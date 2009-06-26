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iPhone 3Gs Youtube'u canlandırdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12b
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21
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google,iPhone 3Gs'in satışa sunulmasının ardından Mobil Youtube'a video yüklenme sayısınının önemli ölçüde arttığını açıkladı.Son 6 ayda Youtube'a video yüklemenin %1700 arttığını açıklayan Google,iPhone 3Gs'in 8 ülkede piyasaya çıkış tarihi olan 19 Haziran'dan bu yana yüklemelerde %400lük artış yaşandığını belirtti..Geçmiş modellerin kamera performansı çok beğenilmemesine rağmen iPhone,ünlü resim paylaşım sitesi Flickr'a en çok resim gönderen telefon ünvanınada sahip.

iPhone 3Gs Youtube'u canlandırdı
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iPhone 3Gs Youtube'u canlandırdı
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iPhone 3Gs'de kaydedilen videolar,kolaylıkla cihazda düzenlendikten sonra Wi-Fi ve 3G üzerinden Mobile Me,Youtube gibi sosyal sitelere gönderilebiliyor..


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junex 8 yıl
Süper bi HORT olmuş :)
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OlayYeri inceleme 8 yıl
hortingen :D
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OlayYeri inceleme 8 yıl
Ahahhaha
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hakansant 8 yıl
Allah cezanı verecek :)) onu yazmak için mi böyle heyecan yaptın,
Ben de benim cihaz youtube u nasıl coşturmuş diye meraklandım.
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OlayYeri inceleme 8 yıl
Bilgi bilgidir :)
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Hakan.. 8 yıl

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OlayYeri inceleme 8 yıl
Ben daha yeni aldim teli valla
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Seckin_08 8 yıl
insanlııgı 3 elma degistirmis :) bosuna dememisler
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SuspectT 8 yıl
Seckin_08

insanlııgı 3 elma degistirmis :) bosuna dememisler

2 senelik konuyu hortlatmışınız be arkadaş
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SMTRSLN 10 yıl
her alan onun tam anlamaıyla kullansa eyw ama oda bir gösteriş tlf oldu , çoğu kullanan sorun ne özellikleri olduunu sayamaz bile
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gulal 10 yıl
güzel birşey inşallah dahada geliştirirler
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Krull66 10 yıl
Bir tele o kadar para verilmez diyenler, bunun sadece bir telefon olmadığını anlasınlar artık.
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