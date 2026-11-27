Yapay Zeka Özeti:
- Apple, 2027'deki yirminci yılına özel seramik tasarımlı bir iPhone hazırlayabilir. Sızıntılara göre sınırlı sayıda üretilecek bu model, standart amiral gemilerinden çok daha az sayıda çıkarılacak. Çizilmeye dayanıklı fakat üretimi zor ve maliyetli olan seramik malzemenin gövdede ne kadar yer alacağı henüz netleşmedi. Bu özel modelin kullanıcılara farklı bir seçenek sunması bekleniyor. Test aşamasındaki cihazın seri üretime geçip geçmeyeceği ise şimdilik belirsiz.
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Sınırlı üretim
Sızıntı kaynağı, Apple'ın bileşenler için nispeten düşük üretim hacimleri planladığını ve bu durumun normal iPhone serisinin yanında özel bir modelin sunulma olasılığını artırdığını öne sürüyor. Ancak, cihazın seri üretime geçmeden önce mühendislik doğrulama testlerinden geçmesi gerektiğinden piyasaya sürülmesinin garantisi yok.
Seramik Apple Watch'larda kullanılıyor
Apple zaten ürünlerinde seramik malzeme kullanıyor. Şu anda Apple Watch Series 12'nin inci beyazı ve gece mavisi renklerinde seramik versiyonları bulunuyor; önceden de premium Apple Watch Edition'ın birkaç neslinde bu malzeme kullanıldı.
Seramik, çizilmelere karşı dayanıklılığı ve kendine özgü yüzeyiyle biliniyor ancak seramik bileşenlerin üretimi, geleneksel malzemelerle çalışmaktan daha zor ve pahalı olabiliyor. Apple'ın seramik arka panel, büyük ölçüde seramik kasa ya da yalnızca daha küçük dekoratif veya yapısal bileşenler düşünüp düşünmediği belirsizliğini koruyor.
Malzeme, dayanıklılığı artırmak için cama seramik kristaller entegre eden mevcut iPhone modellerinde zaten kullanılan Ceramic Shield teknolojisinden farklı olabilir. Sınırlı sayıda üretilecek seramik model, Apple'a yıl dönümü serisini farklılaştırmanın başka bir yolunu sunabilir ve daha özel bir şey arayan tüketiciler için ek bir seçenek olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli