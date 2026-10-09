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    iPhone Air 2 daha ince gövde ve daha büyük pille gelebilir

    Apple’ın gelecek yıl tanıtması beklenen iPhone Air 2 modelinin 5,2 mm kalınlığında olacağı iddia ediliyor. Yeni modelin daha ince tasarıma rağmen daha büyük pille gelmesi bekleniyor.

    iPhone Air 2 daha ince gövde ve daha büyük pille gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın gelecek yıl tanıtması beklenen ultra ince modeli iPhone Air 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İddialara göre şirket, yeni modelin kalınlığını 5,2 mm seviyesine düşürürken pil ömrünü de iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni modelin ayrıca ultra geniş açılı bir kamerayla gelmesi bekleniyor.

    2025 yılında piyasaya çıkan ilk iPhone Air, yalnızca 5,6 mm kalınlığındaki gövdesiyle Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone modellerinden biri olmuştu. Yeni sızıntıya göre iPhone Air 2, 5,2 mm kalınlığında olacak. Bu da önceki modele kıyasla 0,4 mm’lik bir incelme anlamına geliyor. Fark günlük kullanımda çok belirgin olmayabilir ancak Apple’ın ince tasarım anlayışını yeni modelde de sürdüreceğini gösteriyor.

    Daha ince gövdeye rağmen pil ömrü artabilir

    İlk iPhone Air modeline yönelik en yaygın eleştirilerden biri pil ömrü olmuştu. Cihazın tek arka kamerayla gelmesi de kullanıcıların eleştirdiği noktalar arasında yer alıyordu. Apple’ın yeni modelde bu iki konuyu ele alması bekleniyor.

    Sızıntıya göre iPhone Air 2, selefinden daha uzun pil ömrü sunacak. Bunun için iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de kullanılması beklenen yüksek enerji yoğunluklu batarya teknolojisinden yararlanılabileceği belirtiliyor. Bu teknoloji, aynı fiziksel alanda daha fazla enerji depolanmasına olanak tanıyabiliyor.

    iPhone Air 2'nin kamera özellikleri de gelişebilir

    Önceki söylentiler, iPhone Air 2'nin kamera tarafında önemli bir yenilik sunabileceğine işaret ediyor. Apple'ın mevcut modeldeki tek arka kameraya ek olarak 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera kullanacağı iddia ediliyor. Böylece cihaz, daha geniş açılı fotoğraflar çekebilecek ve kamera konusunda daha fazla esneklik sunabilecek.

    Tasarım tarafında ise titanyum çerçevenin korunacağı belirtiliyor. İlk iPhone Air ile sunulan bu yapı, cihazın ince tasarım anlayışının yeni nesilde de devam etmesini sağlayacak.

    A20 Pro işlemci ve daha küçük Dynamic Island iddiası

    Donanım tarafında iPhone Air 2'nin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine de güç vermesi beklenen A20 Pro işlemcisini kullanacağı öne sürülüyor. Bu iddia gerçekleşirse cihaz, performans açısından Apple'ın üst segment modelleriyle benzer bir işlemci altyapısına sahip olacak.

    Yeni modelin ayrıca daha küçük bir Dynamic Island tasarımıyla geleceği söyleniyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Apple'ın yeni nesil C2 modemini ve N2 kablosuz bağlantı çipini kullanabileceği belirtiliyor.

    Ekran boyutu ve özellikleri, RAM miktarı ve ön kamera konusunda ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Bu bileşenlerin mevcut iPhone Air ile aynı kalacağı iddia ediliyor.

    Apple'ın iPhone Air 2'yi gelecek ilkbaharda iPhone 18 ve iPhone 18e modelleriyle birlikte tanıtması bekleniyor. 

    Kaynakça https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=224433732166&navType=by https://www.gsmarena.com/heres_how_thin_the_iphone_air_2_will_be_despite_having_better_battery_life_than_its_predecessor-news-74952.php
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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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