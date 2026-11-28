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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin seri üretim takvimi ertelendi. Kasım sonunda başlaması beklenen üretimin yılbaşına kaydırılması lansman takvimini tehlikeye düşürdü. A20 işlemci, 9 GB bellek ve gelişmiş bataryayla gelmesi beklenen cihazların, stok sıkıntısı yaşanmaması adına 2027'nin ilk aylarındaki tanıtım tarihinin rötar yapabileceği iddia ediliyor. Apple'ın takvimi erteleyip ertelemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 18 ve iPhone 18e'nin seri üretim takvimi ertelendi. Daha önce kasım ayı sonunda başlaması beklenen üretimin 2027 yılının başına kaydırıldığı öne sürüldü. Bu gelişme, telefonların planlanan lansman tarihinde piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda soru işaretleri yarattı.

Weibo'da Fixed Focus Digital isimli sızıntı kaynağı, geçtiğimiz ay iPhone 18'in kasım ayı sonunda üretime gireceğini ve mart ayında iPhone 18e ile birlikte tanıtılacağını iddia etmişti. Aynı kaynak şimdi yaptığı yeni açıklamada her iki modelin de henüz seri üretime başlamadığını ve üretim başlangıcının yılbaşına doğru ertelendiğini ileri sürdü.

iPhone 18 ve 18e'nin lansman takvimi değişebilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın daha önce paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 18e modelini 2027 yılının şubat veya mart ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Standart iPhone 18'in de benzer bir takvimde tanıtılması bekleniyor.

Ancak seri üretimin 1 Ocak civarında başlaması, Apple'ın lansman öncesinde yeterli stok oluşturması için alışılmış takvimden daha kısa bir süreye sahip olmasına neden olabilir. Şirketin bu durumda iki farklı seçenek üzerinde durması bekleniyor.

Apple, üretimdeki gecikmeye rağmen lansman takvimini koruyarak ilk satış döneminde sınırlı stokla karşılaşabilir. Diğer ihtimal ise üretim sürecindeki gecikmenin doğrudan lansman tarihine yansıması ve yeni modellerin piyasaya çıkışının ertelenmesi.

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iPhone 18 ve iPhone 18e benzer donanımlarla gelebilir

Üretim gecikmesi iddialarının yanı sıra iki modelin donanım özellikleri hakkında da çeşitli bilgiler ortaya çıkmış durumda. Daha önceki sızıntılar, Apple'ın iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinde benzer üretim süreçleri ve bazı ortak bileşenler kullanacağını gösteriyor.

Hatta sızdırıldığı öne sürülen bir şemada her iki telefonun da aynı batarya kapasitesine ve 6,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olabileceği belirtilmişti. Bununla birlikte iPhone 18e modelinin ekranının büyütülüp büyütülmeyeceği konusunda farklı iddialar bulunuyor.

Her iki modelde de Apple'ın yeni nesil A20 işlemcisini kullanması bekleniyor. Bellek tarafında ise mevcut 8 GB kapasitenin 9 GB seviyesine çıkarılabileceği konuşuluyor. Ayrıca Apple'ın kendi geliştirdiği C2 modemine geçiş yapabileceği belirtiliyor. Daha büyük bataryalar da beklenen yenilikler arasında yer alırken, iPhone 18e modelinin ön kamerasında da yükseltme yapılabileceği iddia ediliyor.

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iPhone 18 ve iPhone 18e'nin üretimi yine ertelendi

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