iPhone 18 X-ray görüntüleri ortaya çıktı: İşte iç tasarım

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Oynat Sızdırılan X-ray görüntüleri, Apple'ın iPhone 18 ve 18e modellerinde aynı iç tasarımı kullanacağını gösteriyor. İki cihaz da aynı anakart dizilimine ve 4.430 miliamperlik güçlü bataryaya sahip. Fiziksel SIM yuvasının kaldırılması pil alanını büyütürken, modeller arasındaki ana fark kamera kurulumu ve çip tercihleri olacak. 2027 yılında tanıtılması beklenen bu yeni cihazların teknik özellikleri seri üretime kadar değişebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sızdırılan X-ray görüntüleri, Apple'ın 2027 baharında piyasaya süreceği iPhone 18 ve iPhone 18e modellerini tek tasarım çatısı altında birleştirdiğini, bu iki model arasındaki temel farkın kamera olacağını gösteriyor.

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Henüz piyasaya sürülmemiş iki iPhone modeline ait AXI görüntüleri, Çin sosyal medyasında ortaya çıktı. Apple sızıntılarıyla tanınan Littertree66 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bu görüntülerde, cihazlar için "Taycan" (V67 K) ve "Nevera" (V69) kod adları kullanılıyor. Bu kod adlarının sırasıyla düz iPhone 18 ve iPhone 18e modeline karşılık geldiği belirtiliyor.

İç tasarım, bileşenlerin yerleşimi aynı

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Her iki cihazın da aynı iç tasarıma sahip olduğu görülüyor. Anakart, aynı yerde, batarya kapladığı alan bakımından birebir örtüşüyor ve MagSafe bobinleri de birbiriyle eşleşiyor. "Taycan" kod adlı cihazın üzerindeki notlarda, fiziksel SIM yuvasının kaldırılmasıyla batarya için ek alan açıldığı; ayrıca alt hoparlör ve dokunsal geri bildirim motorunun daha geniş bir tasarıma sahip olduğu ifade ediliyor.

Bataryada ufak artış

Bu değişiklikler sonucunda batarya kapasitesi 3671 mAh'ten 4.430 mAh'e, yani yaklaşık %20 oranında artırılmış durumda. Bu değer, muhtemelen yalnızca eSIM’li modeller için geçerli. Söz konusu temel kapasite, Apple'ın iPhone 17 için belirttiği 3692 mAh değerinin biraz altında kalıyor. Notlarda ayrıca, geniş açılı kamera modülünün bir önceki iPhone modelindekine kıyasla fiziksel olarak daha küçük olduğu belirtiliyor; bu da kamera modülünde bir önceki nesle göre bir değişiklik yapıldığına işaret ediyor. Sensör çözünürlüğünün ise değişmediği görülüyor. Arka kameraların altında yer alan ve "BG1 Array" olarak etiketlenen bileşenin ise muhtemelen ikinci kamerayı bağlamak için kullanılan parça olduğu düşünülüyor.

Kamera iki model arasındaki fark olacak

Nevera (iPhone 18e) görseli, cihazın Taycan (iPhone 18) tasarımını benimsediğini ve pil kapasitesini, iPhone 17e'nin 4005 mAh'lik nominal kapasitesine kıyasla yaklaşık %10 artırarak 4430 mAh'e çıkardığını gösteriyor. Nevera'da, Taycan modelinde "Süper Geniş" (Super Wide) kameranın bulunduğu konumda, "Geniş" (Wide) olarak etiketlenmiş tek bir arka kamera yer alıyor. Taycan'ın ikinci kamerasının ve BG1 diziliminin bulunduğu alt kısım ise muhtemelen plastik bir dolgu malzemesiyle kaplı.

Kamera Denetimi düğmesi iPhone 18e'ye gelebilir

Paylaşımı yapan kişi, her iki cihazın da Dynamic Island özelliğine ve çelik muhafazalı bir bataryaya sahip olduğunu öne sürüyor; ayrıca ortak kasa tasarımının Kamera Denetimi özelliğini iPhone 18e modeline de getirebileceğini belirtiyor. Anakartların yerleşimi aynı olduğundan, Apple'ın iPhone 18e modelinde U2 ultra geniş bant (UWB) çipine yer vermeyerek iki model arasında bir ayrım yaratmış olabileceği tahmin ediliyor.

Bu aşamada incelenen cihazlar seri üretim öncesi donanımlar olabilir; dolayısıyla nihai ürünlerin teknik özellikleri farklılık gösterebilir.

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iPhone 18 X-ray görüntüleri ortaya çıktı: İşte iç tasarım

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