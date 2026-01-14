iPhone 18 ve 18 Pro'nun ekran boyutları sızdı: Dynamic Island küçülüyor

Dynamic Island ilk kez küçülüyor
Paylaşılan detaylara göre standart iPhone 18'in, 6,27 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip olacağı belirtiliyor. 120Hz yenileme hızını destekleyecek bu ekran, mevcut Dynamic Island tasarımını koruyacak. Serinin daha ince ve hafif modeli olarak konumlanan iPhone Air 2 ise 6,55 inç LTPO 120Hz ekranla test ediliyor. Bu modelde de ön yüz yerleşiminin büyük ölçüde korunacağı söyleniyor.
Asıl değişim ise Pro modellerde bekleniyor. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in sırasıyla 6,27 inç ve 6,86 inç LTPO 120Hz ekranlarla test edildiği ortaya çıktı. Bu modellerde Face ID sisteminin bir bölümünün ekran altına taşınması planlanıyor. Ön yüzde yalnızca ön kamera için küçük bir delik bırakılmasıyla birlikte, Dynamic Island alanı iPhone 14 Pro'dan bu yana ilk kez küçülecek.
- iPhone 18: 6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Dynamic Island tasarımı
- iPhone Air 2: 6,55 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, Dynamic Island tasarımı
- iPhone 18 Pro: 6,27 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, ekran altı ön kamera (yeni alan tasarımı)
- iPhone 18 Pro Max: 6,86 inç LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, ekran altı ön kamera (yeni alan tasarımı)
Sızıntılar, Apple'ın lansman takviminde de değişikliğe gidebileceği yönünde. Buna göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'un 2026'nın sonlarında tanıtılması, standart iPhone 18 ve olası iPhone 18e modellerinin ise 2027 ilkbaharında duyurulması bekleniyor. iPhone Air 2 içinse net bir tanıtım tarihi bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: