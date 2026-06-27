iPhone 18'de beklenmedik gelişme: 9GB RAM ile geliyor!

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Tam Boyutta Gör Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, 2027 baharında piyasaya sürülecek olan daha düşük özellikli iPhone 18 modelleri, 8GB yerine 9GB DRAM'e sahip olacak. Daha önce cihazların 12GB RAM ile geleceği iddia edilmişti.

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iPhone 18 ve iPhone 18e, 12GB yerine 9GB RAM ile geliyor

Kuo, Apple'ın daha uygun fiyatlı iPhone 18 modellerinde kullanmayı planladığı A20 çipinde mevcut iPhone 17 baz modelinde kullanılan 2 GB x 4 yerine, 1.5 GB x 6 yerleşimi (toplamda 9 GB RAM) planlanıyor.

Apple, bu sonbaharda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'u tanıtmayı planlıyor. Bu cihazların mevcut iPhone 17 Pro modelleri gibi 12 GB RAM'e (1.5 GB x 8) sahip olması bekleniyor.

Apple, cihazların yapay zeka iş yükleriyle iyi çalışmasını ve iOS 27'de gelecek tüm Apple Intelligence özelliklerini destekleyebilmesini sağlamak için iPhone 18 modellerine daha fazla RAM ekleyecek. Ancak, Apple'ın yeni cihaz içi modelleri 12GB RAM'e ihtiyaç duyduğundan Siri AI dışında hangi yapay zeka özelliklerinin kullanılabileceği belirsiz.

Apple, birkaç gün önce Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına gitti ancak iPhone 17 fiyatını zam yapmadı. Apple, iPhone 18 Pro modelleri piyasaya çıktığında muhtemelen fiyat artışları uygulayacak. Şirket, düşük fiyatlı iPad ve MacBook Neo'nun bile fiyatını artırdığından iPhone 18 ve iPhone 18e'nin de bu artıştan etkilenmesi kuvvetle muhtemel.

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iPhone 18 ve iPhone 18e 9GB RAM ile geliyor!

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