefonu bulunuyor. Henüz resmi adı kesinleşmeyen modelin iPhone Ultra olarak adlandırılması bekleniyor. Cihaz, Vodafone Egypt'ın internet sitesinde 155.750 Mısır lirası fiyatla listelendi. Sayfa daha sonra kaldırıldı.

    Bu fiyatı doğrudan dolara çevirmek ise yanıltıcı olabilir. Ülkeler arasındaki vergi ve fiyatlandırma farklılıkları nedeniyle daha anlamlı karşılaştırma, aynı pazardaki mevcut iPhone modelleri üzerinden yapılıyor. Vodafone Egypt'ta 256 GB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max'in fiyatı 94.400 Mısır lirası seviyesinde. Buna göre iPhone Ultra'nın fiyatı yaklaşık yüzde 65 daha yüksek.

    iPhone 17 Pro Max’in ABD'deki başlangıç fiyatı 1.200 dolar olduğu için aynı oran üzerinden yapılan hesaplama, iPhone Ultra'nın yaklaşık 1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla Apple'ın cihazı 1.999 veya 2.000 dolar seviyesinde konumlandırması ihtimaller arasında. Böyle bir fiyat, cihazı Samsung Galaxy Z Fold8 ile doğrudan rekabet edecek bir seviyeye taşıyacak.

    • iPhone 18 Pro: 1.210 dolar
    • iPhone 18 Pro Max:  1.320 dolar
    • iPhone Ultra: 1.980 dolar

    Galaxy Z Fold 8'in ABD başlangıç fiyatı 1.900 dolar olarak belirlenmişti. Apple'ın geleneksel Pro modellerinde ise artışın çok daha sınırlı olması bekleniyor. Vodafone Egypt sızıntısında iPhone 18 Pro için 98.000 Mısır lirası, iPhone 18 Pro Max için ise 105.000 Mısır lirası fiyatları yer aldı. Karşılaştırma açısından Vodafone Egypt'ta 256 GB iPhone 17 Pro 88.800 Mısır lirası, iPhone 17 Pro Max ise 94.400 Mısır lirası fiyatla listeleniyor.

    Bu rakamlar, iPhone 18 Pro'da yaklaşık yüzde 10, Pro Max'te ise yaklaşık yüzde 11 fiyat artışına işaret ediyor. ABD fiyatları üzerinden yüzde 10'luk artış varsayıldığında iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının yaklaşık 1.210 dolar, iPhone 18 Pro Max'in ise 1.320 dolar seviyesine çıkması beklenebilir. 

    Apple'ın yeni iPhone modellerini 9 Eylül Çarşamba günü tanıtması bekleniyor. İddialara göre ön siparişler ise etkinlikten iki gün sonra, 11 Eylül Cuma günü başlayacak. Şirketin ilk katlanabilir iPhone'u ile birlikte iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin fiyatları da etkinlikte kesinleşecek. 

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