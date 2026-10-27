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    iPhone 18e özellikleri sızdırıldı: 60Hz ekran ve dahası

    Apple'ın uygun fiyatlı iPhone 18e modeline ait olduğu iddia edilen özellikler ortaya çıktı. Yeni model, selefine kıyasla küçüp çaplı yenilikler sunacak. İşte beklenenler...

    iPhone 18e özellikleri sızdırıldı: 60Hz ekran ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2027 yılında tanıtması beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 18e hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha öncesinde 60Hz ekranı koruyacağı söylenen modelin, işlemci ve kamera özellikleri de ortaya çıktı. Peki Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone'u neler sunacak? İşte beklenenler...

    iPhone 18e özellikleri

    Sızıntının kaynağı olan Digital Chat Station, iPhone 18e'nin 6,12 inç 60Hz LTPS OLED ekran ile geleceğini belirtiyor. Böylece Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone modelinde yine yüksek yenileme hızına geçiş yapılmayacak. Bu nedenle iPhone 18 serisinin diğer modellerinde bulunması beklenen 120Hz ekran desteği, 18e modelinde sunulmayacak.

    Ekran boyutu iPhone 17e'deki 6,1 inç panele kıyasla yalnızca küçük bir artış gösterecek. Daha önceki sızıntılarda da iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin LTPO OLED panellere ve 120Hz yenileme hızına geçeceği iddia edilmişti. Telefonun en önemli donanım yeniliklerinden biri ise işlemci tarafında olacak. Apple'ın iPhone 18e'de 2 nm üretim sürecinden çıkan A20 çipini kullanacağı belirtiliyor. iPhone 17e'de 3 nm üretim sürecine sahip A19 işlemci bulunuyor.

    Kamera tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. iPhone 18e'nin arka bölümünde 48 MP tek kamera bulunacak. Bu yapı iPhone 17e'de kullanılan kamera sistemine benzerken, ön kamera 24 MP çözünürlüğe yükseltilecek.

    iPhone 18e ne zaman çıkacak?

    Apple'ın iPhone 18e'yi 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Önceki iddialar modelin ilkbahar döneminde tanıtılabileceğine işaret etmişti. Böyle bir takvim gerçekleşirse iPhone 18e, iPhone 19 Pro modellerinden ayrı bir lansmanla karşımıza çıkabilir. Apple ise iPhone 18e hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle ortaya çıkan özelliklerin ve lansman takviminin şimdilik sızıntı seviyesinde olduğunu belirtmekte fayda var.

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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