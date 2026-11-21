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Oynat Apple'ın yeni iPhone 18 ve iPhone Air 2 modelleri için ekran üretim takvimi netleşti. Samsung ve LG'nin kış aylarında seri üretimine başlayacağı OLED paneller, cihazların 2027 baharında tanıtılacağına işaret ediyor. Yüksek talep beklenen iPhone 18 ekranları iki üreticiden sağlanırken, Air 2 modelinde maliyeti düşürmek adına mevcut 6,5 inçlik ekran yapısı kullanılacak. Bu strateji sayesinde marka, lansman öncesinde yeterli stok seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 18 ve iPhone Air 2 için ekran üretim takvimi şekillenmeye başladı. Samsung Display ve LG Display'in, iki modelde kullanılacak OLED panellerin seri üretimine Aralık 2026 sonunda veya en geç Ocak 2027'de başlaması bekleniyor. Aktarılan bilgilere göre bu takvim, Apple'ın standart iPhone 18 ve ikinci nesil Air modelini 2027 yılının ilk yarısında, muhtemelen Mart ayında piyasaya sürme planıyla örtüşüyor.

iPhone 18 ve iPhone Air 2 için OLED üretimi Ocak ayında başlıyor

Apple'ın bu yılki ürün stratejisi de söz konusu değişimin temelini oluşturuyor. Şirketin Eylül ayında yalnızca Pro, Pro Max ve iPhone Duo modellerini tanıttığı, standart iPhone 18 ile iPhone Air 2'yi ise daha sonraki bir döneme bıraktığı belirtiliyor. Raporlara göreyse ekran tedarikçileri de üretim kapasitelerini bu takvime göre yeniden düzenliyor. Samsung Display ve LG Display, öncelikle hâlihazırda tanıtılmış olan Pro, Pro Max ve Duo modellerinin daha yüksek değerli ekran panellerine odaklanıyor. Yıl sonuna doğru bu modeller için üretim önceliğinin azalmasıyla birlikte kapasitenin iPhone 18 ve iPhone Air 2 panellerine kaydırılması planlanıyor. Aralık sonu veya Ocak ayında başlaması beklenen seri üretim, cihazların bahar dönemindeki olası tanıtımından önce yeterli panel stokunun oluşturulmasına yönelik bir hazırlık olarak değerlendiriliyor.

İki modelin ekran tedarikine yönelik planlarında ise farklılıklar bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre Apple'ın standart iPhone 18 için yüksek talep beklentisi bulunuyor ve Samsung Display ile LG Display'in birlikte panel tedarik etmesi planlanıyor. Bu tercih, iki üreticinin de üretim sürecine dahil olması sayesinde daha yüksek cihaz hacimlerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. iPhone Air 2 tarafında ise ilk nesil modelin satış performansının beklentilerin altında kalması nedeniyle daha temkinli bir üretim stratejisi izlenmesi bekleniyor.

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Apple'ın bu modelde maliyetleri kontrol altında tutmak amacıyla mevcut iPhone Air'in OLED panelini kullanacağı bildiriliyor. Böylece yeni nesil cihaz için tamamen farklı bir ekran geliştirilmesi veya yeni bir panel üretim hattına ihtiyaç duyulması beklenmiyor. Mevcut stokların değerlendirilmesi ve üretim maliyetlerinin sınırlandırılması, daha düşük satış hacmi öngörülen bir ürün için ekonomik açıdan anlamlı bir yaklaşım olarak görülüyor. Ayrıca iPhone Air 2'nin ekran tedarikinde Samsung Display'in tek üretici olarak görev alacağı belirtiliyor.

Paylaşılan teknik bilgilere göre iPhone Air 2, önceki modelde kullanılan 6,5 inç LTPO OLED ekranı koruyacak. Panelin 2.736 x 1.260 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve HDR içeriklerde 3.000 nit tepe parlaklık sunmaya devam etmesi bekleniyor. LTPO teknolojisi, ekranın yenileme hızının görüntülenen içeriğe göre dinamik biçimde ayarlanmasına olanak tanıyor. Bu yapı, özellikle sabit görüntülerin gösterildiği durumlarda yenileme hızının düşürülmesiyle enerji tüketiminin kontrol edilmesine katkı sağlayabiliyor.

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iPhone 18 ve Air 2 için beklenen üretim hazırlığı başladı

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