Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, yirminci yıla özel geliştirdiği yeni iPhone modeli üzerinde radikal yeniliklerle çalışıyor. iPhone 20 Pro olarak adlandırılan cihaz, dört tarafı kavisli ve tamamen çentiksiz bir ekran tasarımıyla gelecek. Samsung iş birliğiyle üretilecek 17 nanometrelik yeni kamera sensörü ise çok daha hızlı veri işleme kapasitesi, yüksek enerji verimliliği ve gelişmiş görüntü kalitesi sunacak. Yıl dönümüne özel bu heyecan verici modelin 2027 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2027’de iPhone Air 2 ve iPhone 18’den daha çok 20. yıl dönümüne özel iPhone modeli merak ediliyor. iPhone 20 Pro olarak adlandırılması beklenen telefonun 17 nanometre kamera sensörü, gelişmiş görüntü işleme teknolojisi ve dört kenarı da kavisli OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

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Yeni 17nm kamera sensörüne sahip olacak

iPhone 20 Pro, mantık devreleri yeni 17 nanometre üretim süreciyle oluşturulmuş ana kamera sensörüne sahip olabilir. Günümüz kamera sensörleri, ışığa duyarlı pikselleri, görüntü verilerini okuyan ve işleyen mantık devrelerinden ayrı tutuyor. Mantık katmanı için daha gelişmiş üretim süreci, daha hızlı veri okuma, daha iyi enerji verimliliği ve çok daha sofistike görüntü işleme imkanı sağlayabilir. İnternete sızan bilgiler, yaklaşan sensör yükseltmesi hakkında çok fazla detay vermiyor. Ancak yeni sensörün Apple'ın 20. yıl dönümüne özel olarak 2027'de çıkaracağı iPhone modelinde yer alması bekleniyor.

Omdia tarafından hazırlanan bir rapora göre Samsung, özellikle CMOS görüntü sensörü sinyal işleme devreleri için 17 nanometre “Low Power Value" (17LPV) adlı üretim süreci geliştiriyor. Apple'ın Samsung'un Teksas'taki tesisinde gelişmiş görüntü sensörleri üretmek üzere iş birliği yaptığı öne sürülüyor. Daha önceki raporlarda, bu ortaklığın üç katmanlı sensör tasarımını kapsadığı belirtilmişti ancak bu proje ile söz konusu 17 nanometrelik bileşen arasında doğrudan bir bağlantı henüz doğrulanmadı.

Bunun yanı sıra Apple’ın dinamik aralığı iyileştirebilen, parlak ve karanlık alanlarda daha fazla detay korunmasını sağlayan LOFIC teknolojisine sahip kendi görüntü sensörünü geliştirdiği iddia ediliyor.

Dört tarafı kavisli OLED ekranla gelecek

Apple'ın, 20. yıl dönümü özel iPhone modeli için radikal tasarım üzerinde çalıştığı söyleniyor. MacRumors'ta yer alan bir habere göre Apple, cihazın kenarlarını tamamen saran, dört tarafı kavisli OLED ekrana sahip, yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor. Ekranın herhangi bir çentik veya kesik barındırmaması da bekleniyor.

Tasarım iPhone Air'i temel alacak

Söylentilere göre cihazda, iPhone Air modelinde kullanılan cam malzeme tercih edilecek ancak bu malzeme, daha fazla kavis oluşturacak ve dört tarafı da saran eğim etkisi yaratacak şekilde modifiye edilecek. İnternete sızan bir görselde; ön ve arka kısımdaki yuvarlatılmış cam panellerin, ince, parlak ve altın rengi metal bir çerçeveyle birleştiği, ayrıca cihaz üzerinde fiziksel yan tuşların ve anten hatlarının bulunduğu görülüyor.

Bu söylentileri güçlendiren bir diğer detay ise Apple'ın iPhone Air için kullandığı üretim ekipmanlarını 20. yıl dönümü iPhone modellerinde kullanılacak daha yuvarlak cam bileşenleri üretebilecek şekilde değiştirdiği iddiası. Sızıntıyı paylaşan kaynak, bu değişikliklerin üretim maliyetlerini düşürmeye de yardımcı olduğunu belirtti. Üretim hattında yapılan bu denli kapsamlı değişiklikler, Apple'ın yıl dönümüne özel iPhone modeli için gerçekten de bu tasarımı değerlendiriyor olabileceğine işaret ediyor.

iPhone 20 Pro Max ne zaman gelecek?

Apple’ın 20. yıla özel iPhone modellerini 2027 sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sızıntı kaynakları bu cihazdan zaman zaman iPhone 20 Pro olarak bahsetse de, Apple'ın isimlendirme konusundaki planları henüz net değil. Şirketin tıpkı 2017'de iPhone X'i tanıttığı dönemde olduğu gibi, yıl dönümünü vurgulamak adına iPhone 19 ismini atlaması muhtemel görünüyor.

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iPhone 20 Pro Max kamera ve tasarım detayları ortaya çıktı

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