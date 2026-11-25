Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple'ın yeni bütçe dostu telefonu iPhone 18e'nin tasarım çizimleri sızdırıldı. Sızdırılan görsellere göre cihaz, kamerasını ve flaşını barındıran kare şeklinde yeni bir kamera adasıyla gelecek. iPad Pro'yu andıran bu modül sadece 18e modeline özel olacak. Serideki diğer cihazlarda ise daha kalın kamera yapıları dikkat çekiyor. Apple'ın lansmana kadar tasarımda değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek yıl tanıtması beklenen uygun fiyatlı iPhone 18 ailesine yönelik sızıntılar hız kazanmata başladı. Son olarak, iPhone 18e modelinin tasarımı gösteren yeni CAD görüntüleri paylaşıldı. Aynı dosyalarda iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin tasarımlarına ilişkin ayrıntılar da yer alıyor.

iPhone 18e, yeni kamera çıkıntısıyla gelecek

Sızdırılan CAD çizimlerine göre iPhone 18e, mevcut iPhone 17e modelinden farklı bir arka kamera tasarımına sahip olacak. Hatırlanacağı üzere iPhone 17e'de kamera lensi, arka yüzeyden hafifçe çıkıntı yapıyor ve LED flaş ile mikrofon doğrudan arka cam üzerindeki ayrı bölümlere yerleştiriliyor. Yeni modelde ise yaklaşık 28 x 35 mm ölçülerinde, kareye yakın bir kamera platformu kullanılacağı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Tek arka kameranın yanı sıra LED flaş ve mikrofon da bu modülün içerisinde konumlandırılacak. Tasarımın genel hatlarıyla M5 işlemcili iPad Pro'nun arka kamera bölümünü andırdığı belirtiliyor. İlginç olan nokta ise bu tasarımın iPhone 18 ailesindeki diğer modellere uygulanmayacak olması. CAD dosyalarına göre iPhone 18e, yeni kamera platformunu kullanan tek model olacak.

iPhone 18 ve iPhone Air 2'de kamera değişiklikleri

Standart iPhone 18'in genel tasarımını koruması bekleniyor. Ancak kamera modülünün kalınlığı 3,45 mm'den 3,8 mm'ye çıkarılacak. Apple'ın iPhone 15'ten bu yana standart modellerde aynı 48 MP Sony IMX904 sensörünü kullandığı belirtiliyor. Kamera çıkıntısındaki bu artış, yeni bir sensör veya kamera donanımında iyileştirme yapılabileceğine işaret ediyor. Ancak CAD çizimleri bu konuda kesin bir bilgi sunmuyor.

iPhone Air 2 tarafında ise daha önce gündeme gelen çift arka kamera iddiası yeniden doğrulanıyor. Çizimlerde, ikinci kameranın mevcut lense yatay olarak yerleştirildiği görülüyor. Mark Gurman, Digital Chat Station ve analist Jeff Pu da Apple'ın ikinci nesil Air modeline ultra geniş açılı kamera ekleyeceğini öne sürmüştü.

Telefonun genel gövde kalınlığının 5,6 mm seviyesinde kalması beklenirken kamera modülünün kalınlığı 3,45 mm'den 3,8 mm'ye yükselecek. Son olarak iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin mevcut Dynamic Island tasarımını koruyacağı belirtiliyor. Daha küçük kamera alanının ise iPhone 18 Pro modellerine özel olması bekleniyor.

Samsung, Xiaomi ve Oppo kavisli ekranlara geri dönüyor 1 gün önce eklendi

Elbette CAD çizimleri, Apple'ın nihai ürün tasarımını kesin olarak yansıtmıyor. Şirketin gelecek yılki lansmanlara kadar bazı değişiklikleri iptal etmesi veya tasarımları yeniden düzenlemesi mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 18e'nin yeni tasarımı sızdırıldı: Kamera değişiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: