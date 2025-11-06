iPhone Air 2 en net haliyle görüntülendi: İşte beklenen tasarımı

iPhone Air 2 en net haliyle görüntülendi
Kaçıranlar için iPhone 17 Air modeli satış beklentilerinin altında kalsa da, Apple'ın seriyi devam ettireceği doğrulandı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone Air 2 olarak anılan yeni modelin geliştirme süreci planlandığı şekilde ilerliyor. Sızan bilgilere göre cihaz, tasarımda küçük değişikliklerle birlikte önemli kamera yükseltmeleri alacak.
Yeni nesil modelin, ilk iPhone Air'da yer alan yatay kamera barını koruyacağı, ancak artık çift arka kamera sistemine geçeceği ortaya çıktı. Bu yeni kurulumun ise, 48 MP ana kamera ile 48 MP ultra geniş açılı sensörden oluşacağı belirtiliyor. İlk modelde yalnızca tek 48 MP kamera bulunuyordu.
Cihazın ekran tarafında ise 6,5 inç yüksek yenileme hızına sahip bir panel ve 3D yüz tanıma sistemi yer alacak. İnceliğiyle öne çıkan Air serisinin ultra hafif formu bu modelde de korunacak. Henüz kesinleşmemekle birlikte, serinin yeni üyesinin A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. iPhone Air 2'nin, Apple'ın 2026 model yılı akıllı telefon serisinde iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Diğer modeller ise, iPhone 18 ve iPhone 18e dahil olmak üzere, 2027 başında çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: