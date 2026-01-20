iPhone 18 serisinin RAM bilgileri ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, 2026 iPhone modellerinin 12 GB RAM ile donatılmasını beklediğini söylemişti. Bu, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'u da kapsayacak ve iPhone 17 Pro modellerinde bulunan 12 GB RAM ile eşleşecekti. Sektörün önde gelen analistlerinden Jeff Pu da iPhone 18 serisinin kaç GB RAM ile geleceği sorusunun yanıtını verdi.

iPhone 18 Pro modelleri ve Apple’ın merakla beklenen ilk katlanır telefonu iPhone Fold’un 12 GB LPDDR5 RAM’e sahip olacağı söyleniyor. Düz iPhone 18 modeli de 12 GB RAM ile gelecek. Şu anda standart iPhone 17’de 8 GB RAM bulunuyor.

iPhone 18 kaç GB RAM ile gelecek?

iPhone 18: 12GB

iPhone 18 Pro: 12GB

iPhone 18 Pro Max: 12GB

iPhone Fold: 12GB

iPhone 17 RAM miktarı

iPhone 17: 8GB

iPhone 17 Pro: 12GB

iPhone 17 Pro Max: 12GB

iPhone Air: 12GB

iPhone 18 Pro Max özellikleri nasıl olacak?

Apple, iPhone 18 Pro’ların ön tasarımda ufak bir değişikliğe de gidecek. iPhone 18 Pro ve Pro Max'in Face ID için ekranın sol üst köşesinde yer alan ön kameraya ve ekran altına yerleştirilmiş TrueDepth modülüne sahip olacağı öne sürülüyor. Hap şeklindeki Dinamik Ada işlevselliğini korurken yer değiştirecek.

iPhone 18 Pro Max ve 18 Pro, TSMC’nin 2nm işlemci teknolojisini, WMCM paketlemesini ve yeni süper yüksek performanslı metal-yalıtkan-metal (SHPMIM) kapasitörlerini kullanan A20 Pro çipiyle güçlendirilecek. Cihazlar, 18MP 6P ön kamera, değişken diyaframlı 48MP 7P ana kamera, 48MP periskop/telefoto lens ve 48MP 6P ultra geniş açılı sensör ile donatılacak. Ekran boyutu açısından bir farklılık yok; iPhone 18 Pro, 6.3 inç; iPhone 18 Pro Max, 6.9 inç ekranla gelecek. Apple C2 modem, 5G tabanlı uydu bağlantısı, basitleştirilmiş Kamera Denetimi tuşu, 2026 iPhone Pro’ların diğer özellikleri arasında.

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Apple’ın yeni iki aşamalı lansman stratejisine geçeceği bildiriliyor. Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i Eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Standart iPhone 18'in tanıtımı Mart 2027 tarihine kadar beklenmiyor.

