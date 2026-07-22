iPhone 20 için ekran detayları ortaya çıktı: Standart bozuluyor

Ekran standardı bozuluyor
Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Apple, iPhone 20 Pro Max için 6,96 inç büyüklüğünde bir ekran üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu değer, mevcut iPhone 17 Pro Max'teki 6,9 inçlik panelden yalnızca 0,06 inç daha büyük olsa da ekranın 7 inç sınırına oldukça yaklaşacağını gösteriyor. İddiaya göre Apple, ekran boyutunu artırmasına rağmen aynı en-boy oranını koruyacak.
Böylece cihazın elde tutulabilirliği mevcut Pro Max modeliyle benzer seviyede kalacak. Daha önce paylaşılan sızıntılar ise Apple'ın 20. yıl iPhone'ları için kapsamlı bir tasarım değişikliği planladığını öne sürüyor. Buna göre iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max modellerinde çerçevelerin neredeyse tamamen ortadan kalktığı dört kenardan kavisli (quad-curved) ekran tasarımı kullanılacak.
iPhone X dönemine benzer
Bunun yanında fiziksel tuşların yerini katı hal (solid-state) tuşların alabileceği de konuşuluyor. Bu sistemde mekanik hareket yerine dokunsal geri bildirim sunularak daha dayanıklı bir yapı planlanıyor. Sızıntılarda yer alan diğer bilgiler ise ekran altı Face ID teknolojisinin ilk kez bu seride kullanılabileceğine işaret ediyor. Ayrıca Apple'ın Ceramic Shield korumasını cihazın yan çerçevelerini de kapsayacak şekilde geliştireceği belirtiliyor.
Batarya tarafında da önemli bir yükseltme bekleniyor. İddialara göre iPhone 20 Pro serisi 6.000 mAh kapasiteye kadar batarya ile gelebilir. Buna ek olarak Apple'ın uzun süredir beklenen ters kablosuz şarj özelliğini de 20. yıl modellerinde sunabileceği sızıntılar arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: