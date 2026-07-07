iPhone Air 2 daha büyük bataryayla gelebilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın ince tasarımlı telefon serisinin yeni üyesi iPhone Air 2 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Son sızıntılara göre cihaz, daha büyük batarya, çift kamera kurulumu ve Apple’ın 2nm üretim sürecine sahip yeni nesil A20 Pro işlemcisiyle gelecek.

Weibo’daki güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre iPhone Air 2, 3.500 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Bu değer, mevcut iPhone Air modelindeki 3.149 mAh bataryaya kıyasla dikkat çekici bir artış anlamına geliyor.

iPhone Air 2 beklenen özellikler

Sızıntıda ayrıca cihazın 6.55 inç boyutunda LTPO OLED ekranla geleceği ve ProMotion desteği sunacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise çift 48MP arka kamera kurulumu dikkat çekiyor. İşlemci tarafında kullanılacağı söylenen 2nm tabanlı A20 Pro çipi ise Apple’ın performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama yapacağına işaret ediyor.

Daha verimli çalışması beklenen A20 Pro çipine ek olarak iOS 27’nin yeni CPU zamanlayıcısıyla sistem yükünü azaltacağı belirtiliyor. Apple’ın ayrıca mevcut modeldeki C1X modem yerine kendi geliştirdiği yeni nesil C2 5G modeme geçeceği ve bunun hem daha güçlü bağlantı hem de daha düşük güç tüketimi sağlayacağı söyleniyor.

Öte yandan YouTuber John Prosser da iPhone Air 2’ye ait olduğu iddia edilen render görselleri ve teknik detaylar paylaştı. Prosser’a göre cihaz, yalnızca 5.6 mm kalınlığını korurken daha büyük batarya, ikinci arka kamera ve yeni işlemciyi bünyesinde barındıracak.

iPhone Air 2 render videosu paylaşıldı: İşte beklenen özellikler 2 gün önce eklendi

Prosser ayrıca Apple’ın cihazda titanyum alaşımlı gövdeyi koruyacağını iddia ediyor. Renk seçenekleri arasında mevcut Sky Blue tonunun yerini yeni Lavender (Lavanta) renginin alacağı belirtilirken, Space Black, Cloud White ve Light Gold seçeneklerinin de sunulacağı ifade ediliyor.

Apple'ın ayrıca Face ID bileşenlerini küçülterek Dynamic Island alanını daha dar hale getireceği iddia ediliyor. Bu kazanılan alan sayesinde ikinci kameraya yer açılacağı belirtiliyor.

iPhone Air 2’nin, 2027’nin başlarında iPhone 18 ve iPhone 18e modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

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iPhone Air 2 daha büyük bataryayla gelebilir

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