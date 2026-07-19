Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'a bağlılık rekor seviyeye ulaştı: Android'e geçişler yavaşladı

    iPhone'a olan bağlılık oranı, 2026 yılının ilk çeyreğinde %87'ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla mevcut kullanıcının Apple'da kaldığını gösteriyor.

    iphone bağlılık (sadakat) oranı %87 Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi CIRP’ın yeni verileri, iPhone sahiplerinin önceki yıla göre Apple’a daha fazla sadık kaldığını ve sadakat oranının 2026'nın ilk çeyreğinde %87'ye ulaştığını ortaya koyuyor. Bu, şirketin bu metriği izlediği üç yıldaki en güçlü performans olup, bir yıl öncesinde %84, 2024 başlarında %85 idi. Bulgular, çoğu akıllı telefon sahibinin platform değiştirmek yerine tercih ettikleri ekosisteme bağlı kaldığını gösteriyor.

    iPhone sadakat oranı %87'ye yükseldi

    Mart çeyreğinde yeni iPhone alıcılarının yalnızca %12'si daha önce bir Android cihaza sahipti. Bu oran bir önceki yıl %14 idi. Geri kalan %1'lik kısım ise özellikli telefonlardan, diğer platformlardan ya da ilk kez akıllı telefon satın alanlardan oluşuyor. Tüketiciler, veri, uygulama, aksesuar ve dijital satın alımları taşımak zahmetli ve zaman alıcı olabildiğinden, zaten bildikleri işletim sisteminde kalma eğilimi gösteriyor.

    CIRP, yıllardır iPhone alıcılarına satın almadan hemen önce hangi cihaza sahip olduklarını sorarak ve alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili başka sorular da yönlendirerek platforma bağlılık (sadakat) oranını belirliyor. Son ölçüm dönemlerinde, Android'den gelen alıcıların payı oldukça dar bir aralıkta; %11 ila %15 arasında seyretti. Bu trend 2024 yılının başlarında da istikrarlı bir şekilde devam etti; alıcıların %13'ü Android'den geldi ve sadakat oranı %85 olarak gerçekleşti.

    Rakamlar, çoğu akıllı telefon sahibinin tercih ettiği platformu yıllar önce seçtiğini ve artık geçiş yapmak için çok az nedenleri olduğunu gösteriyor. Apple'ın iOS 27'deki planlanan Siri yapay zeka yükseltmesi, mevcut kullanıcıları elde tutmaya yardımcı olabilirken, merakla beklenen katlanabilir iPhone da bazı Android katlanabilir telefon sahiplerini cezbedebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    33 Kişi Okuyor (4 Üye, 29 Misafir) 7 Masaüstü 26 Mobil
    DüzgünCan ML5ZT, Helsinki, maaart ve 1 üye daha okuyor
    D
    H
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    680 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, cirp ve
    7 etiket daha iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S26 Ultra Teknoloji Haberleri Apple Telefon Mobil Teknolojiler Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hayra davet vakfı kia cerato 1.6 crdi hidrolik debriyaj ayarı nasıl yapılır ford fusion opel corsa 1.2 t kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17
    Xiaomi 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum