Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 Air 2 hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Apple, bu yıl iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'ya ek olarak "Air" isimli yeni bir model daha tanıttı. Son olarak Apple’ın ultra ince iPhone Air 2 modelinin tasarımını gösteren yeni görüntüler paylaşıldı.

iPhone Air 2 en net haliyle görüntülendi

Kaçıranlar için iPhone 17 Air modeli satış beklentilerinin altında kalsa da, Apple'ın seriyi devam ettireceği doğrulandı. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, iPhone Air 2 olarak anılan yeni modelin geliştirme süreci planlandığı şekilde ilerliyor. Sızan bilgilere göre cihaz, tasarımda küçük değişikliklerle birlikte önemli kamera yükseltmeleri alacak.

Yeni nesil modelin, ilk iPhone Air'da yer alan yatay kamera barını koruyacağı, ancak artık çift arka kamera sistemine geçeceği ortaya çıktı. Bu yeni kurulumun ise, 48 MP ana kamera ile 48 MP ultra geniş açılı sensörden oluşacağı belirtiliyor. İlk modelde yalnızca tek 48 MP kamera bulunuyordu.

Apple, iPhone Air'i devam ettirmeyi planlıyor 12 sa. önce eklendi

Cihazın ekran tarafında ise 6,5 inç yüksek yenileme hızına sahip bir panel ve 3D yüz tanıma sistemi yer alacak. İnceliğiyle öne çıkan Air serisinin ultra hafif formu bu modelde de korunacak. Henüz kesinleşmemekle birlikte, serinin yeni üyesinin A20 Pro işlemciden güç alması bekleniyor. iPhone Air 2'nin, Apple'ın 2026 model yılı akıllı telefon serisinde iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeliyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Diğer modeller ise, iPhone 18 ve iPhone 18e dahil olmak üzere, 2027 başında çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Air 2 en net haliyle görüntülendi: İşte beklenen tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: