    iPhone 20 render videosu yayınlandı: İşte 20. yıla özel iPhone'un tasarımı

    Apple, 20. yıl özel iPhone modeliyle şimdiye kadarki en radikal tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Yayınlanan yeni render görüntüleri, yeni iPhone'un tasarımını gözler önüne serdi.

    Apple, gelecek yıl tanıtılması beklenen 20. yıl özel iPhone modeliyle şimdiye kadarki en radikal tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Son sızıntılara göre “iPhone 20” olarak anılan model, dört tarafı kavisli ekran tasarımıyla dikkat çekerken, yeni nesil batarya teknolojisi, gelişmiş kamera sistemi ve tamamen farklı bir bellek mimarisiyle gelebilir.

    İşte iPhone 20'nin beklenen tasarımı

    YouTube'daki Front Page Tech kanalından Jon Prosser tarafından paylaşılan konsept render görüntülerinde cihazın ekranının tüm kenarlara doğru kıvrıldığı görülüyor. Daha önce çıkan raporlar, bu özel OLED panelin üretiminde Samsung’un tek tedarikçi olabileceğini öne sürmüştü.

    İlginç şekilde, render görüntülerinde cihazın arka bölümünde yalnızca çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu durum, Apple’ın yeni tasarım anlayışını yalnızca Pro modellere değil standart modellere de taşıyabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Silikon-karbon pile geçiş yapılabilir

    Donanım tarafında ise dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri batarya teknolojisi olabilir. İddiaya göre Apple, geleneksel lityum-iyon bataryaları bırakarak silikon-karbon teknolojisine geçiş yapacak. Bu sayede aynı fiziksel boyutta daha yüksek kapasite sunulabilecek ve cihazın pil ömründe ciddi artış sağlanabilecek.

    Performans tarafında ise yeni nesil A21 işlemcisi sahneye çıkacak. Sızıntılarda Apple’ın bu çipi üretmek için alternatif döküm seçeneklerini değerlendirdiği, hatta Intel fabrikalarının da gündemde olduğu belirtiliyor.

    Kamera tarafında da büyük yenilikler bekleniyor. Prosser’a göre Apple, akıllı telefon fotoğrafçılığında sınırları zorlayacak yeni bir HDR sensörü üzerinde çalışıyor. Yeni sensörün özellikle düşük ışık performansı ve dinamik aralık konusunda ciddi geliştirmeler sunması bekleniyor.

    HBM bellek iddiası

    Yapay zeka tarafında ise Apple’ın yalnızca işlemcinin NPU birimine güvenmek istemediği ifade ediliyor. Bu nedenle şirketin mobil cihazlarda ilk kez High-Bandwidth Memory (HBM) teknolojisine geçiş yapabileceği iddia edildi. Sunucu sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bu yüksek bant genişlikli belleğin, cihaz içi yapay zeka işlemlerini büyük ölçüde hızlandırması hedefleniyor.

    HBM teknolojisinin mobil cihazlara adapte edilmesi konusunda yine Samsung’un Apple’a tedarik sağlayabileceği belirtiliyor. Eğer bu gerçekleşirse Samsung, hem ekran hem de bellek tarafında iPhone 20’nin en kritik bileşen tedarikçilerinden biri haline gelebilir.

