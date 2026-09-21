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    iPhone 20 Pro Max cebe sığmayacak: Apple'ın en büyük ekranlı Pro telefonu geliyor!

    20. yıl iPhone Pro modellerinin ekran özellikleri ortaya çıktı. iPhone 20 Pro modelleriyle ekran boyutu daha da artacak, Dynamic Island küçülecek ve dört kenarı kavisli bir tasarım göreceğiz.

    apple iphone 20 max ekran özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 20. yıl dönümü modelleri olacak iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max, yıllar sonra Pro ekran boyutunda kayda değer ilk artışı beraberinde getirebilir. Bu modellerin ayrıca daha sade ön tasarıma ve daha küçük Dynamic Island’a sahip olması bekleniyor.

    Apple, yıllar sonra iPhone Pro ekran boyutu ve çözünürlüğünde anlamlı bir artış yapmaya hazırlanıyor. Şu anda test edildiği söylenen iPhone 20 Pro ve iPhone 20 Pro Max'in ilk prototipleri, biraz daha büyük panellerin yanı sıra dört yanı da kavisli gelen yeni tasarıma ve daha küçük Dynamic Island’e sahip.

    iPhone 20 Max 7 inç ekranla geliyor

    iPhone 20 Pro’nun 2.686 x 1.236 piksel çözünürlüğe sahip 6.41 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Daha büyük model olan iPhone 20 Pro Max ise 2.912 x 1.340 piksel çözünürlüğünde 6.96 inçlik bir panele sahip. Tabii ki bu ekran boyutları şu anda test edilen cihazlar için söyleniyor, üretim öncesinde değişebilir. Digital Chat Station, Apple'ın bu paneli pazarlarken 7 inç ekran ifadesini kullanabileceğini öne sürüyor.

    iPhone 17 Pro, 2.622 x 1.206 piksel çözünürlüğünde 6.3 inç OLED panel kullanıyor. iPhone 17 Pro Max ise 2.868 x 1.320 piksel çözünürlüğünde 6.9 ​​inç ekrana sahip. Apple, her iki modelde de 460 ppi değerini sunuyor. Bu durum yeni Pro modellerde de değişmedi; iPhone 18 Pro yine 6.3 inç ve 2.622 x 1.206 piksel çözünürlüklü ekrana sahipken; iPhone 18 Pro Max, aynı 460 ppi değerine sahip 6.9 inç ve 2.868 x 1.320 piksel çözünürlüklü paneli koruyor.  DCS'in verileri, her iki iPhone 20 Pro ekranının da yaklaşık 460 ppi değerini koruyacağını, böylece kullanılabilir ekran alanı artırılırken iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro'daki piksel yoğunluğunun korunacağını gösteriyor.

    Çerçevesiz ve dört kenarı kavisli tasarım

    Fiziksel panel boyutu, en büyük değişiklik olmayacak. Apple’ın iPhone 20 Pro serisi için çerçevesiz ve dört kenarı da kavisli ekran tasarımının yanı sıra, Dynamic Island'ın kapladığı alanı daha da azaltabilecek daha küçük çentik alanı üzerinde testler yaptığı söyleniyor. Ekran altı Face ID teknolojisine dair daha önceki söylentilere rağmen, mevcut iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde Dynamic Island özelliği hâlâ yer alıyor. Apple, rakiplerinden farklı olarak kamera donanımını mekanik yollarla gizlemek yerine, ekran üzerindeki kesiği küçültürken aynı zamanda görsel olarak dört kenara doğru uzanan kavisli bir panel üzerinde testler yürütüyor.

    iPhone 19 çıkmayacak

    Apple’dan iPhone 19 modelinin gelmesi beklenmiyor. 2027 neslinin -tıpkı onuncu yıl dönümüne özel iPhone X modelinde olduğu gibi- doğrudan iPhone 20 serisi olarak geleceği konuşuluyor. Yeni modeller, iPhone’un 20. yıl dönümüne denk geldiğinden daha büyük ve görsel açıdan daha iddialı ekran tasarımı, fark edilebilir tasarım yeniliği bekleniyor.

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    MunOG 19 saat önce

    TR de ki telefon piyasasının a.ma koyan adam konuştu

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