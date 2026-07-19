iPhone'a bağlılık rekor seviyeye ulaştı: Android'e geçişler yavaşladı

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi CIRP’ın yeni verileri, iPhone sahiplerinin önceki yıla göre Apple’a daha fazla sadık kaldığını ve sadakat oranının 2026'nın ilk çeyreğinde %87'ye ulaştığını ortaya koyuyor. Bu, şirketin bu metriği izlediği üç yıldaki en güçlü performans olup, bir yıl öncesinde %84, 2024 başlarında %85 idi. Bulgular, çoğu akıllı telefon sahibinin platform değiştirmek yerine tercih ettikleri ekosisteme bağlı kaldığını gösteriyor.

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iPhone sadakat oranı %87'ye yükseldi

Mart çeyreğinde yeni iPhone alıcılarının yalnızca %12'si daha önce bir Android cihaza sahipti. Bu oran bir önceki yıl %14 idi. Geri kalan %1'lik kısım ise özellikli telefonlardan, diğer platformlardan ya da ilk kez akıllı telefon satın alanlardan oluşuyor. Tüketiciler, veri, uygulama, aksesuar ve dijital satın alımları taşımak zahmetli ve zaman alıcı olabildiğinden, zaten bildikleri işletim sisteminde kalma eğilimi gösteriyor.

CIRP, yıllardır iPhone alıcılarına satın almadan hemen önce hangi cihaza sahip olduklarını sorarak ve alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili başka sorular da yönlendirerek platforma bağlılık (sadakat) oranını belirliyor. Son ölçüm dönemlerinde, Android'den gelen alıcıların payı oldukça dar bir aralıkta; %11 ila %15 arasında seyretti. Bu trend 2024 yılının başlarında da istikrarlı bir şekilde devam etti; alıcıların %13'ü Android'den geldi ve sadakat oranı %85 olarak gerçekleşti.

Rakamlar, çoğu akıllı telefon sahibinin tercih ettiği platformu yıllar önce seçtiğini ve artık geçiş yapmak için çok az nedenleri olduğunu gösteriyor. Apple'ın iOS 27'deki planlanan Siri yapay zeka yükseltmesi, mevcut kullanıcıları elde tutmaya yardımcı olabilirken, merakla beklenen katlanabilir iPhone da bazı Android katlanabilir telefon sahiplerini cezbedebilir.

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