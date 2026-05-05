iPhone 20 düğmesiz tasarımla gelebilir: Testler başarılı!

Tam Boyutta Gör Apple'ın katı hal düğmeli iPhone üretme çabası, önemli bir mühendislik kilometre taşına ulaştı. Apple'ın 2027'deki 20. yıl iPhone modeli için katı hal düğme çözümüne hazır olabileceğini söyleyen donanım sızıntıcısına göre işler iyi ilerliyor.

Dokunsal geri bildirim sağlayacak

Apple’ın mekanik düğme yerine titreşimli geri bildirim sağlayan dokunmaya duyarlı düğmeleri kullanacağı iPhone 20. yıl özel model olabilir. Rapora göre, dokunsal yan tuş sistemi artık eldiven altında basınç algılama testlerinden ve ıslak parmak veya aşırı sıcaklık gibi kullanım senaryolarından geçti. Sistem, Apple’ın silikon kılıflarında da çalışacak kadar hassas düzeye ulaştı.

Sistem, telefon kapalıyken bile düğmelerin duyarlı kalmasını sağlayan ultra düşük güç tüketimli bir çipe dayanıyor.

Bununla birlikte, Apple’ın iPhone için katı hal düğmelerini benimsemesi defalarca söylenti konusu oldu ancak bununla ilgili hiçbir şey gösterilmedi. 2022'de, çeşitli raporlar Apple'ın Project Bongo’nun bir parçası olarak 2023'te iPhone 15 Pro'ya katı hal düğmeleri getirmeyi planladığını öne sürdü. Ancak, planın son aşamada iptal edildiği bildirildi. Daha sonra iPhone 16 Pro'ya geleceği söylentileri çıktı ancak daha sonra süresiz olarak rafa kaldırıldı.

Liquid Glass'tan ilham alan kavisli ekran

iPhone 20, katı hal düğmelere sahip olmakla kalmayacak, ekranıyla da farklı olacak. Mark Gurman, "Glasswing" kod adıyla anılan ve ilgili kelebekten esinlenerek adlandırılan bir projeyi doğruladı. Bu terim, geleneksel çerçeve yerine ekranın kavisli bir şekilde dört kenar boyunca aktığı bir ekranı tanımlamak için kullanılıyor. Gurman, ekranın sadece sol ve sağ kenardan değil, üst ve alt kenardan da aşağı doğru kavisli geleceğini, böylece birçok Android konsept telefonuna benzer şekilde görünür tüm sınırları ortadan kaldıracağını belirtti.

2027 iPhone modelinin ayrıca çift katmanlı OLED panel, ekran altı Face ID ve ekran altı ön kamera, 6.000 mAh batarya, ekran altı ses (kulaklık yuvasını ortadan kaldırarak), ters kablosuz şarj ve yeni nesil Ceramic Shield ile gelebileceği söyleniyor. Bunlar tasarım kadar net değil.

20. yıl iPhone’un 2027 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

iPhone 20 düğmesiz tasarımla gelebilir: Testler başarılı!

