iPhone 19 çıkmadan iPhone 20'nin tasarımı sızdırıldı

iPhone 20 tasarımı ortaya çıktı
Ortaya çıkan son bilgilere göre iPhone 20'nin en dikkat çekici noktalarından biri çerçeve tasarımı olacak. Yeni modelde oldukça ince, yaklaşık 1.1 mm kalınlığında ve yuvarlatılmış bir form tercih edileceği paylaşıldı. Bu tasarımın, ekranda kullanılacağı söylenen dört kenardan kavisli yapıyla uyumlu olması amaçlanıyor. Yani ekran sadece yanlardan değil, üst ve alt dahil olmak üzere tüm kenarlardan çerçeveye doğru akacak.
Bu yaklaşım, cihazın elde adeta kesintisiz bir cam yüzey hissi vermesini sağlayacak. Fiziksel tuşların ve ekran üzerindeki çentik ya da delik gibi unsurların da ortadan kaldırılması planlanıyor. Böyle bir tasarımın hayata geçmesi için ön kamera ve Face ID gibi bileşenlerin ekran altına alınması gerekiyor.
Ancak burada Apple'ın hâlâ aşması gereken bazı teknik engeller olduğu konuşuluyor. Özellikle sensörlerin ekran altına yerleştirilmesi konusunda şirketin istediği seviyeye henüz ulaşamadığı söyleniyor. Bu da tamamen kusursuz bir tam ekran deneyiminin şimdilik biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Yine de Apple'ın önünde yaklaşık bir buçuk yıllık bir geliştirme süreci var.
Şirketin kaynak ve mühendislik gücü düşünüldüğünde, bu tarz zorlukları aşmak için ciddi bir avantajı bulunuyor. Eğer hedeflenen tasarım hayata geçirilirse, bu model iPhone tarihinde en büyük tasarım sıçramalarından biri olabilir.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.