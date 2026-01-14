iPhone 18 ve 18 Pro'nun ekran boyutları sızdı: Dynamic Island küçülüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek nesil iPhone 18 serisi henüz erken prototip aşamasındayken, ekran boyutlarına ve ön tasarıma dair ilk bilgiler sızdırıldı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, bu nesilde genel tasarımı kökten değiştirmek yerine ekran yerleşimi ve model ayrımını daha net hâle getirmeyi hedefliyor.

Dynamic Island ilk kez küçülüyor

Paylaşılan detaylara göre standart iPhone 18'in, 6,27 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip olacağı belirtiliyor. 120Hz yenileme hızını destekleyecek bu ekran, mevcut Dynamic Island tasarımını koruyacak. Serinin daha ince ve hafif modeli olarak konumlanan iPhone Air 2 ise 6,55 inç LTPO 120Hz ekranla test ediliyor. Bu modelde de ön yüz yerleşiminin büyük ölçüde korunacağı söyleniyor.

Asıl değişim ise Pro modellerde bekleniyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in sırasıyla 6,27 inç ve 6,86 inç LTPO 120Hz ekranlarla test edildiği ortaya çıktı. Bu modellerde Face ID sisteminin bir bölümünün ekran altına taşınması planlanıyor. Ön yüzde yalnızca ön kamera için küçük bir delik bırakılmasıyla birlikte, Dynamic Island alanı iPhone 14 Pro'dan bu yana ilk kez küçülecek.

iPhone 18: 6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Dynamic Island tasarımı

6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, tasarımı iPhone Air 2: 6,55 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Dynamic Island tasarımı

6,55 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, tasarımı iPhone 18 Pro: 6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, ekran altı ön kamera (yeni alan tasarımı)

6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, iPhone 18 Pro Max: 6,86 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, ekran altı ön kamera (yeni alan tasarımı)

Samsung'un yeni OLED paneliyle iPhone Air 2 daha ince olabilir 4 gün önce eklendi

Sızıntılar, Apple'ın lansman takviminde de değişikliğe gidebileceği yönünde. Buna göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'un 2026'nın sonlarında tanıtılması, standart iPhone 18 ve olası iPhone 18e modellerinin ise 2027 ilkbaharında duyurulması bekleniyor. iPhone Air 2 içinse net bir tanıtım tarihi bulunmuyor.

