    iPhone Air 2 için çıkış takvimi paylaşıldı: Plandan çıkmadı

    Apple'ın Air serisi için yol haritası halen netleşmiş değil. Son olarak iPhone Air 2'nin ertelendiği yönündeki iddiaların ardından yeni bir takvim paylaşıldı. İşte detaylar...

    iPhone Air 2 için çıkış takvimi paylaşıldı: Plandan çıkmadı Tam Boyutta Gör
    iPhone Air serisinin geleceği belirsizliğini korurken, Apple'ın ikinci nesil modelden tamamen vazgeçmediğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. iPhone Air 2 için daha önce paylaşılan ertelenme iddialarının ardından bu kez lansman takviminin yeniden öne çekilmiş olabileceği konuşuluyor.

    iPhone Air 2 için takvim paylaşıldı

    Kaçıranlar için iPhone 17 Air'in satış performansı beklentilerin altında kalınca Apple'ın Air serisini gözden geçirdiği iddiaları güç kazanmıştı. Bu süreçte iPhone Air 2'nin 2026 planlarından çıkarıldığı, hatta 2027 baharına kaydırıldığı yönünde çok sayıda rapor ortaya çıktı. Ancak son sızıntılar bu senaryonun kesinleşmediğini gösteriyor.

    Weibo'da paylaşılan yeni bilgilere göre Apple, ikinci nesil iPhone Air'i 2026 sonbaharında tanıtma ihtimalini hâlâ masada tutuyor. Bu tarih, modelin ilk etapta planlanan lansman dönemine de birebir uyuyor. Öte yandan iPhone Air 2 ile ilgili dikkat çeken başlıklardan diğeri kamera tarafı. İlk nesilde tek arka kamera tercih edilmesi, özellikle ultra geniş açı eksikliği nedeniyle eleştirilmişti. Yeni modelde bu boşluğun kapatılması bekleniyor.

    Ayrıca bu yeni sensörün ultra geniş açılı olması, Air serisini günlük kullanımda daha esnek hâle getirebilir. Apple cephesinde konuşulan bir diğer önemli değişiklik ise fiyatlandırma. İddialar, Air serisinin beklenen satış ivmesini yakalayamaması nedeniyle daha artık rekabetçi bir fiyat politikasına yöneleceği yönünde.

    Buna göre iPhone Air 2, ABD pazarında selefinden daha düşük bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulabilir. 899 dolar seviyesi bu noktada sıkça telaffuz ediliyor. Ancak tüm detaylar için gelecek yıla kadar beklememiz gerek.

