Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 20 modellerinin, serinin 20. yıl dönümüne özel radikal yenilikler sunması bekleniyor. Bu noktada şirketin iPhone X serisinde olduğu gibi iPhone 19'u pas geçerek iPhone 20 modelini tanıtacağı söyleniyor. Son olarak iPhone 20'nin tasarımına ait yepyeni bilgiler paylaşıldı.

iPhone 20 tasarımı ortaya çıktı

Ortaya çıkan son bilgilere göre iPhone 20'nin en dikkat çekici noktalarından biri çerçeve tasarımı olacak. Yeni modelde oldukça ince, yaklaşık 1.1 mm kalınlığında ve yuvarlatılmış bir form tercih edileceği paylaşıldı. Bu tasarımın, ekranda kullanılacağı söylenen dört kenardan kavisli yapıyla uyumlu olması amaçlanıyor. Yani ekran sadece yanlardan değil, üst ve alt dahil olmak üzere tüm kenarlardan çerçeveye doğru akacak.

Bu yaklaşım, cihazın elde adeta kesintisiz bir cam yüzey hissi vermesini sağlayacak. Fiziksel tuşların ve ekran üzerindeki çentik ya da delik gibi unsurların da ortadan kaldırılması planlanıyor. Böyle bir tasarımın hayata geçmesi için ön kamera ve Face ID gibi bileşenlerin ekran altına alınması gerekiyor.

Ancak burada Apple'ın hâlâ aşması gereken bazı teknik engeller olduğu konuşuluyor. Özellikle sensörlerin ekran altına yerleştirilmesi konusunda şirketin istediği seviyeye henüz ulaşamadığı söyleniyor. Bu da tamamen kusursuz bir tam ekran deneyiminin şimdilik biraz zaman alabileceğini gösteriyor. Yine de Apple'ın önünde yaklaşık bir buçuk yıllık bir geliştirme süreci var.

Şirketin kaynak ve mühendislik gücü düşünüldüğünde, bu tarz zorlukları aşmak için ciddi bir avantajı bulunuyor. Eğer hedeflenen tasarım hayata geçirilirse, bu model iPhone tarihinde en büyük tasarım sıçramalarından biri olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 19 çıkmadan iPhone 20'nin tasarımı sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: