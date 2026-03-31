Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 19 çıkmadan iPhone 20'nin tasarımı sızdırıldı

    Apple, iPhone'un 20. yılına özel hazırladığı modelle tasarım anlayışını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. İşte iPhone 20'de beklenen tasarım detayları...          

    iPhone 20 modellerinin, serinin 20. yıl dönümüne özel radikal yenilikler sunması bekleniyor. Bu noktada şirketin iPhone X serisinde olduğu gibi iPhone 19'u pas geçerek iPhone 20 modelini tanıtacağı söyleniyor. Son olarak iPhone 20'nin tasarımına ait yepyeni bilgiler paylaşıldı.

    iPhone 20 tasarımı ortaya çıktı

    Ortaya çıkan son bilgilere göre iPhone 20'nin en dikkat çekici noktalarından biri çerçeve tasarımı olacak. Yeni modelde oldukça ince, yaklaşık 1.1 mm kalınlığında ve yuvarlatılmış bir form tercih edileceği paylaşıldı. Bu tasarımın, ekranda kullanılacağı söylenen dört kenardan kavisli yapıyla uyumlu olması amaçlanıyor. Yani ekran sadece yanlardan değil, üst ve alt dahil olmak üzere tüm kenarlardan çerçeveye doğru akacak.

    Bu yaklaşım, cihazın elde adeta kesintisiz bir cam yüzey hissi vermesini sağlayacak. Fiziksel tuşların ve ekran üzerindeki çentik ya da delik gibi unsurların da ortadan kaldırılması planlanıyor. Böyle bir tasarımın hayata geçmesi için ön kamera ve Face ID gibi bileşenlerin ekran altına alınması gerekiyor.

    Ancak burada Apple'ın hâlâ aşması gereken bazı teknik engeller olduğu konuşuluyor. Özellikle sensörlerin ekran altına yerleştirilmesi konusunda şirketin istediği seviyeye henüz ulaşamadığı söyleniyor. Bu da tamamen kusursuz bir tam ekran deneyiminin şimdilik biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Yine de Apple'ın önünde yaklaşık bir buçuk yıllık bir geliştirme süreci var.

    Şirketin kaynak ve mühendislik gücü düşünüldüğünde, bu tarz zorlukları aşmak için ciddi bir avantajı bulunuyor. Eğer hedeflenen tasarım hayata geçirilirse, bu model iPhone tarihinde en büyük tasarım sıçramalarından biri olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    albien lpg yorumları asal yoklama başvurusu süreç takibi powershift şanzıman ömrü baca rüzgar gülü kullanıcı yorumları superonline altyapısını kullanan firmalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum