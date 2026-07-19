iPhone'a bağlılık rekor seviyeye ulaştı: Android'e geçişler yavaşladı

iPhone sadakat oranı %87'ye yükseldi
Mart çeyreğinde yeni iPhone alıcılarının yalnızca %12'si daha önce bir Android cihaza sahipti. Bu oran bir önceki yıl %14 idi. Geri kalan %1'lik kısım ise özellikli telefonlardan, diğer platformlardan ya da ilk kez akıllı telefon satın alanlardan oluşuyor. Tüketiciler, veri, uygulama, aksesuar ve dijital satın alımları taşımak zahmetli ve zaman alıcı olabildiğinden, zaten bildikleri işletim sisteminde kalma eğilimi gösteriyor.
CIRP, yıllardır iPhone alıcılarına satın almadan hemen önce hangi cihaza sahip olduklarını sorarak ve alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili başka sorular da yönlendirerek platforma bağlılık (sadakat) oranını belirliyor. Son ölçüm dönemlerinde, Android'den gelen alıcıların payı oldukça dar bir aralıkta; %11 ila %15 arasında seyretti. Bu trend 2024 yılının başlarında da istikrarlı bir şekilde devam etti; alıcıların %13'ü Android'den geldi ve sadakat oranı %85 olarak gerçekleşti.
Rakamlar, çoğu akıllı telefon sahibinin tercih ettiği platformu yıllar önce seçtiğini ve artık geçiş yapmak için çok az nedenleri olduğunu gösteriyor. Apple'ın iOS 27'deki planlanan Siri yapay zeka yükseltmesi, mevcut kullanıcıları elde tutmaya yardımcı olabilirken, merakla beklenen katlanabilir iPhone da bazı Android katlanabilir telefon sahiplerini cezbedebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
33 Kişi Okuyor (4 Üye, 29 Misafir) 7 Masaüstü 26 Mobil
680 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung, cirp ve