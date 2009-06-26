iPhone 3Gs Youtube'u canlandırdı

Haber Editörü
Google,iPhone 3Gs'in satışa sunulmasının ardından Mobil Youtube'a video yüklenme sayısınının önemli ölçüde arttığını açıkladı.Son 6 ayda Youtube'a video yüklemenin %1700 arttığını açıklayan Google,iPhone 3Gs'in 8 ülkede piyasaya çıkış tarihi olan 19 Haziran'dan bu yana yüklemelerde %400lük artış yaşandığını belirtti..Geçmiş modellerin kamera performansı çok beğenilmemesine rağmen iPhone,ünlü resim paylaşım sitesi Flickr'a en çok resim gönderen telefon ünvanınada sahip.
iPhone 3Gs'de kaydedilen videolar,kolaylıkla cihazda düzenlendikten sonra Wi-Fi ve 3G üzerinden Mobile Me,Youtube gibi sosyal sitelere gönderilebiliyor..
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Ben de benim cihaz youtube u nasıl coşturmuş diye meraklandım.
2 senelik konuyu hortlatmışınız be arkadaş